Más de 2.300 orientaciones por conducta suicida correspondieron a jóvenes: cinco claves para acompañar una crisis

El malestar emocional intenso puede manifestarse con aislamiento, abandono de actividades y mensajes de desesperanza o despedida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dejar de responder mensajes, aislarse de amigos, abandonar actividades que antes generaban interés o empezar a expresar que se es una carga para los demás pueden ser señales de que una persona atraviesa un momento de malestar emocional intenso. Ninguna conducta aislada permite determinar por sí sola que existe riesgo suicida, pero los cambios significativos merecen atención, especialmente cuando aparecen frases de desesperanza o despedida.

Durante 2025, la Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa) brindó más de 4.800 orientaciones relacionadas con ideación e intento suicida. El 48% correspondió a jóvenes de entre 18 y 29 años, lo que equivale a más de 2.300 atenciones dentro de este grupo etario, según las cifras difundidas. Ya durante el primer semestre de ese año, el Minsa había informado que los jóvenes concentraban el 48% de las consultas vinculadas con estas situaciones.

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Los jóvenes de 18 a 29 años concentraron el 48% de las atenciones de la Línea 113 del Minsa por riesgo suicida.

Paola Lindo, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima, advierte que no existe un único patrón para identificar a una persona en riesgo. Por ello, una de las principales señales puede ser detectar cambios respecto de su comportamiento habitual.

“Hoy una señal de auxilio puede llegar por un mensaje privado, una historia o una broma sobre desaparecer. Merecen atención las despedidas, los agradecimientos que parecen definitivos y frases como ‘estarían mejor sin mí’”, explica.

La Universidad de Lima advirtió que no existe un patrón único de riesgo suicida y que los cambios de conducta requieren atención.La Universidad de Lima advirtió que no existe un patrón único de riesgo suicida y que los cambios de conducta requieren atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco formas de acompañar a una persona que atraviesa una crisis

Detectar una señal no significa convertirse en terapeuta ni asumir en solitario la responsabilidad sobre otra persona. Una red de apoyo puede escuchar, mantenerse cerca y facilitar el acceso a profesionales cuando sea necesario.

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1. Preguntar directamente. Si existe preocupación por el estado emocional de alguien, abordar el tema de manera clara puede abrir un espacio para conversar. Preguntar si una persona está pensando en suicidarse no provoca ni incrementa esas ideas, una recomendación que también respalda la Organización Mundial de la Salud. Hablar directamente puede disminuir la ansiedad y hacer que la persona se sienta comprendida.

2. Escuchar sin juzgar ni minimizar. Comentarios como “no es para tanto”, “hay personas que están peor” o “tienes todo para estar bien” pueden invalidar lo que la otra persona está sintiendo. Lindo recomienda escuchar y reconocer el malestar antes que intentar ofrecer una solución inmediata. Preguntas abiertas sobre qué le está resultando más difícil pueden facilitar la conversación.

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Escuchar sin juzgar y ofrecer acciones concretas ayuda a acompañar una crisis de salud mental sin reemplazar la atención profesional.

3. Pasar de las palabras a acciones concretas. Ofrecer ayuda específica puede resultar más útil que un genérico “cuenta conmigo”. Acompañar a una consulta, ayudar a llamar a un servicio de salud o buscar juntos un lugar de atención son algunas posibilidades. Si inicialmente rechaza la ayuda, puede proponerse un primer paso más pequeño sin cortar el contacto.

4. Mantener el vínculo después de la crisis. El apoyo no debería desaparecer apenas la persona acepta recibir atención. Preguntarle cómo se encuentra, ayudarla a cumplir una cita o acompañarla en actividades cotidianas puede contribuir a la continuidad del proceso. La OMS también recomienda mantenerse en contacto periódicamente después de una situación de riesgo.

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5. No guardar el secreto cuando existe peligro inmediato. Si una persona manifiesta intención de hacerse daño y existe un riesgo próximo, su seguridad debe prevalecer sobre la promesa de confidencialidad. En esos casos es necesario involucrar a familiares o personas de confianza, contactar a profesionales y no dejarla sola mientras se obtiene ayuda especializada.

Un médico atiende en su consultorio mientras una mujer permanece en cuclillas con el rostro cubierto, mostrando una postura de sufrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde pedir ayuda en Perú?

El Minsa mantiene disponible gratuitamente la Línea 113, opción 5, durante las 24 horas del día y todos los días del año. El servicio brinda orientación y apoyo psicológico y puede utilizarse tanto por quienes atraviesan una crisis como por familiares o personas cercanas que necesitan saber cómo actuar.

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También se puede acudir a los Centros de Salud Mental Comunitaria, donde se brinda atención especializada. Actualmente, el Minsa reporta una red de 305 establecimientos de este tipo en el país.

Si existe una emergencia médica inmediata, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende a través del 106. El servicio funciona las 24 horas y permite coordinar asistencia prehospitalaria cuando la vida o las funciones vitales de una persona se encuentran en riesgo.

La función de familiares, amigos y compañeros no es reemplazar el tratamiento profesional, sino reconocer que algo cambió, tomar en serio las señales y ayudar a que la persona no atraviese sola una situación de crisis.

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