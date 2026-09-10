Stephanie Cayo le confesó a Aislinn Derbez su deseo de ser madre: “Se me está antojando ya desde hace un tiempo”

La intérprete aseguró que solo asumiría la crianza junto a una pareja que conozca sus luces y sombras y que comparta un proyecto familiar. YouTube/ Aislinn Derbez

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Stephanie Cayo reveló que le gustaría ser madre en el futuro, aunque afirmó que solo daría ese paso dentro de una relación estable y con un hogar consolidado. La actriz peruana conversó con Aislinn Derbez en el espacio La magia del caos, disponible en el canal de YouTube de la intérprete mexicana.

Durante la entrevista, Cayo abordó temas relacionados con sus vínculos sentimentales, las críticas que recibió tras sus separaciones, el proceso de conocerse a sí misma y su postura frente a la maternidad. La artista señaló que suele construir relaciones duraderas y que, con el tiempo, entendió la importancia de respetar sus procesos personales.

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La conversación se centró en la manera en que ambas entienden las relaciones, los cambios emocionales y las decisiones que toman las mujeres frente a las expectativas del entorno. En ese contexto, Derbez le preguntó a la actriz peruana si contempla convertirse en madre.

La actriz peruana dijo que le gustaría formar una familia cuando exista una pareja estable y un hogar consolidado

Cayo, quien actualmente tiene una relación con el cantante español Alejandro Sanz, respondió que el deseo apareció hace algún tiempo, aunque descartó que exista una urgencia por concretarlo. “Sí se me está antojando ya desde hace un tiempo. Me estoy acercando a los 40 y, de repente, por esa zona podría ser interesante”, comentó.

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La actriz precisó que, pese a su interés, no quiere tomar una decisión apresurada. “No tengo prisa, ninguna prisa. Y, sin embargo, se me antoja, pero quiero que sea cuando haya un hogar bien formado, bien establecido”, sostuvo.

Stephanie Cayo dijo que busca una pareja que conozca bien

Para Stephanie Cayo, la posibilidad de formar una familia está ligada a la construcción de una relación sólida. La artista explicó que imagina la crianza dentro de una pareja que haya atravesado un proceso de conocimiento mutuo y que se mantenga unida pese a los aspectos difíciles de cada uno.

“Dos personas que se conozcan las sombras y las luces y que, aun así, sigan caminando juntos”, manifestó durante el diálogo con Aislinn Derbez.

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La actriz sostuvo que desea una relación donde ambos integrantes puedan aceptarse de manera integral. En su opinión, ese tipo de vínculo permite transmitir una idea de afecto y compromiso a los hijos que puedan llegar en el futuro. “Para enseñar un poquito de eso, de amar las dos cosas”, añadió Cayo.

Stephanie Cayo conversó con Aislinn Derbez sobre sus relaciones, el autoconocimiento y la posibilidad de convertirse en madre

La intérprete remarcó que no establece plazos. “Vamos a ver cuando Dios quiera”, señaló en la entrevista. Su respuesta dio paso a una nueva pregunta de Derbez sobre si contemplaría tener un hijo sin contar con una pareja o una familia ya formada.

La respuesta de Cayo fue tajante. “Prefiero no ser mamá. No tiene ningún sentido”, afirmó. La actriz explicó que no se visualiza iniciando una familia sola ni recurriendo a un donante, una postura que identificó como personal y que aclaró que no pretende imponer a otras mujeres.

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La actriz expresó respeto por las madres solteras

Stephanie Cayo reconoció el esfuerzo de las mujeres que crían sin una pareja, aunque dijo que ella no se ve en esa situación. La actriz explicó que proviene de una familia unida y que esa experiencia influyó en la forma en que concibe la maternidad.

“No quiero mandar un mensaje al mundo donde se diga: ‘Yo lo puedo hacer todo sola’”, comentó. Luego precisó que respeta a quienes han asumido ese camino: “Esto va a ser muy cuestionable y debatible, y respeto a todas las mujeres que han sido madres solteras”.

Cayo explicó que, desde su perspectiva, criar a un hijo requiere una red familiar y un equipo de apoyo. “Creo que hay que apoyarse en el otro y el otro tiene que apoyarse en ti. Y el equipo creo que es lo más importante”, indicó.

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La artista también reflexionó sobre su experiencia en el cuidado de sus seres cercanos. Señaló que ha cumplido roles de acompañamiento y protección dentro de su familia, por lo que no cree que desconozca por completo el sentido de maternar.

“Yo siento que he maternado tanto tiempo, tantos años de mi vida, que no me quedaría con una sensación de no sé lo que es maternar”, explicó. Aun así, admitió que la experiencia de tener un hijo propio podría traerle una dimensión distinta.

“De repente me convierto en madre y te digo: ‘Wow, esto sí es de otro planeta’. Es muy probable”, dijo entre risas.

En otro momento de la conversación, Cayo se refirió a su forma de vivir las relaciones sentimentales. La actriz señaló que suele involucrarse en vínculos de larga duración y que procura tomarse el tiempo necesario para entender lo que busca en una pareja y en su vida personal.

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La protagonista de producciones peruanas e internacionales indicó que el autoconocimiento se volvió una parte central de sus decisiones. Para ella, darse un lugar implica reconocer las necesidades propias, tener paciencia con los procesos y no sostener relaciones que ya no responden a lo que espera para su vida.

Respecto a las críticas, la actriz sostuvo que no presta atención a los cuestionamientos externos sobre sus rupturas. Cayo consideró que las opiniones ajenas suelen desconocer las circunstancias íntimas que atraviesa cada persona antes de decidir terminar una relación.

Cayo afirmó que respeta a las madres solteras, aunque señaló que ella no se imagina asumiendo la crianza sin una red de apoyo