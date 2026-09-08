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Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Arranca el torneo internacional en Río de Janeiro en busca del boleto al Mundial: Perú debutará con Argentina de Facundo Morando. Conoce todos los detalles de los duelos inaugurales

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
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Hoy, martes 8 ded septiembre, arranca el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Todo está listo para que Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela arranquen su camino en el torneo internacional con la misión de asegurar su clasificación al próximo Mundial.

La selección peruana debutará con las ‘albicelestes’ en un choque que será uno de los más tractivos de la jornada. Ambos equipos vienen de enfrentarse en la Copa Salta, torneo que sirvió de preparación previo a su participación en Río de Janeiro.

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Así se jugará la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Martes 8 de septiembre

- Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

Nueva programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nueva programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Canal TV para ver la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Latina TV transmitirá en señal abierta los partidos de la selección peruana de vóley durante el Campeonato Sudamericano 2026. Los encuentros podrán verse por los canales 2 y 702 en alta definición.

La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de la señal. Los aficionados podrán seguir los partidos desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y la página web del canal.

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El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol ofrecerá otra alternativa gratuita para acceder a las transmisiones en vivo. La propuesta digital permitirá acompañar la campaña del equipo peruano desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a internet.

Infobae Perú realizará una cobertura ampliada de la participación nacional. El seguimiento incluirá la previa, el desarrollo punto a punto, las declaraciones de las jugadoras, los resultados y la tabla de posiciones.

El torneo internacional será televisado por la señal abierta. (Latina TV)

Las convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley

Antonio Rizola definió el plantel de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026 con las principales jugadoras disponibles, aunque el proceso incluyó ausencias que condicionaron la nómina final. Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod no fueron consideradas, mientras que otras voleibolistas declinaron la convocatoria del comando técnico.

La selección buscará en Río de Janeiro un resultado que le permita regresar a un Mundial, torneo que no disputa desde 2010. La participación en el Sudamericano representará una oportunidad para cortar una ausencia de 16 años de la máxima competencia internacional.

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)
Las 14 elegidas por Antonio Rizola para el Campeonato Sudamericano de vóley.
Las 14 elegidas por Antonio Rizola para el Campeonato Sudamericano de vóley. Crédito: Instagram FPV.

La importancia del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Sudamericano Femenino de vóley 2026 se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, con las principales selecciones de la región en competencia.

El certamen pondrá en juego dos objetivos internacionales: el título otorgará la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y las selecciones que cumplan los criterios establecidos accederán al Mundial de 2027. Perú buscará avanzar en ese escenario frente a rivales regionales de alto nivel.

La selección peruana enfrentará a Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela durante el torneo. El equipo brasileño será anfitrión y llegará como favorito.

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