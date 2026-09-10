Perú

Julio Garay, ingeniero de Ayacucho que creó una galleta contra la anemia, gana certamen de innovación latinoamericano

La propuesta de Garay, basada en alimentos fortificados contra la anemia infantil, pasará a una etapa de escalamiento tras ser elegida entre 625 proyectos de diez países

Julio Garay
Julio Garay y Nutri H fueron seleccionados entre las 10 startups ganadoras de LEGADO 2026, tras competir en una convocatoria que reunió a 625 emprendimientos de diez países de Latinoamérica
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El ingeniero agroindustrial ayacuchano Julio Garay, creador de Nutri H, una iniciativa que desarrolla alimentos fortificados para combatir la anemia, fue seleccionado junto a su equipo como una de las 10 startups ganadoras de LEGADO 2026, programa de innovación de Bayer Foundation que reunió a 625 emprendimientos de diez países de Latinoamérica.

La selección se produjo después de un proceso que incluyó evaluaciones, entrevistas, mentorías y siete Demo Days locales. Con este reconocimiento, Nutri H accederá ahora al Scale-Up Program, una nueva etapa orientada a fortalecer su modelo, ampliar su impacto y preparar a los emprendimientos para las siguientes fases de la iniciativa.

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Garay, quien desarrolló en la región sureña una galleta fortificada con hemoglobina bovina como alternativa para enfrentar la anemia infantil, destacó que el reconocimiento representa una oportunidad para continuar mejorando la solución desarrollada por su equipo y ampliar su alcance.

La iniciativa fue además seleccionada para participar en Impact Minds 2026, encuentro desarrollado en Manaos, Brasil, como parte de LEGADO. Nutri H fue el único emprendimiento peruano presente en esta experiencia, en la que compartió espacio con proyectos de Argentina y Chile.

Julio Garay
Nutri H desarrolló una galleta fortificada con hemoglobina bovina para combatir la anemia infantil, proyecto que Garay inició en 2017 como estudiante de Ingeniería Agroindustrial en Ayacucho

“Llegar hasta Manaos (Brasil) nos demuestra que una idea que nace en Ayacucho puede llegar muy lejos cuando existe propósito, perseverancia y convicción”, señaló en un mensaje difundido en sus redes sociales.

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La historia de Nutri H comenzó en 2017, cuando Garay, entonces estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, empezó a desarrollar como proyecto de tesis una galleta elaborada con granos andinos y hemoglobina bovina para contribuir a combatir la anemia.

Después de más de 300 pruebas, consiguió una fórmula que presentó en 2018 y que posteriormente llevó al mercado. El proyecto ganó en 2019 el certamen latinoamericano Una idea para cambiar la historia, organizado por History Channel.

Desde entonces, la propuesta se convirtió en una empresa familiar con sede en Ayacucho y amplió su catálogo de productos, mientras Garay buscaba adaptar su propuesta a distintas necesidades alimentarias y territoriales.

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

La experiencia también llevó al ingeniero a desarrollar alternativas sin hemoglobina, entre ellas una galleta elaborada con espirulina, kiwicha, cañihua y quinua, después de comprobar que las características culturales y religiosas de algunas comunidades podían limitar el consumo de productos elaborados con sangre animal.

Nutri H sostiene además que sus productos han sido utilizados en intervenciones desarrolladas junto con municipalidades y otras instituciones para atender a menores con anemia. La empresa ha planteado ampliar su presencia fuera del país y explorar nuevos alimentos fortificados.

El reconocimiento obtenido en LEGADO 2026 abre ahora una nueva etapa para el emprendimiento ayacuchano, que deberá pasar por el programa de escalamiento y afrontar posteriormente un pitch final por un premio económico.

Para Garay, el desafío continúa siendo el mismo que dio origen a su primera investigación: desarrollar soluciones que permitan enfrentar la anemia desde los alimentos y que puedan llegar a las poblaciones que más las necesitan.

“Un Perú sin anemia es un país con futuro”, resume el ingeniero en la presentación de su proyecto.

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