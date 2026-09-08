Perro quedó grave tras ser acuchillado varias veces durante una pelea con otra mascota: su dueña pide justicia y ayuda para operarlo

Un perro quedó gravemente herido tras ser acuchillado varias veces durante una pelea con otra mascota en Villa El Salvador. El animal sufrió una lesión que afectó uno de sus pulmones y necesita una operación urgente. El sujeto señalado por el ataque asegura que actuó en legítima defensa para proteger a su mascota. Fuente: Latina

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Charlie, un pequeño perro de Villa El Salvador, quedó gravemente herido luego de ser atacado con un objeto punzocortante durante una pelea entre canes. El animal sufrió una profunda lesión que comprometió uno de sus pulmones y ahora necesita una operación de urgencia para salvar su vida. Su familia busca ayuda para afrontar los gastos del tratamiento.

Teodora, dueña de Charlie, contó a Latina Noticias que se enteró del ataque cerca de las 10 de la noche, cuando su cuñado entró a su habitación para avisarle que habían apuñalado al perro. Al salir, lo encontró tendido en el suelo. Según su testimonio, el ataque ocurrió después de que Charlie se enfrentara con el perro de un vecino.

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Las imágenes difundidas por el medio muestran al vecino Jorge Alberto Rojas Tintaya, señalado por Teodora como el presunto responsable del ataque, interviniendo durante el enfrentamiento y utilizando un objeto punzocortante contra Charlie en varias oportunidades. Rojas, por su parte, sostiene que actuó para defender a su mascota y asegura que solo le habría causado un rasguño. La dueña del perro pide justicia y que el presunto agresor asuma los gastos médicos de Charlie.

El perro Charlie requiere una cirugía de emergencia en Villa El Salvador tras ser agredido con un objeto punzocortante durante una pelea. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Charlie quedó herido tras el enfrentamiento entre dos perros

Las imágenes difundidas por Latina muestran el momento en que Charlie se encuentra cerca de su vivienda y posteriormente se produce un enfrentamiento con otro perro. En medio de la pelea, Rojas interviene y utiliza un objeto punzocortante contra el pequeño can en varias oportunidades.

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Un vecino que presenció el hecho contó que inicialmente regresó a su vivienda junto a tres amigos y encontró a los perros enfrentándose. El testigo aseguró que recién se percató de que Rojas tenía un cuchillo cuando comenzó a atacar a Charlie.

“Yo no me di cuenta que el señor tenía un cuchillo. Y el cuchillo, este, dijo: ‘Hoy te vas a morir’, y trató de apuñalarlo”, declaró el testigo. También explicó que sintió temor de intervenir ante la posibilidad de que el hombre pudiera atacarlo.

Una cámara de seguridad registra a Jorge Alberto Rojas Tintaya cuando interviene con un objeto punzocortante durante un enfrentamiento de perros en Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Después de unos momentos, el vecino decidió reclamarle por lo ocurrido. “Yo le dije que los perros pelean siempre, pero no hay que separarlos así, hay que alejarnos”, contó durante el reportaje.

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Teodora también confrontó a Rojas luego de encontrar a Charlie herido. Según su relato, le preguntó por qué había atacado a su mascota. “¿Por qué lo apuñalaste a mi perro?”, le reclamó, de acuerdo con su testimonio. La mujer señaló que el vecino le respondió que anteriormente había advertido sobre la presunta agresividad del otro perro.

Dueña de perro pide que presunto agresor asuma los gastos

La preocupación de la familia aumentó al conocer la gravedad de las lesiones. Lo que Rojas describe como un rasguño terminó comprometiendo la salud de Charlie y, según el reporte periodístico, uno de sus pulmones dejó de funcionar.

El animal necesita una operación de urgencia, pero el procedimiento representa un gasto que la familia de Teodora no tenía previsto. Por ello, la dueña busca que el responsable del ataque cubra los costos derivados de la atención veterinaria.

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Teodora solicita justicia y ayuda médica tras la agresión que sufrió su perro Charlie a manos de un vecino en Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

“Que se haga cargo de todos los gastos. Y no es posible que él dañe así a un animalito indefenso. ¿Cómo lo va a apuñalar?”, manifestó Teodora.

La familia también busca que el caso avance por la vía correspondiente. Teodora acudió a una comisaría de Villa El Salvador para denunciar lo ocurrido, aunque señaló que inicialmente el hecho fue registrado como una ocurrencia y que le recomendaron llegar a un acuerdo con el vecino.

La conciliación entre ambas partes tampoco prosperó. Las diferencias se mantienen principalmente por los gastos que demanda la recuperación de Charlie, mientras el estado de salud del animal continúa generando preocupación entre sus dueños.

Vecino señalado por ataque a perro asegura que actuó en defensa de su mascota

Jorge Alberto Rojas Tintaya dio una versión distinta de lo ocurrido. El vecino negó que se dedique a atacar perros y sostuvo que aquella noche reaccionó porque su mascota estaba siendo agredida por Charlie y otro can.

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“La señora ha judicializado esto y se ha judicializado, entonces no me queda otra más que afrontar de manera judicial. Yo no ando por la calle acuchillando perros”, afirmó Rojas.

Una cámara de seguridad registró la intervención de un hombre durante un enfrentamiento entre perros en Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

El hombre aseguró que actuó bajo el argumento de la legítima defensa. Según su relato, se encontraba bajando comida para su perro cuando comenzó el enfrentamiento entre los animales. Dijo que tenía consigo “un cuchillo, un tenedor o algo así” y que intentó persuadir a los perros para controlar la situación.

Rojas sostuvo además que Charlie habría recibido únicamente un rasguño durante el incidente. “Parece que en ese momento el perro ha recibido algún tipo de rasguño”, afirmó. Cuando el reportero le señaló que esa explicación no coincidía con lo registrado en el video, el vecino respondió: “Yo no sé de qué video usted exactamente me puede estar hablando”.

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El caso quedó así en manos de las autoridades, mientras Charlie requiere atención veterinaria urgente. Teodora mantiene su pedido para que el vecino responda por los gastos y para que se determine qué ocurrió aquella noche en Villa El Salvador.