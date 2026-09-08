Gonzalo Bueno se recompone tras un rosco en contra para remontar y clasificar a los octavos de final del Challenger 125 de Sevilla

La segunda raqueta nacional venció al local Carlos Sánchez Jover para instalarse en el grupo de los 16 mejores del certamen andaluz. Crédito: ATPerú.

Guardar

Gonzalo Bueno remontó un partido que comenzó con un 0-6 y avanzó a los octavos de final del Challenger 125 de Sevilla, tras imponerse por 0-6, 6-4 y 6-4 al español Carlos Sánchez Jover. El trujillano de 22 años logró revertir un inicio adverso y ahora enfrentará una prueba de mayor exigencia ante Jaume Munar, primer preclasificado del certamen.

El resultado le permitió a Bueno dejar atrás su estreno de la temporada pasada en la competencia andaluza, cuando cayó en la primera ronda. Esta vez, el peruano encontró recursos para sostenerse en un encuentro de dos horas y 39 minutos, marcado por la paridad pese a la amplitud del marcador en el primer parcial.

PUBLICIDAD

Sánchez Jover se quedó con el set inicial sin ceder juegos, aunque ese tramo tuvo una disputa mayor a la que mostró el 6-0 y consumó el rosco para el tenis español. Tres juegos llegaron al deuce y el peruano tuvo opciones para equilibrar algunos pasajes, pero no logró concretarlas. El español aprovechó sus oportunidades y tomó una ventaja que obligó a Bueno a cambiar el desarrollo del encuentro.

La reacción apareció en el segundo set. Bueno elevó su efectividad al servicio y consiguió tres quiebres a lo largo del partido, un aspecto que resultó determinante para modificar la dinámica. El peruano se impuso por 6-4 en ese parcial y llevó la definición al tercero, donde volvió a necesitar firmeza en momentos ajustados.

PUBLICIDAD

Gonzalo Bueno inicia con pie derecho su participación en el Challenger 125 de Sevilla. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Bueno resistió los juegos más tensos para firmar la remontada

El último set mantuvo la tendencia de una disputa cerrada. Tres de los últimos cuatro juegos se extendieron hasta el deuce, con ambos tenistas bajo presión en sus turnos de saque. Bueno logró sostener su ventaja y cerró el 6-4 que confirmó su presencia entre los 16 mejores del torneo disputado en el Real Club de Tenis Betis, en Sevilla.

La victoria representa la segunda ocasión en la que el peruano remonta un encuentro después de perder el primer set por 6-0. El antecedente se remonta al 15 de enero de 2025, cuando superó al francés Gabriel Debru en Buenos Aires luego de un comienzo con el mismo marcador adverso.

PUBLICIDAD

Con este triunfo, Bueno aseguró dos puntos para el ranking de la ATP. El peruano afrontará además un periodo importante para su clasificación, ya que en los próximos dos meses deberá defender 34 unidades obtenidas en torneos anteriores.

Cuadro de la Copa Sevilla 2026. Crédito: Challenger Draws.

Jaume Munar será el rival del peruano en los octavos de final

El siguiente rival de Bueno será Jaume Munar, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial y principal favorito del cuadro. El español avanzó tras vencer a su compatriota Oriol Roca Batalla por 4-6, 6-4 y 6-1, también después de una remontada.

El duelo entre Bueno y Munar está previsto para este miércoles 9 de septiembre, a las 13:15 horas de Sevilla, en la cancha central del Real Club de Tenis Betis. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 13:15 horas. En Venezuela y Bolivia será a las 14:15, mientras que en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Miami iniciará a las 15:15 horas.

PUBLICIDAD

La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de Challenger TV. También podrá seguirse por YouTube en el canal de Tenis al Máximo.

Aug 2, 2026; Montreal, Qc, Canada; Jaume Munar (ESP) serves against Rinky Hijikata (AUS) during first round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images

La Copa Davis ante Paraguay espera a Bueno en Lima

Cuando concluya su participación en Sevilla, Bueno viajará a Lima para unirse a la selección peruana de Copa Davis, que enfrentará a Paraguay el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú.

El equipo dirigido por Luis Horna buscará acceder a las Qualifiers, instancia a la que Perú llegó el año pasado después de vencer a Portugal en el Club Lawn Tennis. Bueno integra las alternativas para los partidos de singles, junto con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, en una serie que marcará el regreso del conjunto nacional a la capital peruana.

PUBLICIDAD