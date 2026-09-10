Los Tiguerones son incluidos por EE. UU. en lista de grupos terroristas: la banda ecuatoriana que aparece en investigaciones en Perú

La organización criminal ecuatoriana “Los Tiguerones” ha extendido sus actividades ilícitas hacia el norte de Perú, especialmente en el tráfico de cocaína, lo que pone en alerta a las autoridades peruanas. (Composición: Infobae/ captura de pantalla)

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Estados Unidos incluyó a la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones en su lista de grupos considerados terroristas, una decisión anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio durante su visita a Ecuador. La medida incorpora a esta banda a un escenario de cooperación internacional contra estructuras vinculadas con el narcotráfico y otros delitos violentos.

La decisión también adquiere relevancia para el Perú por las investigaciones que relacionan a Los Tiguerones con actividades ilícitas en el norte del país. Reportes señalaron que esta organización figura en investigaciones sobre rutas de cocaína y operaciones criminales con conexión entre Ecuador y territorio peruano.

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Uno de los casos expuestos corresponde a un operativo en el puerto de Paita, en Piura, donde las autoridades incautaron 1,4 toneladas de droga que estaban ocultas dentro de un bote de fibra de vidrio. Según esa publicación, la carga estaba vinculada con Los Tiguerones y tenía como destino Ecuador antes de continuar hacia otros mercados internacionales.

El anuncio de Rubio, por tanto, coloca a una organización que ya aparece en investigaciones sobre el narcotráfico transfronterizo dentro de una nueva categoría para las autoridades estadounidenses. Para el Perú, el interés se concentra en las actividades atribuidas a la banda en las zonas del norte y en sus posibles conexiones con otras estructuras criminales que operan en la región.

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Estados Unidos incorpora a Los Tiguerones como objetivo terrorista

Bandas ecuatorianas se interesan en el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Marco Rubio informó la decisión después de reunirse en Quito con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El secretario de Estado sostuvo que Los Tiguerones forman parte de las estructuras criminales que colaboran con organizaciones mexicanas para movilizar y exportar drogas.

Rubio señaló que la organización también está vinculada con ataques contra civiles, fuerzas del orden y periodistas. En su intervención, el funcionario estadounidense diferenció a estas agrupaciones de las mafias tradicionales por su capacidad operativa y por el nivel de armamento que poseen.

“No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos”, manifestó Rubio.

La designación coloca a Los Tiguerones junto con otras bandas ecuatorianas que ya reciben la misma consideración por parte de Estados Unidos, entre ellas Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.

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Los Tiguerones aparecen en investigaciones por narcotráfico en Perú

La presencia de esta organización también figura en investigaciones vinculadas con el norte peruano. En junio de 2024 que Los Tiguerones aparecieron relacionados con un cargamento de cocaína intervenido en Paita, región Piura.

El operativo permitió decomisar cerca de una tonelada y media de droga distribuida en 28 sacos y oculta dentro de una embarcación. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, personal de la Marina de Guerra del Perú y representantes del Ministerio Público. Dos ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos en el procedimiento.

La investigación señaló que la droga debía salir desde territorio peruano hacia Ecuador. Desde ese país, el cargamento tendría como destino mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Este caso situó al puerto de Paita dentro de una investigación relacionada con una estructura criminal de origen ecuatoriano.

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En diciembre de 2024, también reportó que Los Tiguerones extendieron sus actividades hacia el norte del Perú y los relacionó con narcotráfico, sicariato y tráfico de armas. La publicación indicó que la organización mantenía conexiones con grupos criminales mexicanos.

La organización y sus vínculos con Ecuador

Los primeros antecedentes de Los Tiguerones en Esmeraldas, ciudad portuaria del norte de Ecuador. La organización comenzó a ser reconocida por actividades delictivas desde 2019 y las autoridades ecuatorianas la identificaron como una escisión de Los Choneros.

Con el paso del tiempo, la banda amplió sus actividades dentro de Ecuador y consiguió presencia en sectores vinculados con el tráfico de drogas. Sus operaciones también incluyeron vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal mexicana mencionada en investigaciones sobre el narcotráfico regional.

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Entre los hechos atribuidos a Los Tiguerones en Ecuador figura la irrupción de un grupo armado en las instalaciones de TC Televisión, registrada en enero de 2024. El grupo también mantiene como principal líder señalado a William Alcívar, alias Willy, según la información proporcionada sobre la organización.