Perú

¿Habrá corte de luz en tu distrito de Lima? Consulta el cronograma de Pluz para este jueves 10 de septiembre

Los cortes tendrán horarios distintos y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos incluidos en la programación.

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina
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Diversos sectores de Lima y otras localidades tendrán interrupciones temporales del servicio eléctrico este jueves 10 de septiembre. Los cortes de luz fueron programados en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según la zona comprendida en el cronograma.

La programación contempla sectores de San Martín de Porres, San Antonio de Chaclla, Los Olivos y Pueblo Libre. Debido a que las interrupciones corresponden a áreas específicas, no todos los vecinos de los distritos mencionados tendrán necesariamente que afrontar un corte de luz.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este jueves 10 de septiembre?

Estos son los sectores incluidos en la programación:

San Martín de Porres — 09:00 a 17:00

  • Urb. Las Brisas de Santa Rosa III etapa, manzanas K, L, M y R.

San Martín de Porres — 09:00 a 17:00

  • Pro. Viv. Brisas de Santa Rosa III etapa, manzanas C, D, J y K.
  • Urb. El Rosal de Santa Rosa, manzanas C y F.
  • Pro. Viv. Las Alamedas de Santa Rosa, Mz. C.

San Antonio de Chaclla — 09:30 a 18:30

  • Asociación de Posesionarios Nuevo Renacer de Muruhuay, Anexo 22, manzanas A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.
  • Agrupación Familiar Nueva Molina, manzanas A25, B9, B20, B21, B22, B26, B27, B28, C7, C8 y C9.
  • Asociación El Olivar del Valle, Anexo 22, manzanas BQ2 y BQ3.
  • Asociación Grupo La Bloquetera, sector El Cercado, Anexo 22 Jicamarca, manzanas BQ1, BR y BRB.
  • Asociación de Pobladores El Cercado, Anexo 22 Jicamarca, manzanas BH, BQ1, BR, BRA, BRB y BS.
  • Asociación de Posesionarios La Quebrada de Rinconada, Anexo 22 Jicamarca, Mz. BR.

Los Olivos — 09:00 a 15:30

  • Av. Alfredo Mendiola cuadras 79, 80 y 81.
  • Jr. La Amistad cuadra 4.
  • Jr. La Honradez cuadra 4.
  • Jr. La Unidad cuadras 79 y 80.
  • Jr. La Lealtad cuadra 79.
  • Urb. Pro, manzanas GG5, KK5, MM5 y NN5.

Pueblo Libre — 09:30 a 13:30

  • Av. Simón Bolívar cuadra 13.

San Martín de Porres — 09:00 a 13:00

  • Calle Ambo con Yurumayo.
  • Urb. Los Huertos de Naranjal, Mz. I.

¿Cómo prepararse para un corte de luz?

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una interrupción programada, es recomendable cargar con anticipación celulares, laptops y otros equipos que puedan ser necesarios durante el periodo sin electricidad. También se aconseja tener linternas disponibles y desconectar los aparatos eléctricos sensibles antes del inicio del corte.

En el caso de refrigeradoras y congeladoras, lo mejor es mantener las puertas cerradas durante la interrupción para conservar la temperatura interna y evitar el deterioro de los alimentos.

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Los horarios señalados corresponden a sectores específicos incluidos en la programación, por lo que el corte no significa que todo el distrito vaya a quedarse sin electricidad. Asimismo, el restablecimiento puede variar de acuerdo con el desarrollo de los trabajos previstos en cada zona.

¿Cómo ver mi recibo de luz de Pluz?

Los usuarios de Pluz pueden consultar su recibo de luz de manera virtual a través de los canales digitales de la empresa. Para ello, deben ingresar a la plataforma de atención para clientes y acceder con los datos solicitados para identificar su suministro.

Una vez dentro, podrán revisar la información relacionada con su servicio, incluido el monto pendiente de pago y los detalles de sus recibos. Esta opción permite conocer el estado de la cuenta sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

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