Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Sport Huancayo: canal TV del partido

El duelo entre ‘rosados’ y el ‘rojo matador’, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, será transmitido oficialmente por L1 MAX, señal que posee los derechos de transmisión de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores que incluyen este canal en su programación, como Movistar y Claro, además de la plataforma de streaming L1 Play, disponible mediante suscripción y accesible desde dispositivos móviles y ordenadores.