Tesorera niega deber S/ 18 mil de la promoción y afirma que presentará un balance: “No es la cantidad que ellas hablan”

Maribel Jimpe Santos, la tesorera de una promoción escolar en Comas, es acusada por los padres de familia de apropiarse de 18 mil soles destinados a la fiesta de graduación. Tras días de protestas, la mujer responde a través de mensajes, asegurando que presentará las cuentas. Video: Latina Noticias

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La tesorera de la promoción del colegio San Eulogio, en Comas, respondió luego de que 29 padres de familia la acusaran de no rendir cuentas sobre los aportes destinados a la fiesta de fin de año. Maribel Gina Limpe Santos aseguró que devolverá dinero y entregará un balance de los gastos, aunque sostuvo que la deuda no asciende a más de S/ 18 mil, como afirma el grupo de denunciantes.

La mujer envió su descargo al programa Arriba mi gente, después de varios días en los que los padres acudieron a la vivienda de su madre para pedir explicaciones sobre el destino de los fondos, debido a que había desaparecido sin brindar detalles de su paradero. Según los denunciantes, la tesorera estaba a cargo de recibir los pagos para la celebración, las casacas, el vestuario y otras actividades de los estudiantes.

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“Déjeme buscar y enviar los cuadros y boletas. Sí, yo tengo que abonar el dinero, pero no la cantidad que ellas hablan. El fin de semana me comuniqué con ellas. Tengo los chats donde yo les digo que me den los datos para que una de ellas represente al aula”, mencionó.

Llimpe Santos rechazó responder ante cámaras, pero señaló que decidió pronunciarse porque el caso se hizo público. “No es mostrar solo boletas. Se les va a hacer llegar un balance”, afirmó en su comunicación.

Maribel Gina Llimpe Santos sostuvo que presentará boletas y recibos para precisar los pagos realizados, luego de la denuncia de 29 padres del colegio San Eulogio| Foto: Arriba Mi Gente

La tesorera afirma que presentará recibos y un cuadro de cuentas

La acusada indicó que prepara documentos para detallar los ingresos y los pagos realizados durante la organización de la promoción. Afirmó que en una reunión prevista para esta semana se debían exhibir los comprobantes emitidos por el local y explicar el monto que cada familia había abonado.

“Sí, yo tengo que abonar el dinero, pero no la cantidad que ellas hablan”, sostuvo Jimpe Santos. También afirmó que cuenta con conversaciones en las que solicitó a los padres que designaran a una representante del aula para formalizar la entrega de los fondos.

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Según su versión, la existencia de una denuncia le impide realizar la devolución sin una constancia que acredite la recepción del dinero. “No les puedo dar dinero sin tener un documento que me respalde”, señaló.

Tesorera responde por fondos de promoción y promete entregar un balance en Comas| Foto: Arriba Mi Gente

No se completó el pago del local de promoción

Los padres habían cuestionado que varios pagos comprometidos para la promoción no se concretaran. Entre ellos mencionaron la contratación del local para la fiesta, la compra de casacas, el vestuario de los alumnos para el aniversario escolar y otros desembolsos vinculados a las actividades de la promoción.

Llimpe Santos dio una explicación distinta sobre el acuerdo con el establecimiento elegido para la celebración. Indicó que el local había fijado cuatro fechas de pago y aseguró que la promoción cumplió con las dos primeras cuotas.

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Además, el siguiente abono debía efectuarse en agosto, luego de atender los gastos relacionados con el aniversario del colegio. La tesorera precisó que, tras descontar los pagos iniciales, quedaba pendiente un desembolso de S/ 6.020.

No detalló qué montos se habían recaudado en total ni qué cantidad permanecía disponible para los demás pagos pendientes. Los padres, por su parte, aseguran que se enteraron de que no existían contratos o pagos completos para algunos servicios.

Padres de familia del colegio San Eulogio, en Comas, denuncian a la tesorera de la promoción por haberse fugado con más de S/ 18,000. El dinero estaba destinado a la fiesta de graduación y otras actividades de los escolares. La acusada, Maribel Jimpe Santos, se encuentra no habida y también habría abandonado a su hijo de 12 años. Latina

La tesorera explicó que no volvió a la casa de su madre después de que los padres acudieran al lugar para buscarla. Según afirmó, salió del inmueble por la mañana y luego decidió no regresar porque escuchó comentarios sobre una posible agresión.

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“Mi familia, asustada, tuve que tomar la decisión de no llegar por miedo a cómo iban a reaccionar al verme”, afirmó.

La mujer no volvió a responder cuando se le consultó de manera directa si tenía en su poder el dinero de la promoción.