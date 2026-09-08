Javier Sanguinetti, líder de Sport Huancayo, se disculpó con Sport Boys tras desaforada celebración que propició bronca en Torneo Clausura 2026

Javier Sanguinetti, determinante en el ataque de Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1

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Javier Sanguinetti, mediocentro argentino, ha mostrado arrepentimiento por la exacerbada celebración realizada al frente de la Juventud Rosada, tras anotar el gol de Sport Huancayo que supuso la victoria tanto agónica como polémica (2-1) sobre Sport Boys y desató la enorme bronca que escaló en un intercambio de golpes e insultos en La Incontrastable.

Mediante una carta abierta publicada en una historia de su cuenta oficial de Instagram, Sanguinetti expresó perdón por la acontecido en el hogar del ‘rojo matador’, aunque aclaró que bajo ningún motivo su festejo estuvo motivado para incomodar a los simpatizantes de la ‘misilera’.

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“Quiero dirigirme a toda la gente de Sport Boys para expresar mis disculpas por la situación que se generó durante el partido”, partió señalando Javier para luego ampliar que “entiendo que mi festejo pudo haberse interpretado de una manera diferente y haber causado molestia en algunos hinchas. Sin embargo, quiero aclarar que en ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto, provocar o burlarme de la gente de Boys”.

En esa línea, Sanguinetti ha remarcado que su desaforada reacción respondió al desquite de una bronca contenida luego de un enfrentamiento más que reñido: “Fue simplemente un festejo producto de la emoción y la intensidad del momento, luego de una jugada muy importante para el equipo. No hubo ninguna mala intención ni un deseo de generar conflicto”.

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En un final no apto para cardíacos, Javier Sanguinetti convierte un penal crucial en el minuto 90 para darle la victoria a Sport Huancayo sobre Sport Boys. La celebración del gol desató una acalorada discusión y un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. - L1 MAX

Desde luego que también el referente del Sport Huancayo compartió palabras para la fanaticada del club del Callao. “Respeto enormemente a Sport Boys, a sus jugadores y a toda su hinchada, y lamento sinceramente que mi celebración haya generado esta situación”.

El cierre del escrito de Javier Sanguinetti fue para hacer un llamamiento a los buenos tratos: “En el fútbol existen emociones, rivalidad y momentos de mucha tensión, pero siempre debe prevalecer el respeto. Mis disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No fue mi intención faltarles el respeto”.

Controversia en La Incontrastable

La visita del Sport Boys al fortín de Sport Huancayo se vio ensombrecida por polémicas muy pronunciadas, sobre todo desde el lado de la toma de decisiones del Sistema de Videoarbitraje. Aunque los locales demostraron mayor agresividad y superioridad, los ‘rosados’ buscaron reaccionar con ataques más que puntuales.

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Uno de ellos, de hecho, llegó con un golpe de cabeza de Luis Urruti que cruzó la línea de meta pese a la intervención de Ángel Zamudio. Sin embargo, el VAR no consideró que esa acción fuese válida y acabó dándole la diestra a un Huancayo que salió muy bien librado por esa lectura controversial.

Se difundieron los audios con el diálogo en el sistema de videoarbitraje sobre la polémica jugada del 'Kaiser'. (Video: L1 MAX)

Vino después la jugada que desató la indignación del Sport Boys: un penal inexistente de Carlos Zambrano en contra de Daniel Porozo. Si bien hubo una ligera desestabilización en el área, no significó una infracción determinante para su caída. Aun así, el árbitro Daniel Ureta y compañía sancionaron la pena máxima.

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Al respecto, el ‘León’ dijo que “entiendo que las personas pueden equivocarse, pero equivocarse teniendo el VAR y toda la tecnología disponible ya es ser descarados. Me gustaría que Ureta y Legario salieran a dar explicaciones después de actuar de una manera tan sinvergüenza”.

Esos errores alevosos condenaron a Sport Boys a una derrota que se ha visto reflejada en su ligera caída en el Torneo Clausura 2026. Aunque el dolor persista, la tripulación chalaca deberá pasar página y centrarse en su siguiente reto.

Para el próximo fin de semana, el líder Deportivo Garcilaso desembarca en el estadio Miguel Grau del Callao, con el único fin de asaltar el escenario y así ampliar su liderazgo sobre el resto de equipos.

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