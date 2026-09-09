Perú

12 asesinatos en Piura en solo ocho días: presunto sicario grababa los ataques y los difundía en redes

La Policía intervino al sujeto minutos después de un ataque contra dos ciudadanos venezolanos. Las autoridades investigan su presunta participación en otros crímenes.

Se informa sobre el asesinato de un hombre afuera de un bar y una serie de doce homicidios en la región de Piura en menos de una semana. El segmento incluye la detención de presuntos sicarios, uno de ellos siendo grabado mientras se le retira una cámara. | Video: Latina
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La inseguridad continúa generando preocupación en Piura, donde en los primeros ocho días de septiembre se han registrado 12 asesinatos, según el reporte del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa). Los homicidios ocurren mientras las autoridades enfrentan cuestionamientos por su respuesta ante el incremento de la violencia en la región.

El escenario ocurre pocos días después de que el ministro del Interior, Carlos Malaver, calificara como una “percepción mediática” las versiones sobre un incremento de la inseguridad. Sin embargo, los recientes hechos reportados en Piura han provocado cuestionamientos entre la población, especialmente por la sucesión de ataques registrados en distintas zonas.

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Capturan a presunto sicario en Sullana

En las últimas horas, la Policía logró capturar a un hombre señalado como presunto sicario y cuya detención podría contribuir al esclarecimiento de algunos de los crímenes ocurridos en la provincia de Sullana.

Uno de los elementos que llamó la atención durante la intervención fue que el detenido llevaba una cámara GoPro instalada en el pecho. Según el reporte periodístico, el sujeto habría utilizado este dispositivo para registrar los ataques que ejecutaba con un arma de fuego y posteriormente difundir las imágenes a través de redes sociales.

La Policía considera que la captura podría ser relevante para las investigaciones debido a que el intervenido estaría relacionado con más de dos crímenes registrados en la provincia.

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Captura de cámara de seguridad en una calle a la izquierda y un hombre con una cámara montada en el pecho a la derecha
Un sujeto investigado por homicidio lleva una cámara sujetada al pecho junto a tomas de seguridad del lugar donde ocurrió el ataque. (Latina)

Fue detenido tras atacar a dos ciudadanos venezolanos

El presunto sicario habría sido intervenido minutos después de perpetrar un ataque contra dos ciudadanos venezolanos, ocurrido en pleno centro de la provincia de Sullana.

La detención se produjo mientras la Policía investigaba la ola de hechos violentos que viene afectando a la región. Ahora, las autoridades deberán determinar si el hombre capturado tiene participación directa en otros asesinatos registrados durante los últimos días y cuál habría sido su papel dentro de las organizaciones criminales que operan en la zona.

La evidencia obtenida durante la intervención, incluida la cámara que portaba el detenido, será incorporada a las investigaciones para establecer la secuencia de los ataques y determinar si las grabaciones guardan relación con otros casos.

Piura enfrenta una creciente preocupación por la criminalidad

El reporte sobre los 12 asesinatos ocurridos en ocho días ha generado preocupación entre los habitantes de Piura, en un contexto marcado por cuestionamientos a la capacidad de las autoridades para contener los delitos violentos.

Durante el enlace periodístico también se señaló que, hasta el momento del reporte, no se habían producido capturas vinculadas directamente con los 12 crímenes contabilizados durante esos primeros días de septiembre, aunque la reciente detención del presunto sicario podría abrir una nueva línea de investigación para esclarecer algunos de los casos.

La situación ha reavivado las críticas hacia las autoridades y el pedido de medidas concretas para enfrentar la delincuencia. La preocupación no solo está relacionada con el número de asesinatos, sino también con la manera en que se producen los ataques, algunos de ellos registrados en espacios públicos y a plena luz del día.

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