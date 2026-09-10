Perú

Motocicletas en Perú aumentan 46%: recomendaciones para viajar seguro en rutas fuera de Lima

Royal Enfield Perú recomienda planificar la ruta con anticipación, revisar componentes clave de la motocicleta y contar con equipamiento de seguridad certificado.

Varios motociclistas equipados con cascos y chaquetas conducen en fila por una vía asfaltada con vegetación al costado
Un grupo de motociclistas avanza en caravana por una autopista de Lima durante la jornada global de rodada impulsada por Royal Enfield.
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El mercado de motocicletas en Perú experimenta un crecimiento sin precedentes. Entre enero y junio de 2026, se inmatricularon 204.492 motocicletas, un incremento de 46.1% respecto al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación Automotriz del Perú. La cifra refleja una mayor presencia de las dos ruedas como medio de transporte en las ciudades.

Sin embargo, el uso de motocicletas también se extiende al ocio y la aventura. Para algunos motociclistas, salir de Lima durante los fines de semana permite recorrer nuevas rutas, disfrutar de la gastronomía local y conocer paisajes de destinos cercanos. En este contexto, Royal Enfield Perú, a través de Moto Continental, ofrece recomendaciones para realizar viajes seguros fuera de Lima.

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Dos motocicletas clásicas estacionadas en la vía pública frente a carteles comerciales y peatones en el fondo
Varias motocicletas de la marca Royal Enfield permanecen estacionadas en una vía urbana de Lima como parte de los encuentros de la comunidad motociclista en Perú.

Planificación de la ruta

Antes de iniciar un viaje en motocicleta, Royal Enfield Perú recomienda revisar la distancia del recorrido, el estado de las vías, las condiciones climáticas y los puntos donde será posible abastecerse de combustible o realizar pausas.

También es importante conocer las características del trayecto para anticiparse a cambios de temperatura, variaciones de altitud y distintas condiciones del camino. Una adecuada preparación permite reducir riesgos durante el recorrido.

Vehículos lineales. Las medidas del MTC responden al aumento del uso de motos en actividades delictivas. (Foto: MTC)
Vehículos lineales. Las medidas del MTC responden al aumento del uso de motos en actividades delictivas. (Foto: MTC)

Revisión mecánica y equipamiento

Antes de emprender un viaje fuera de Lima, es necesario verificar el estado general de la motocicleta. Entre los principales componentes que deben revisarse están la presión de los neumáticos, los frenos, las luces y los niveles de aceite y combustible.

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La presión de los neumáticos es un aspecto que puede pasarse por alto y debe comprobarse especialmente cuando se viaja con acompañante y equipaje adicional.

A ello se suma el equipamiento de seguridad. Un casco certificado, guantes, calzado cerrado y una casaca apropiada son elementos esenciales para un viaje en moto. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), utilizar correctamente cascos certificados reduce hasta en 70% la probabilidad de sufrir lesiones graves.

One Ride: celebración global de la comunidad motociclista

En el marco de estas recomendaciones de seguridad, Royal Enfield Perú participará este domingo 20 de septiembre en One Ride, la rodada global que reunirá simultáneamente a motociclistas de más de 60 países. En Perú, el encuentro contará con rutas diseñadas en Lima para que los propietarios compartan su pasión por las dos ruedas y conmemoren los 125 años de historia de la marca.

El evento busca promover el espíritu del motociclismo y la experiencia de recorrer nuevos destinos de forma segura. “One Ride representa justamente el espíritu que buscamos impulsar alrededor del motociclismo puro: salir a la ruta, disfrutar de forma segura y compartir la experiencia con otros motociclistas”, señaló Junior Pacheco Bustamante, gerente Comercial & Marketing de Moto Continental del Perú.

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