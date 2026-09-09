Pamela Franco se muestra desentendida del bloqueo a Melanie Martínez y asegura que no hay ningún problema, pero no le creen

Luego de que Melanie Martínez se mostrara dolida por su repentino alejamiento, Pamela Franco cuenta su versión de los hechos. ¿Qué pasó realmente entre las cantantes después de grabar juntas un tema dedicado a su ex en común? Video: Willax TV / Amor y Fuego

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La cantante habló en exclusiva con ‘Amor y Fuego’ tras las declaraciones de Melanie Martínez sobre su distanciamiento. Los conductores del programa cuestionaron la versión de Franco y consideraron poco creíble que desconozca la situación.

Pamela Franco rompió su silencio frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ luego de que Melanie Martínez revelara que fue bloqueada de las redes sociales de la cantante, sin explicación aparente. En una entrevista a solas con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Franco evitó confirmar o desmentir el bloqueo y prefirió mantener una postura conciliadora frente a las preguntas de la reportera.

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La artista, expareja de Christian Domínguez, se mostró distante de la confrontación directa, una actitud que contrastó con su comportamiento en polémicas anteriores. Consultada sobre el vínculo que mantenía con Martínez, con quien compartió amistad y un proyecto musical, Franco optó por respuestas medidas que no despejaron las dudas sobre el origen del distanciamiento.

Pamela Franco aseguró en 'Amor y Fuego' que no tiene problemas con Melanie Martínez y dijo desconocer el supuesto bloqueo en redes sociales.

Franco evita confirmar el bloqueo y dice desconocer el tema

Pamela Franco negó tener algún conflicto personal con Melanie Martínez y aseguró no tener información sobre el supuesto bloqueo en sus redes sociales. Ante la consulta directa de la reportera del programa, la cantante remitió la responsabilidad a su equipo de trabajo.

“Yo no he tenido ningún problema con ella. Yo ya he sido clara. Le deseo lo mejor a ella, como todo el mundo”, afirmó Franco en su primera declaración sobre el tema. Cuando la reportera insistió sobre si Martínez estaba efectivamente bloqueada, la artista evitó una respuesta concreta.

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“Yo la verdad no sé de dónde me sacan eso, en serio. Pero yo la verdad, no sé, yo prefiero no responder porque ni enterada estoy de esas cosas. Por último, me manejan mis cosas, mi equipo, mi equipo me dice todo está bien”, respondió.

Franco insistió en que su prioridad actual es el trabajo y descartó entrar en polémicas públicas. “Yo estoy ahorita enfocada en chamba, de verdad. Yo creo que todo el mundo debería hacer eso y que así evitaríamos muchísimos problemas. Mente ocupada, mente sana”, señaló.

En exclusiva para "Amor y Fuego", Pamela Franco cuenta su versión sobre la polémica con Melanie Martínez. La cantante aclara que solo la ayudó a contactar a una abogada, pero que no tuvo más participación en el asunto. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Consultada sobre si había traicionado a Martínez con este alejamiento, la cantante rechazó ese término. “Poner la palabra traición es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que cada uno está en sus cosas. Ella está también trabajando porque tiene hijos”, declaró.

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Un vínculo que nació de una colaboración musical y hoy está distante

El distanciamiento entre ambas cantantes se produjo después de que grabaran juntas un tema musical, en el que ninguna de las dos dejó en buen lugar a Christian Domínguez, expareja común de ambas. Franco recordó ese proyecto conjunto y aseguró que buscó impulsar la carrera de Martínez con esa colaboración.

“La verdad, fue un gusto para mí compartir el tema de grabar con ella, que a mí me pareció que también le podía servir como un tema de impulso, porque es una chica muy talentosa”, expresó la cantante. Franco añadió que, de existir algún malestar de parte de Martínez, ella lo hubiera notado o recibido algún comentario directo al respecto.

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“Si hubiese algún problema, algo que ella me haya mencionado en otro lado, me hubiese dicho ‘oye me ha incomodado esto’, pero la verdad que no entendería por qué, después de todo lo que pasó, la he visto haciendo sus cosas, la he visto en marcas, la veo también en redes sociales, y la veo bien, no veo nada malo”, manifestó.

En exclusiva, la cantante Pamela Franco rompe su silencio y aclara los rumores sobre su supuesta pelea con Melanie Martínez tras su colaboración musical. Descubre lo que realmente piensa de ella. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La artista también descartó que Christian Domínguez tuviera alguna injerencia en el alejamiento, una hipótesis que Melanie Martínez había dejado entrever en declaraciones previas. “Yo ahí lo descarto totalmente. Él también está metido en sus cosas. Hubo unas diferencias en su momento públicas, porque diferencias siempre va a haber, pero bueno, los dos hemos llegado a un punto que es bueno por el bienestar de mi hija”, indicó.

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Sobre el tema de la defensa legal que Melanie Martínez señaló haber perdido, Franco aclaró su participación en ese proceso. “Yo hablé con la abogada y le expliqué lo que estaba pasando a ella, que fue algo que a mí sí me conmovió, y le dije si la podía apoyar. Ahora, ya el trato después de eso fue directo de ellas dos. Yo no tengo nada que ver”, explicó.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ cuestionan la versión de Pamela Franco

Tras la emisión del testimonio, Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron en el set las respuestas de la cantante y expresaron dudas sobre la falta de explicación frente al bloqueo. Mitre fue la más crítica con la actitud mostrada por Franco durante la entrevista.

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Los conductores de 'Amor y Fuego' analizan las evasivas respuestas de Pamela Franco sobre su repentino distanciamiento con Melanie Martinez, quien asegura haber sido bloqueada en redes sociales. ¿Qué oculta la cantante? Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Pero a mí me encanta y me parece muy bien que tanto ella como Christian Domínguez estén en una etapa de no querer tener problemas, al menos no de cara al público. Pero yo no me creo el cuento que ella no sabe. Nadie sabe ahora. Eran íntimas, grababan una canción. La Melanie dice que Pamela Franco la ha bloqueado. Y ella: ‘No sé, no sé, no sé. Yo le deseo lo mejor’. No sé, algo ha pasado”, sostuvo Mitre.

La conductora insistió en que resultaba poco creíble que Franco desconociera una decisión tomada dentro de sus propias cuentas de redes sociales. “¿Cómo no va a saber por qué la bloquearon?”, cuestionó Mitre. González coincidió en que la situación resultaba llamativa, sobre todo porque ambas mantenían comunicación frecuente en el pasado. “Han estado hablando, apoyándose, en programas. Y ahora no le pregunta, raro”, comentó el conductor.

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Mitre remató el análisis con una reflexión sobre la contradicción entre las versiones de ambas cantantes. “El bloqueo sí viene acompañado de algo. Algo ha pasado. Ya nos enteraremos”, concluyó la conductora, mientras González añadió que resultaba extraño que ninguna de las dos hubiera aclarado la situación de forma directa, pese a la cercanía que mantuvieron en el pasado.