Perú

Jaime Bayly afirmó que Keiko Fujimori le ofreció tres embajadas: “La presidenta llamó a mi casa”

El escritor confesó que luego de su queja pública a Carlos Espá, la mandataria decidió hablar con él personalmente

Fotografías de Jaime Bayly a la izquierda y de Keiko Fujimori hablando por micrófono a la derecha
El periodista Jaime Bayly afirma que la política peruana Keiko Fujimori le ofreció tres sedes diplomáticas durante una conversación personal.
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El escritor Jaime Bayly aseguró que Keiko Fujimori lo contactó para ofrecerle tres destinos diplomáticos, una versión que relató en tono humorístico durante un video publicado en su canal de YouTube. Según contó, la llamada ocurrió el 7 de septiembre, después de que manifestara públicamente su disconformidad con el canciller Carlos Espá por no haber sido considerado para un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El conductor afirmó que descansaba en su casa cuando su esposa, Silvia Núñez del Arco, atendió el teléfono. De acuerdo con su relato, ella explicó que Bayly dormía, pero la interlocutora pidió hablar con él porque tenía una propuesta que consideraba importante.

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La presidenta peruana Fujimori ha llamado esta mañana aquí, a mi casa, y yo estaba durmiendo. Silvia la atendió en el teléfono”, dijo el escritor. Añadió que su esposa terminó por despertarlo, aunque él no recibió la llamada de buen humor.

Jaime Bayly relata en este video una oferta de embajada en Caracas, Venezuela. El periodista describe cómo 'la presidenta' y el canciller Espá le propusieron el cargo diplomático. Bayly expone su rechazo a aceptar la posición debido a la situación política de Venezuela, refiriéndose a ella como una dictadura. Además, detalla sus desacuerdos con Delcy Rodríguez y la condición de retractarse de declaraciones previas para asumir el puesto. Este contenido se presenta como un monólogo o segmento de entrevista.

Bayly sostuvo que, al tomar el teléfono, Fujimori le explicó que Espá le había comentado sobre su decepción por no haber recibido una designación diplomática. El periodista aseguró que, ante esa posibilidad, pensó en representaciones del Perú en ciudades como Montevideo, Santiago de Chile o Madrid.

La primera alternativa que, según Bayly, le plantearon fue la Embajada del Perú en Caracas, Venezuela. El escritor contó que rechazó de inmediato ese destino por su posición crítica frente al gobierno venezolano y, en particular, frente a Delcy Rodríguez.

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“Me dijo: ‘Hemos pensado con el canciller Espá que usted sería un excelente embajador en Caracas’”, relató. Bayly respondió que no aceptaría una misión en Venezuela mientras, según expresó, el país se encuentre bajo una “dictadura cruel y corrupta”.

El conductor también afirmó que la propuesta incluía una condición para que reconsiderara su negativa. Según su versión, le pidieron que se retractara de los comentarios que ha realizado sobre Rodríguez y que le ofreciera disculpas en su programa o en YouTube.

El periodista Jaime Bayly viste una gorra beige, saco claro y bufanda a cuadros frente a una planta y cortinas
El escritor y periodista Jaime Bayly afirma que la política peruana Keiko Fujimori le ofreció tres embajadas durante una conversación telefónica.

Lo único que le pedimos, si es que quiere aceptar la embajada en Caracas, es que se retracte públicamente”, recordó Bayly sobre el supuesto pedido. El periodista aseguró que tampoco aceptó esa posibilidad y descartó viajar a la capital venezolana.

Jaime Bayly rechazó la propuesta de representar al Perú en Teherán

Tras la negativa a Caracas, Bayly dijo que la conversación siguió con una segunda oferta: la Embajada del Perú ante la República Islámica de Irán, con sede en Teherán. El escritor aseguró que la sugerencia lo sorprendió y que la rechazó por la situación de seguridad que, según describió, enfrenta esa región.

¡Usted lo que quiere es que me maten! ¿Cómo voy a ser embajador suyo cuando caen las bombas de Estados Unidos?”, afirmó que le respondió a Fujimori. En su relato, sostuvo que la mandataria le explicó que se trataba de una representación de sensibilidad política y que necesitaban a alguien que defendiera los intereses peruanos en Teherán.

Bayly insistió en que no dejaría Miami para trasladarse junto con su familia a Irán. “Ni a balas, yo no me muevo de Miami”, dijo. También afirmó que dudaba de que sus familiares aceptaran radicarse en la capital iraní.

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Jaime Bayly habló de las propuestas de Embajadas

El periodista presentó el intercambio como una conversación marcada por las bromas y sus propias objeciones a cada una de las alternativas. Tras la negativa a Teherán, aseguró que hubo un momento de silencio y que interpretó esa pausa como una aceptación de sus argumentos.

Oslo fue la tercera embajada que, según Bayly, le ofrecieron

La tercera opción que Bayly mencionó fue la Embajada del Perú en Oslo, Noruega. El conductor contó que esa propuesta habría surgido por recomendación de Espá, quien, siempre de acuerdo con su versión, consideró que el clima nórdico podía resultarle más adecuado que el de Miami.

Bayly indicó que le atribuyeron una preferencia por las bajas temperaturas y un rechazo al clima cálido de la ciudad estadounidense donde reside. Sin embargo, relató que tampoco aceptó esa alternativa por la presencia de un amigo suyo en Oslo.

Jaime Bayly
Jaime Bayly

Por último, hay una tercera embajada que le podemos ofrecer”, contó sobre la supuesta propuesta. “El canciller Espá me ha dicho que a usted le gusta mucho el frío, que detesta los lugares cálidos”, agregó al reconstruir el diálogo.

El escritor dijo que no podía aceptar el cargo porque su llegada a Noruega podía afectar la situación de ese amigo, una explicación que formuló como parte de la broma. Al final de su relato, calificó como “infructuosa” la conversación que, según afirmó, mantuvo con Fujimori.

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