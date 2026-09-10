El rating del estreno de la novela ‘La vida que me robaste’ de América TV vs. ‘Magaly TV La Firme’ con Magaly Medina

'La vida que me robaste' lideró su franja en su estreno con 19 puntos de rating.

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La novela ‘La vida que me robaste’ lideró su franja horaria en su estreno del martes 8 de septiembre por América Televisión. La nueva telenovela de Del Barrio Producciones, encabezada por Karina Jordán, se emitió después de ‘Al Fondo Hay Sitio’, y compitió con ‘Magaly TV: La Firme’, conducido por Magaly Medina en ATV.

Según cifras de la medidora de audiencias Kantar Ibope Media, el primer capítulo de la nueva novela de Michelle Alexander superó 1,2 millones de espectadores, registró un promedio de 19 puntos, picos de 22 puntos y un 38,4% de participación de audiencia.

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En el mismo horario, ‘Magaly TV: La Firme’ obtuvo 4,1 puntos entre las 21.45 y las 23.00 por ATV. Por su parte, Yo soy, emitido por Latina entre las 21.30 y las 23.27, alcanzó 4,9 puntos de audiencia.

El estreno de ‘La vida que me robaste’ superó el millón de espectadores

La nueva producción de Michelle Alexander se convirtió en el programa con mayor audiencia en su franja de emisión durante la noche del 8 de septiembre. La ficción recibió la posta de Señora del destino, adaptación de Globo realizada por Del Barrio Producciones para América Multimedia.

Antes del estreno de ‘La vida que me robaste’, ‘Señora del destino’ cerró su emisión con más de 1,15 millones de espectadores. La telenovela registró un promedio de 17,5 puntos, picos de 21 puntos y un 37,7% de participación de audiencia.

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El estreno de la nueva historia se produjo después de ‘Al Fondo Hay Sitio’, uno de los espacios centrales de la programación de América Televisión. La ubicación permitió que la producción protagonizada por Karina Jordán llegara a la pantalla en un horario de alta competencia entre los principales canales de señal abierta.

La telenovela cuenta con una idea original de Eduardo Adrianzén, dirección de Francisco Álvarez y guion de Abel Enríquez. La historia sigue a Mariana, una mujer que regresa a la libertad luego de pasar diez años en prisión por una condena injusta y busca recuperar el vínculo con sus hijas.

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La producción reúne en su elenco a Karina Jordán, Fiorella Díaz, Nicolás Galindo, Mayella Lloclla, Rodrigo Sánchez Patiño, Milene Vázquez, Emilram Cossio, Gabriela Billoti, Claudio Calmet, Rocío Montesinos, Nicolás Osorio, Merly Morello, Vasco Rodríguez, María Grazia Polanco, Rodrigo López Silva, Elisa Costa, Valeria Pflucker, Julio César Pérez y Alessia Lambruschini.

Karina Jordán protagoniza 'La vida que me robaste', la nueva telenovela de América Televisión.

‘Magaly TV: La Firme’ y ‘Yo soy’ compitieron en la misma franja

El estreno de la novela coincidió con la emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, el programa de espectáculos de Magaly Medina. El espacio de ATV comenzó cinco minutos antes que la nueva telenovela y se mantuvo al aire hasta las 23.00.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, el programa de Magaly Medina alcanzó 4,1 puntos de audiencia. La diferencia con los 19 puntos obtenidos por la ficción de América Televisión situó a La vida que me robaste como el programa con mayor sintonía dentro de ese tramo nocturno.

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Latina también tuvo en competencia a Yo soy, que se emitió desde las 21.30 hasta las 23.27. El formato alcanzó 4,9 puntos, una cifra superior a la de Magaly TV: La Firme, pero por debajo de la producción de Del Barrio Producciones.

La competencia de la noche reunió una telenovela de estreno, un programa de espectáculos y un espacio de imitación musical. En ese escenario, la nueva ficción de América Televisión concentró la mayor cantidad de espectadores entre las propuestas que coincidieron en pantalla.

'La vida que me robaste' lideró su horario y superó a Magaly TV: La Firme y Yo soy.

‘La vida que me robaste’ también fue visto en una sala de cine

Mientras ‘La vida que me robaste’ llegaba a los hogares a través de América Televisión, el elenco y cientos de seguidores siguieron el estreno en una sala de cine. La actividad permitió que los asistentes vieran el primer episodio en pantalla grande de manera simultánea con la emisión televisiva.

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La presentación fue anunciada como la primera ocasión en que una telenovela peruana exhibió su capítulo de estreno en una sala de cine mientras se transmitía por televisión. La actividad reunió a los actores de la producción, al equipo creativo y a seguidores de la historia.

Al finalizar la proyección, Brunella Torpoco interpretó en vivo el tema principal de la telenovela. Durante la noche también se realizaron actividades y sorteos entre los asistentes, cuyo premio principal fue un automóvil eléctrico.

Michelle Alexander, directora ejecutiva de Del Barrio Producciones, agradeció el respaldo de la audiencia durante la presentación y destacó el trabajo de Francisco Álvarez como director de la ficción. La productora también presentó al equipo responsable de llevar la historia a la pantalla.

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El estreno marcó el regreso de Karina Jordán a la televisión después de cuatro años. La actriz interpreta a Mariana, protagonista de una historia atravesada por la separación de sus hijas, una condena injusta y la búsqueda de justicia.

El elenco de La vida que me robaste siguió el estreno de la telenovela en una sala de cine.