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Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Carlos Desio asume un reto de exigencia capital en la ‘Ciudad Incontrastable’ con la consigna de mantenerse en los puestos de protagonismo. Del otro lado, los de Richard Pellejero buscarán hacer valer la localía

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08:12 hsHoy

¡Día de partido! Sport Boys y Sport Huancayo se miden en un partido clave en el estadio IPD de Huancayo. Las acciones iniciarán a las 15:00 horas de este sábado 5 de septiembre.

08:12 hsHoy

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

La actualidad financiera de la institución ‘rosada’ es más que positiva y se ve reflejada en el orden de las cuentas bancarias de cada uno de sus integrantes, en especial de los futbolistas protagonistas de la Liga 1

Sport Boys, unido para la recta decisiva del Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Hincha Rosado
Sport Boys, unido para la recta decisiva del Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Hincha Rosado

A lo largo de los últimos años, Sport Boys ha afrontado más que simples problemas futbolísticos. El aspecto financiero ha sido un inconveniente muy marcado que, de hecho, ha impedido que la ‘misilera’ encuentre estabilidad en diversos planos. Ahora, en pleno 2026, esas circunstancias se encuentran un poco alejadas.

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08:12 hsHoy

¿Cómo llega Sport Boys?

Sport Boys ocupa el tercer puesto del Torneo Clausura con 14 puntos luego de siete jornadas. El equipo ’rosado’ registra cuatro victorias, dos empates y una derrota, con 11 goles a favor y cuatro en contra. Su único tropiezo fue en el debut, cuando cayó 1-0 ante Chankas CYC en Andahuaylas.

Desde entonces, encadenó seis partidos sin perder. Venció 2-0 a ADT, derrotó 1-0 a Atlético Grau como visitante, igualó 1-1 con Alianza Lima y repitió marcador ante Deportivo Moquegua. Luego consiguió dos triunfos de peso: goleó 5-1 a Cienciano y superó 1-0 a Sporting Cristal en la fecha más reciente. El cuadro chalaco afrontará el duelo ante Sport Huancayo con la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.
08:12 hsHoy

¿Cómo llega Sport Huancayo?

Sport Huancayo se ubica en el puesto 11 del Clausura, con 10 unidades producto de tres triunfos, un empate y tres caídas. El conjunto de Huancayo ha marcado 10 goles y recibió la misma cantidad, por lo que llega con diferencia de gol neutral después de las primeras siete fechas.

El ‘rojo matador’ comenzó el certamen con una derrota 2-1 ante Alianza Lima, pero reaccionó con victorias frente a Atlético Grau, por 2-0, y FC Cajamarca, por 2-0. Después empató 1-1 con Chankas CYC, aunque volvió a perder terreno al caer 4-1 contra Sporting Cristal y 2-0 ante Deportivo Moquegua. En la fecha pasada recuperó confianza con un triunfo por 3-1 sobre ADT, resultado que intentará sostener ante Sport Boys en el estadio IPD de Huancayo.

08:12 hsHoy

Yoshimar Yotún fue contactado por Sport Boys pensando en el centenario: gerente deportivo de la ‘misilera’ confirmó diálogo puntual

Mario Flores ha desvelado un acercamiento, tanto a título personal como institucional, con el cerebro de Sporting Cristal. La comunicación, escueta dicho sea de paso, se dio tras el histórico triunfo ‘rosado’

Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea
Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea

No es menos cierto que en el área directiva de Sport Boys sigue con mucha expectativa el desempeño del club en el Torneo Clausura 2026, pero también se proyecta con sensatez hacia el futuro. En ese ejercicio, los altos mandos están comenzando a perfilar el nuevo proyecto del próximo año por el Centenario.

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08:12 hsHoy

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.
08:11 hsHoy

Sport Boys vs Sport Huancayo: canal TV del partido

El duelo entre ‘rosados’ y el ‘rojo matador’, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, será transmitido oficialmente por L1 MAX, señal que posee los derechos de transmisión de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores que incluyen este canal en su programación, como Movistar y Claro, además de la plataforma de streaming L1 Play, disponible mediante suscripción y accesible desde dispositivos móviles y ordenadores.

Infobae Perú realizará una cobertura especial del compromiso en Huancayo. En nuestra web podrás seguir la previa, las incidencias en directo, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas, el resultado final y el resumen de uno de los partidos más atractivos de la octava jornada.

08:11 hsHoy

Sport Boys vs Sport Huancayo: horario del partido

De acuerdo a la programación oficial, el choque entre Sport Boys y Sport Huancayo se jugará este sábado 5 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Miami: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas

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