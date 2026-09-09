DNI electrónico gratis para este viernes 25 de septiembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados con el DNI electrónico - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Lima realizará este viernes 25 de septiembre una campaña gratis del documento nacional de identidad (DNI) electrónico dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores. La actividad busca facilitar el acceso a diversos servicios vinculados con la identificación ciudadana y permitirá efectuar trámites relacionados con el documento nacional de identidad.

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la Casa Vecinal n.° 3, ubicada en la avenida Ramón Herrera 273, en el Cercado de Lima, al lado del carné de sanidad. Los asistentes podrán gestionar el documento nacional de identidad para actualizar sus datos personales o realizar la inscripción de nacimiento, según el procedimiento que necesiten efectuar.

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La iniciativa contempla la participación de menores de edad desde los 0 hasta los 17 años, así como de personas de 60 años a más. La atención estará orientada a estos sectores de la población con el propósito de acercar los servicios de identificación a los vecinos y facilitar la realización de gestiones que requieren presencia física.

Los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados con el DNI electrónico - Créditos. Municipalidad de Lima.

Uno de los procedimientos disponibles será la actualización de información consignada en el documento. Esta alternativa permitirá corregir o modificar determinados datos registrados, de acuerdo con la solicitud presentada por cada ciudadano durante la atención.

Asimismo, quienes necesiten modificar su domicilio podrán hacerlo durante la campaña. Para este procedimiento específico, la organización ha establecido la presentación de un comprobante que permita acreditar la dirección declarada.

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¿Qué trámites estarán disponibles?

Trámite del DNI electrónico.

Inscripción de nacimiento.

Actualización de datos.

Cambio de dirección.

Requisitos

Para menores de edad de 0 a 17 años:

Presencia del menor.

Papá o mamá con DNI.

Para adultos mayores de 60 años a más:

Presencia del adulto mayor.

Para cambio de dirección:

Copia de un recibo de luz o agua.

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La campaña constituye una alternativa para quienes requieran realizar estos procedimientos sin desplazarse a otras sedes. La Municipalidad de Lima ha establecido esta jornada como un espacio de atención destinado a facilitar las gestiones de identificación de los grupos convocados.

La jornada se desarrollará en una sede municipal del Cercado de Lima y concentrará diferentes servicios en un mismo espacio. De esta manera, los ciudadanos incluidos en la convocatoria podrán realizar sus gestiones dentro del horario establecido, siempre que cuenten con la documentación solicitada para cada caso.

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¿Cuáles son las características del DNI electrónico?

Incorpora un chip electrónico que almacena información personal y elementos de seguridad.

Contiene certificados digitales para procesos de autenticación.

Permite realizar firmas digitales con validez legal.

Cuenta con mecanismos de seguridad destinados a dificultar su falsificación.

Incluye un código QR en el reverso como parte de sus elementos de seguridad.

Permite la autenticación mediante huella dactilar en determinados procedimientos.

Facilita el acceso a servicios y trámites digitales que requieren identificación segura.

Tiene una vigencia de 10 años para los adultos, mientras que los certificados digitales asociados duran cuatro años.