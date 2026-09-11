Alianza Lima encontró reemplazo para Maeva Orlé: Ioana Baciu llega desde Rumanía para la temporada 2026/27

Ioana Baciu llega a Alianza Lima desde Rumanía para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL

Guardar

Alianza Lima ya tiene a la encargada de ocupar el puesto que dejó Maëva Orlé. El conjunto ‘blanquiazul’ anunció la incorporación de Ioana Baciu, experimentada opuesta rumana que llega para asumir una posición clave en una temporada especialmente exigente para las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley.

La salida de Orlé dejó una valla muy alta en La Victoria. La francesa fue una de las grandes figuras del equipo ‘íntimo’ durante los tres títulos consecutivos y terminó la última campaña siendo reconocida como MVP y mejor opuesta del campeonato peruano.

PUBLICIDAD

Ahora, Alianza Lima apuesta por una jugadora de amplia trayectoria internacional para tomar la posta de la atacante gala y afrontar una campaña con grandes objetivos. “Desde Rumanía, la opuesta Ioana Baciu es nuevo refuerzo de las Tricampeonas. ¡Bienvenida Ioana! ¡Vamos con todo!“, se lee en el anuncio oficial del club.

¿Quién es Ioana Baciu?

Ioana Maria Baciu nació el 4 de enero de 1990 en Rumanía y tiene 36 años. La nueva jugadora de Alianza Lima se desempeña como opuesta, mide 1.85 metros y cuenta con una extensa trayectoria en el vóley europeo. La CEV registra entre sus principales clubes a CSM Volei Alba Blaj, CSM București, Știința Bacău, C.S. Medgidia y Rapid București.

PUBLICIDAD

La voleibolista rumana cuenta con una amplia trayectoria en Europa y asumirá una posición clave en el nuevo proyecto de las tricampeonas.

Su experiencia también se extiende a la selección de Rumanía, con la que ha participado en diferentes competencias internacionales. En su etapa más reciente, Baciu defendió a CSM Corona Brașov, antes de concretarse su llegada a Alianza Lima para la temporada 2026/27.

La rumana llegará así al vóley peruano con el objetivo de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del nuevo plantel que comandará el DT Alejandro Schneider. Su recorrido por Europa será uno de los principales argumentos de una contratación que busca cubrir una de las posiciones que más peso tuvo en el exitoso ciclo anterior.

PUBLICIDAD

Alianza Lima afrontará una temporada clave

La llegada de Baciu se produce en un momento de grandes desafíos para Alianza Lima. El club viene de conquistar el tricampeonato nacional tras vencer a Universidad San Martín en el ‘extra game’ de la final y ahora buscará dar el siguiente paso con un objetivo todavía mayor: conseguir el tetracampeonato.

El reto no estará limitado al campeonato peruano. El cuadro de La Victoria también tendrá nuevamente protagonismo internacional. El equipo fue confirmado para disputar por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes de Vóley, que se jugará en Brasil en diciembre de 2026, luego de conseguir el tercer lugar en el último Sudamericano de Clubes.

PUBLICIDAD

Además, las ‘blanquiazules’ tienen asegurada su presencia en el Sudamericano de Clubes 2027, competencia para la que consiguieron la clasificación gracias al título nacional. El club incluso presentó su candidatura para que Lima vuelva a ser sede del torneo.

Alianza Lima le dio la bienvenida oficial a Ioana Baciu. Crédito: Prensa AL

El desafío de reemplazar a Maëva Orlé

La contratación de Baciu también representa un desafío individual importante. Orlé dejó Alianza Lima después de tres temporadas y tres títulos nacionales, consolidándose como una de las principales referentes del proyecto deportivo. La francesa fue elegida dos veces como MVP de la Liga Peruana y volvió a recibir este reconocimiento tras la campaña 2025/26.

Ahora, Ioana Baciu tendrá la responsabilidad de escribir su propia historia en La Victoria. La rumana no llega para repetir exactamente el papel de Orlé, sino para aportar su experiencia y jerarquía en un equipo que tendrá que competir en varios frentes durante una temporada de máxima exigencia.

PUBLICIDAD

Con esta incorporación, Alianza Lima empieza a darle forma a su nuevo proyecto bajo la conducción de Alejandro Schneider, con la mira puesta en mantener el dominio nacional y competir nuevamente ante los principales clubes del continente y del mundo.