‘Soncora’ Marcos escala al Top 9 del ranking PFL en peso gallo tras su debut triunfal frente a Magomed Magomedov

Daniel Marcos es nuevo #9 del mundo en el ranking PFL de peso gallo. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

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Daniel ‘Soncora’ Marcos ingresó al Top 9 del ranking de peso gallo de la PFL después de su victoria sobre el ruso Magomed Magomedov en su estreno dentro de la promotora. El peleador peruano figura en el noveno puesto de una clasificación que lidera el estadounidense Mitch McKee.

La actualización de la división ubica a Marcos por encima del japonés Naoki Inoue, quien cayó del noveno al décimo lugar. Magomedov, rival del peruano en Tampa, Florida, descendió una posición y ahora aparece séptimo en el listado.

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El resultado puso a ‘Soncora’ en una posición inmediata dentro de las 135 libras de la empresa. Por delante del peruano aparecen Marcilrey Alves da Silva, Sarvarjon Khamidov, Lazaro Dayron, Sergio Pettis, Taylor Lapilus, Renat Khavalov y McKee.

Daniel Marcos es Top 10 de la PFL tras su primera victoria. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Marcos llegó a la PFL tras una salida sin explicación pública de la UFC. Su primer combate en la nueva promotora tuvo un desenlace particular: Islam Makhachev, integrante de la esquina de Magomedov, arrojó la toalla en el inicio del tercer asalto ante la imposibilidad del ruso de continuar en plenitud física.

La pelea se disputó el 22 de agosto en el Benchmark International Arena de Tampa, como parte del evento PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira. El triunfo de Daniel Marcos se registró como nocaut técnico por una lesión en el hombro izquierdo de Magomed Magomedov.

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La lesión de Magomedov definió el combate en el tercer asalto

Los dos primeros rounds mostraron paridad, con intercambios de golpes y una disputa constante en la corta distancia. Marcos buscó presionar desde el clinch, mientras Magomedov respondió con recursos de lucha y golpes en los espacios reducidos.

Al cierre del segundo asalto, el peleador daguestaní sufrió una dislocación en el hombro izquierdo durante una secuencia de combate. En el descanso, su equipo intentó recolocar la articulación, aunque no consiguió resolver el problema antes de la reanudación.

El doble campeón y máximo peleador libra por libra de la UFC, compañero de equipo de Magomed Magomedov, paró la pelea para proteger al ruso. Crédito: YouTube Sheka Producciones.

El médico permitió que Magomedov volviera para el tercer round. Sin embargo, apenas Marcos llevó otra vez el duelo contra la reja y ejerció presión sobre el sector afectado, Islam Makhachev lanzó la toalla a los 11 segundos del asalto. El árbitro detuvo la pelea y decretó la victoria del representante peruano.

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Para Magomedov, que había sido aspirante al título de peso gallo en Bellator, la caída implicó su segunda derrota en cuatro presentaciones dentro de la PFL. Su registro profesional pasó a 22 victorias y seis derrotas.

Marcos, de 33 años, elevó su historial a 19 triunfos y una derrota. La victoria también le permitió responder dentro de la jaula a la decisión que había terminado su vínculo con la UFC meses antes.

Daniel 'Soncora' Marcos tuvo un estreno triunfal en la PFL. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Redención en las MMA

La UFC apartó a Daniel Marcos a fines de mayo, pese a que el peruano acumulaba cinco victorias, una derrota y un combate sin resultado en la compañía. Hasta ese momento, su última presentación había sido un triunfo por sumisión ante Miles Johns en noviembre de 2025.

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El peleador peruano llegó a la UFC en 2023 luego de conseguir un contrato a través del Dana White’s Contender Series. Durante su recorrido en la organización venció a Saimon Oliveira, Davey Grant, John Castañeda, Adrian Yanez y Johns. Su única derrota fue ante Montel Jackson, en mayo de 2025.

Tras conocerse la desvinculación, Marcos expresó su desconcierto porque no recibió una propuesta de renovación. “Nunca llegó una negociación, nunca llegó una renovación”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También afirmó que se mantuvo preparado durante los meses posteriores a su última pelea. “No puedo controlar esas decisiones, pero sí puedo controlar cómo respondo a ellas”, sostuvo el deportista.

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Daniel Marcos se despide de la UFC luego de una controversial decisión de la promotora que preside Dana White. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

La PFL contactó a su representación al día siguiente de la salida de la UFC y cerró un acuerdo multipelea. Su primer resultado dentro de la empresa ya le abrió espacio entre los diez mejores de una división que reúne a nombres como Sergio Pettis, Magomedov y McKee.