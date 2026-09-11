Perú Deportes

Alianza Lima encontró reemplazo para Maeva Orlé: Ioana Baciu llega desde Rumanía para la temporada 2026/27

El club ‘blanquiazul’ oficializó la llegada de la experimentada opuesta rumana, quien asumirá un rol clave en la búsqueda del tetracampeonato y los nuevos desafíos internacionales

Ioana Baciu llega a Alianza Lima desde Rumanía para la temporada 2026/27.
Ioana Baciu llega a Alianza Lima desde Rumanía para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL
Guardar

Alianza Lima ya tiene a la encargada de ocupar el puesto que dejó Maëva Orlé. El conjunto ‘blanquiazul’ anunció la incorporación de Ioana Baciu, experimentada opuesta rumana que llega para asumir una posición clave en una temporada especialmente exigente para las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley.

La salida de Orlé dejó una valla muy alta en La Victoria. La francesa fue una de las grandes figuras del equipo ‘íntimo’ durante los tres títulos consecutivos y terminó la última campaña siendo reconocida como MVP y mejor opuesta del campeonato peruano.

PUBLICIDAD

Ahora, Alianza Lima apuesta por una jugadora de amplia trayectoria internacional para tomar la posta de la atacante gala y afrontar una campaña con grandes objetivos. “Desde Rumanía, la opuesta Ioana Baciu es nuevo refuerzo de las Tricampeonas. ¡Bienvenida Ioana! ¡Vamos con todo!“, se lee en el anuncio oficial del club.

¿Quién es Ioana Baciu?

Ioana Maria Baciu nació el 4 de enero de 1990 en Rumanía y tiene 36 años. La nueva jugadora de Alianza Lima se desempeña como opuesta, mide 1.85 metros y cuenta con una extensa trayectoria en el vóley europeo. La CEV registra entre sus principales clubes a CSM Volei Alba Blaj, CSM București, Știința Bacău, C.S. Medgidia y Rapid București.

PUBLICIDAD

La voleibolista rumana cuenta con una amplia trayectoria en Europa y asumirá una posición clave en el nuevo proyecto de las tricampeonas.
La voleibolista rumana cuenta con una amplia trayectoria en Europa y asumirá una posición clave en el nuevo proyecto de las tricampeonas.

Su experiencia también se extiende a la selección de Rumanía, con la que ha participado en diferentes competencias internacionales. En su etapa más reciente, Baciu defendió a CSM Corona Brașov, antes de concretarse su llegada a Alianza Lima para la temporada 2026/27.

La rumana llegará así al vóley peruano con el objetivo de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del nuevo plantel que comandará el DT Alejandro Schneider. Su recorrido por Europa será uno de los principales argumentos de una contratación que busca cubrir una de las posiciones que más peso tuvo en el exitoso ciclo anterior.

Alianza Lima afrontará una temporada clave

La llegada de Baciu se produce en un momento de grandes desafíos para Alianza Lima. El club viene de conquistar el tricampeonato nacional tras vencer a Universidad San Martín en el ‘extra game’ de la final y ahora buscará dar el siguiente paso con un objetivo todavía mayor: conseguir el tetracampeonato.

El reto no estará limitado al campeonato peruano. El cuadro de La Victoria también tendrá nuevamente protagonismo internacional. El equipo fue confirmado para disputar por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes de Vóley, que se jugará en Brasil en diciembre de 2026, luego de conseguir el tercer lugar en el último Sudamericano de Clubes.

Además, las ‘blanquiazules’ tienen asegurada su presencia en el Sudamericano de Clubes 2027, competencia para la que consiguieron la clasificación gracias al título nacional. El club incluso presentó su candidatura para que Lima vuelva a ser sede del torneo.

Alianza Lima le dio la bienvenida oficial a Ioana Baciu.
Alianza Lima le dio la bienvenida oficial a Ioana Baciu. Crédito: Prensa AL

El desafío de reemplazar a Maëva Orlé

La contratación de Baciu también representa un desafío individual importante. Orlé dejó Alianza Lima después de tres temporadas y tres títulos nacionales, consolidándose como una de las principales referentes del proyecto deportivo. La francesa fue elegida dos veces como MVP de la Liga Peruana y volvió a recibir este reconocimiento tras la campaña 2025/26.

Ahora, Ioana Baciu tendrá la responsabilidad de escribir su propia historia en La Victoria. La rumana no llega para repetir exactamente el papel de Orlé, sino para aportar su experiencia y jerarquía en un equipo que tendrá que competir en varios frentes durante una temporada de máxima exigencia.

Con esta incorporación, Alianza Lima empieza a darle forma a su nuevo proyecto bajo la conducción de Alejandro Schneider, con la mira puesta en mantener el dominio nacional y competir nuevamente ante los principales clubes del continente y del mundo.

Temas Relacionados

Ioana BaciuMaeva OrléAlianza Lima Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El equipo cusqueño iniciará la llave ante su hinchada y buscará sacar ventaja de la altura ante el conjunto uruguayo. Sigue todas las incidencias del cotejo

Cienciano 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

El choque entre el líder absoluto y el sexto de la tabla llega en el momento más caliente de la pelea por el título del segundo torneo del años

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre: así es la tercera equipación del club

El club de La Victoria presentó la indumentaria que utilizará durante el ‘mes morado’, en una temporada especial por sus 125 años de historia

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre: así es la tercera equipación del club

“En Matute he perdido poco”: José Carvallo recuerda la final de 2023 y destaca su buen historial ante Alianza Lima

En la previa del clásico, el exarquero de Universitario de Deportes recordó sus enfrentamientos ante el cuadro ‘blanquiazul’ y contó cómo vivió la noche previa a la recordada definición del título nacional de 2023

“En Matute he perdido poco”: José Carvallo recuerda la final de 2023 y destaca su buen historial ante Alianza Lima

Reibeth Artigas, jugadora de Rebaza Acosta, clave en la histórica victoria de Venezuela sobre Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La punta de 19 años disputará la siguiente temporada en la Liga Peruana de Vóley. En su reciente juego ante la ’bicolor’ se erigió como la segunda máxima anotadora

Reibeth Artigas, jugadora de Rebaza Acosta, clave en la histórica victoria de Venezuela sobre Perú en el Sudamericano de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

Juan Sheput defiende facultades legislativas y asegura que “la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia”

Marco Rubio en Perú: así fue la visita del secretario de Estado del gobierno de Trump a Lima

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

EE.UU. entregará dos aeronaves King Air a Perú, dará 20 millones de dólares para los F-16 y reforzará su cooperación con la PNP y el FBI

ENTRETENIMIENTO

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

Said Palao revela que gana más de 35 mil soles al mes en ‘Esto es Guerra’ tras ser acusado de ‘mantenido’

Rocío Miranda cuestiona a Karla Tarazona sobre el rol que tiene dentro de los shows de Christian Domínguez: “Siempre quiso ser la jefa”

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Ricky Martin en Lima: Accesos, horarios y objetos prohibidos para su concierto en Costa 21

DEPORTES

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

Cienciano 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre: así es la tercera equipación del club

“En Matute he perdido poco”: José Carvallo recuerda la final de 2023 y destaca su buen historial ante Alianza Lima

Reibeth Artigas, jugadora de Rebaza Acosta, clave en la histórica victoria de Venezuela sobre Perú en el Sudamericano de Vóley 2026