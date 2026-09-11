Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: día, hora y dónde ver en Perú partido por final del US Open 2026 femenino. Crédito: Just Woman's Sports/Yahoo Sports.

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La final femenina del US Open 2026 reunirá este sábado 12 de septiembre a Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, las dos principales favoritas del cuadro. La bielorrusa buscará su quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Nueva York, mientras que la kazaja irá por su tercera consagración en los torneos más importantes del circuito.

El partido se jugará en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal de Flushing Meadows. Sabalenka accedió a la definición tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula en semifinales, mientras que Rybakina remontó ante Coco Gauff para asegurar su presencia en el encuentro por el título.

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La número uno del cuadro femenino intentará mantener la corona que conquistó en 2024 y 2025. Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, llega a la definición después de una campaña en la que superó a rivales de peso sobre las canchas duras estadounidenses.

Tercera final al hilo en pista dura para Aryna Sabalenka y Elena Rybakina en este 2026. Crédito: US Open.

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: programación

La final entre Sabalenka y Rybakina se disputará el sábado 12 de septiembre a las 15:00 horas de Perú. El encuentro tendrá lugar en el Arthur Ashe Stadium y definirá a la campeona del último Grand Slam de la temporada.

Estos son los horarios del partido en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Nueva York y Miami, Estados Unidos: 16:00 horas

Venezuela y Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

La programación corresponde al horario previsto por la organización. Cualquier variación dependerá de la agenda de la jornada y de las condiciones meteorológicas en Nueva York.

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Dónde ver la final del US Open 2026 en Perú

Los partidos podrán seguirse en Perú por las señales de ESPN, que transmite el torneo para América Latina. La cobertura también estará disponible vía streaming en Disney+ Plan Premium, que incluye la programación deportiva de ESPN en la región.

Los usuarios de la plataforma podrán ver los encuentros desde televisores inteligentes, computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles. La señal ofrece la transmisión de los principales partidos del certamen, incluido el desarrollo de las semifinales y la final masculina.

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se han enfrentado 17 veces en el circuito WTA. Crédito: US Open.

¿Cómo marcha el historial entre ambas?

Aryna Sabalenka lidera el historial frente a Elena Rybakina con 10 victorias y siete derrotas. La bielorrusa ganó los dos enfrentamientos más recientes, ambos sobre pista dura: la final de Miami y la semifinal de Indian Wells.

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El antecedente de Grand Slam más reciente favorece a la kazaja. Rybakina derrotó a Sabalenka en la final del Abierto de Australia 2026, un resultado que le permitió conquistar su segundo título en los torneos mayores.

La final del US Open será el cuarto cruce entre ambas durante esta temporada. Sabalenka no registra títulos de Grand Slam en 2026, pese a que llegó a instancias decisivas en los grandes certámenes. La definición en Nueva York representa su última oportunidad del año para sumar un trofeo de esa categoría.

El camino de Sabalenka y Rybakina a la final

Sabalenka inició su participación con una victoria ante la colombiana Camila Osorio por 6-2 y 6-4. Luego superó a Polina Iatcenko, Kamilla Rakhimova y Taylor Townsend, antes de derrotar a Linda Noskova en cuartos de final por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7).

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Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 10 de septiembre de 2026. Aryna Sabalenka de Bielorrusia celebra su victoria en la semifinal contra Jessica Pegula de Estados Unidos. IMAGN IMAGES vía Reuters/Geoff Burke

En semifinales, la bielorrusa venció a Jessica Pegula por 7-5 y 6-2. Ese triunfo le permitió instalarse en su tercera final consecutiva del Abierto de Estados Unidos.

Rybakina, por su parte, superó en las primeras rondas a Thea Frodin, Jéssica Bouzas Maneiro y Yuliia Starodubtseva. Después eliminó a Naomi Osaka y a la china Qinwen Zheng, antes de medirse con Gauff.

La kazaja remontó ante la estadounidense en semifinales y se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4. Con ese resultado, disputará la final del US Open ante Sabalenka en busca de añadir el título neoyorquino a su palmarés.

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Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 10 de septiembre de 2026 Elena Rybakina de Kazajistán celebra su victoria en el partido de semifinales contra Coco Gauff de Estados Unidos. REUTERS/Eduardo Munoz