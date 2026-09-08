Ministro del Interior indica que espera que la percepción de inseguridad “baje a fin de año”

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, señala un gráfico de estadísticas policiales durante su presentación en el Congreso. (Congreso de la República)

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El ministro del Interior, César Astudillo buscó corregir este jueves sus dichos sobre la criminalidad y dijo que el gobierno apunta a reducir antes de fin de año la “percepción de miedo, de terror”. También sostuvo que sus expresiones previas fueron un problema de formulación.

Ante el pedido de interpelación impulsado por la bancada Junto por el Perú, César Astudillo dijo que acudirá al Congreso si es citado. “La interpelación hay que aceptarla, es un acto democrático, hay que ir”, señaló.

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Sobre resultados en la reducción de la criminalidad, evitó comprometerse con un plazo específico para su reducción. “Yo no te puedo dar un dato exacto, pero estamos trabajando mucho y muy fuerte en que bajen. Muchísimo”, indicó. Esto luego de que en su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso afirmara que la inseguridad era una “percepción” de la ciudadanía.

“No es que los homicidios han ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción, eso es lo que tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, afirmó durante su intervención. En ese tramo, el titular del Mininter añadió que los registros de Sinadef están “casi en los mismos niveles” que el año pasado.

El ministro del Interior, César Astudillo, declara junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ante pantallas que muestran operaciones de rescate.

Al ser interrogado sobre si había dialogado con vecinos luego de sus declaraciones, volvió a explicar el sentido de su planteo sobre la “percepción”. “A lo que quería referirme era que teníamos que bajar esa percepción de terror que tiene, porque es innegable que la población siente miedo, siente temor”, afirmó. También negó que esa situación sea responsabilidad de los medios de comunicación.

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Al respecto, el ministro del Interior también mencionó que espera que el Congreso otorgue las facultades legislativas que fueron solicitadas por el Ejecutivo a finales de agosto. “Espero que se den. En verdad, todo eso es positivo, proactivo y espero que se den así”, afirmó.

César Astudillo también se refirió a la logística de equipamiento policial, tras consultas por el presupuesto de chalecos. “Van a venir, van a venir. Eso es lo que hemos encontrado, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso se dé así”, dijo.

Sobre la renuncia del general Óscar Arriola a la Comandancia General de la PNP, negó que vaya a asumir un cargo en el extranjero y precisó el calendario de cambios en el mando. “Definitivamente no. El general Arriola todavía está en funciones. El día 16 es su ceremonia de pase al retiro y después de eso, el reconocimiento del nuevo comandante general, el general Freddy López”, detalló.

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Astudillo anunció más expulsiones tras retomar relaciones con Venezuela

Durante su presentación ante el Congreso, el ministro Astudillo también abordó una diferencia entre irregularidad migratoria y delito, pero concentró su mensaje en la expulsión de extranjeros que reinciden tras una medida de salida. “No es delito ser ilegal, pero una vez que te expulsan y regresas, ya estás cometiendo un delito”, dijo.

En ese mismo tramo explicó que los expulsados ya están registrados con biodata para impedir que reingresen con otra identificación. También remarcó que el universo migrante no puede equipararse en bloque con la delincuencia: “Los casi dos millones no son todos delincuentes, pues hay gente que sí trabaja”.

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El anuncio político más puntual fue el que vinculó la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela con una nueva escala de expulsiones. “Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela sobre todo, para mandarlos, y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, sostuvo.