Natalia Salas destapa la barrera que enfrentan los pacientes con cáncer al buscar una vivienda propia: “No les dan crédito hipotecario”

Natalia Salas comparte la emotiva historia de cómo, tras ser diagnosticada con cáncer y que le negaran un crédito hipotecario, logró cumplir el sueño de comprar un hogar para su hijo gracias a su trabajo en redes sociales. Video: YouTube Al otro lado del miedo

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Natalia Salas relató un episodio poco conocido de su lucha contra el cáncer durante su participación en el pódcast ‘Al otro lado del miedo’, conducido por José Peláez. La actriz peruana reveló que, en el momento en que había reunido el dinero suficiente para comprar su primera vivienda, el sistema financiero le cerró las puertas por su condición de paciente oncológica: a los pacientes con cáncer no les otorgan crédito hipotecario, incluso si cuentan con el poder adquisitivo necesario.

El obstáculo financiero que enfrentó tras su diagnóstico

Salas explicó que, tras años de mudanzas constantes, había decidido junto a su esposo, Sergio, solicitar un crédito hipotecario para adquirir un departamento propio. El proyecto coincidió con el momento en que sus ingresos por contratos publicitarios y colaboraciones digitales comenzaron a crecer de forma sostenida. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer truncó ese plan financiero.

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“Tú sabes que a los pacientes oncológicos no les dan crédito hipotecario”, afirmó la actriz durante la conversación. La actriz explicó que, aunque una persona tenga el poder adquisitivo suficiente para afrontar las cuotas de un préstamo, la falta de acceso a un seguro de desgravamen —requisito habitual de las entidades financieras para este tipo de créditos— impide la aprobación del trámite.

Natalia Salas reveló que el cáncer le impidió acceder a un crédito hipotecario para comprar su primera vivienda.

Ante esta situación, Salas optó por una solución alternativa: adquirió el departamento al contado, sin recurrir a financiamiento bancario. “Me quedé calata”, relató la actriz sobre el esfuerzo económico que implicó reunir la totalidad del monto en efectivo.

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La compra se concretó gracias a los ingresos generados principalmente por su actividad como creadora de contenido en redes sociales, un rubro que, según explicó, representa alrededor del 80% de sus ingresos actuales, frente a un 20% proveniente de proyectos televisivos y teatrales.

El contexto de una decisión motivada por la maternidad

La búsqueda de una vivienda propia no fue un capricho circunstancial. Salas contó que había vivido en más de 17 direcciones distintas a lo largo de su vida y que, tras convertirse en madre, sintió la necesidad de ofrecerle estabilidad a su hijo. “Yo no quiero que le esté dando tumbos de aquí a allá y que sueñe con cuál fue la casa en la que más tiempo estuve”, señaló la actriz.

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La actriz contó en el pódcast de José Peláez que a los pacientes oncológicos no les otorgan préstamo hipotecario aunque tengan capacidad de pago.

El diagnóstico de cáncer llegó cuando su hijo tenía apenas un año y ocho meses. Fue en ese contexto que Salas y su esposo evaluaron la posibilidad de solicitar el crédito hipotecario, un trámite que, según describió, se volvió inviable una vez que el sistema bancario tomó conocimiento de su condición médica.

La actriz remarcó que este obstáculo no dependía de su capacidad de pago, sino de una barrera estructural vinculada a los requisitos de los seguros asociados a este tipo de préstamos.

La trayectoria de una paciente oncológica que no detuvo su carrera

Salas, conocida por su papel de Andrea Tuesta en la serie ‘Al fondo hay sitio’ y ganadora de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, ha atravesado dos procesos oncológicos. El primero, cuando su hijo tenía menos de dos años, y una recaída posterior que la llevó a someterse en junio a una cirugía de extirpación de ovarios como medida preventiva, dado que su tumor tiene origen hormonal.

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Natalia Salas, actriz y productora, comparte los detalles de su nueva obra teatral, 'Baile de huesos'. Una comedia oscura sobre cuatro personajes en el limbo que deben convencer a la Muerte de no llevárselos. La actriz lo hizo en conversación con José Peláez. Video: YouTube Al otro lado del miedo

Pese a las dificultades económicas derivadas de su diagnóstico, la actriz continuó desarrollando proyectos profesionales. Actualmente produce y protagoniza la obra de teatro ‘Baile de huesos’, que se presentará en el Teatro Municipal de Surco.

Durante la entrevista, remarcó que su experiencia con el sistema financiero es un ejemplo de las barreras adicionales que enfrentan los pacientes oncológicos más allá del tratamiento médico, y que decidió compartirla públicamente como parte de su testimonio sobre la enfermedad.