El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Valles celebra tras parar el penalti a Mbappé (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

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El Betis ha derrotado al Real Madrid tras imponerse por 1-0 en La Cartuja en un partido en el que el equipo blanco generó las ocasiones más claras pero acabó castigado por el oportunismo de Troy Parrott, una parada decisiva de Álvaro Valles y el desgaste que impuso el calor sevillano.

En el descuento, el conjunto de José Mourinho ha tenido dos vías para rescatar un punto: un gol de chilena de Carlos Espí que ha sido anulado por fuera de juego previo y un penalti de Kylian Mbappé, cometido por Natan sobre Vinicius, que Valles ha detenido lanzándose a su derecha tras un disparo con escasa fuerza del francés.

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El arranque fue de dominio visitante pese a la presión alta del Betis. El guardameta bético sostuvo a los suyos desde el principio con una intervención a bocajarro ante Huijsen en el minuto 11, antes de que Vinicius estrellara en el poste un remate a puerta vacía y con poco ángulo en el minuto 15.

El Betis resistió y encontró el gol

El Madrid volvió a rozar el gol antes del descanso con su acción más clara del primer tiempo. Un contragolpe iniciado por Güler, continuado por Bellingham y rematado por Mbappé tras pase de Vinicius terminó con un primer despeje de Natan bajo palos y un segundo rechazo de Marc Bartra con el pecho sobre la misma línea.

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Kylian Mbappé tuvo en sus botas una de las más claras para el Real Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El equipo de Pellegrini creció en el tramo central de la primera parte cuando Isco retrasó su posición y conectó con Antony, el futbolista más activo de los locales. De esa secuencia nació una ocasión de Cucho Hernández, cuyo remate sin dejar caer el balón se marchó cerca del poste en el minuto 22.

El Betis sufrió además un contratiempo en torno a la media hora, cuando Diego Llorente tuvo que abandonar el terreno de juego tras un choque con Marc Roca. El centrocampista pudo seguir, pero el central fue sustituido por Marc Bartra después de sufrir un corte en la zona del tabique.

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La segunda parte se equilibró por la fatiga del centro del campo madridista y la entrada de refresco en el bloque verdiblanco. El calor del verano sevillano redujo la continuidad del dominio blanco y los cambios de Pellegrini dieron aire a un equipo que empezó a salir mejor desde su campo.

Troy Parrott celebra su gol (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

En ese contexto apareció Troy Parrott, el fichaje más caro del Betis este verano, para decidir el encuentro en su tercer partido. El delantero irlandés aprovechó un rechace corto de Courtois tras una gran parada a un cabezazo de Deossa a la salida de un córner y empujó el balón a la red para firmar el 1-0.

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El penalti de Mbappé y el gol anulado a Carlos Espí

Antes del desenlace el Betis reclamó la segunda amarilla para Arda Güler por una patada a destiempo sobre Marc Roca. El colegiado no entendió que la jugada mereciera la expulsión del centrocampista turco.

El entrenador del Real Madrid ha ofrecido su primera rueda de prensa con motivo del primer partido de Liga, contra el Espanyol.

José Mourinho movió entonces el banquillo y dio entrada a Diomande, Bernardo Silva y Trent por Güler, Camavinga y Dumfries. Poco después, Mbappé volvió a encontrarse con Valles tras una recuperación de Huijsen y un disparo que se le quedó algo atascado antes de salir centrado.

El Madrid creyó haber empatado ya en el tramo final con una chilena de Carlos Espí tras centro de Vinícius, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego previo. Ya en el añadido, Natan derribó al extremo brasileño dentro del área y el árbitro señaló penalti.

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Gol de chilena de Carlos Espí anulado por el VAR (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Mbappé asumió el lanzamiento, buscó el lado derecho del portero y Valles adivinó la intención para completar la intervención decisiva de la noche. El VAR revisó después si el penalti debía repetirse porque Bartra, que despejó el rechace, podía haberse internado antes de tiempo en el área, pero la acción terminó en córner y con la primera derrota del curso para el Real Madrid.