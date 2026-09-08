Perú

Falleció Gastón Acurio Velarde a los 96 años, padre del chef Gastón Acurio y abuelo del tenista Ignacio Buse: “Te has ido y duele”

El destacado cocinero peruano despidió con un extenso mensaje en redes sociales a su progenitor, el exsenador y exministro, dirigente histórico de Acción Popular, quien murió este lunes 7 de setiembre en Lima

El chef Gastón Acurio sonríe junto a un hombre anciano con chaqueta azul en un espacio interior
Gastón Acurio Velarde, exsenador de la República y dirigente histórico de Acción Popular, falleció a los 96 años en Lima.
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Gastón Rodrigo Acurio Velarde, exsenador de la República y dirigente histórico de Acción Popular, falleció a los 96 años este lunes 7 de setiembre. La noticia fue confirmada por su hijo, el chef y empresario gastronómico Gastón Acurio Jaramillo, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que recordó la trayectoria política de su padre y las enseñanzas personales que le dejó a lo largo de su vida.

Acurio Velarde fue senador de la República en tres periodos legislativos y ministro de Estado durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Su fallecimiento generó mensajes de condolencia tanto en el ámbito político como en el deportivo, dado que el exsenador era también abuelo del tenista Ignacio Buse.

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El fallecimiento de Gastón Acurio Velarde fue confirmado por su hijo, el chef Gastón Acurio, con un mensaje en redes sociales y una recopilación de fotos familiares a lo largo de los años. Video: Instagram Gastón Acurio

Un ingeniero cusqueño que ocupó tres senadurías y un ministerio

Nacido en Cusco el 25 de diciembre de 1930, Gastón Acurio Velarde estudió Ingeniería Civil y se vinculó a Acción Popular desde los años fundacionales del partido, de la mano del propio Belaúnde Terry. Entre 1965 y 1967 se desempeñó como ministro de Fomento y Obras Públicas, cargo desde el cual participó en el desarrollo de infraestructura vial durante el primer gobierno del mandatario.

Con el retorno de la democracia tras el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, Acurio Velarde fue elegido senador por la región Cusco en 1980, cargo que revalidó en las elecciones de 1985. En 1990 logró un tercer periodo consecutivo, aunque su labor parlamentaria se vio interrumpida el 5 de abril de 1992, tras el cierre del Congreso de la República dispuesto por el entonces presidente Alberto Fujimori.

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Después de una postulación fallida al Parlamento en 1995, se alejó de la política activa, aunque mantuvo hasta el final el cargo de miembro vitalicio del Comité Político del partido de la lampa. El exdiputado Edmundo del Águila Morote definió a Acurio Velarde como “un hombre de un buen discurso político” y “pegado a la línea política de Acción Popular en los momentos más difíciles”, en declaraciones recogidas por El Comercio.

Un grupo de siete personas posa sonriente frente a la cámara alrededor de una mesa de madera en el interior de una vivienda
El cocinero Gastón Acurio posa junto a su padre, el exsenador Gastón Acurio Velarde, y otros familiares en una fotografía difundida tras el fallecimiento del político peruano.

“Era una persona muy activa, conocía los problemas del Perú, sobre todo de su departamento. Hablaba el quechua. Está entre los líderes de primera línea que tuvo Belaunde”, agregó. Sobre su legado, el exparlamentario sostuvo que la política, para Acurio Velarde, “es para servir, no para servirse”.

El mensaje de despedida del chef que recorrió el Perú de la mano de su padre

En su publicación, Gastón Acurio Jaramillo describió a su padre como una figura que ejerció el poder sin corromperse. “Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado. Al hombre que defendía sus convicciones sin herir, sin humillar, sin levantar la voz”, escribió el chef en el mensaje difundido a través de Instagram.

El empresario gastronómico también relató cómo los viajes junto a su padre por distintas regiones del país influyeron en su posterior carrera profesional, marcada por la reivindicación de la diversidad culinaria y territorial del Perú.

Dos imágenes de una pareja: a la izquierda en blanco y negro durante su juventud y a la derecha en color durante su adultez mayor
El fallecimiento de Gastón Acurio Velarde fue confirmado por su hijo, el chef Gastón Acurio, con un mensaje en redes sociales.

“Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie”, señaló Acurio en su publicación. El cocinero añadió que su padre les transmitió valores que consideró parte de su verdadero legado: “Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra”.

Hacia el final del mensaje, el chef expresó de manera directa el dolor de la pérdida. “Y ahora te has ido y duele, papá. Hay una parte de mí que quisiera ser niño esta noche y pedirte que no te vayas. Pero te recuerdo y me pongo de pie”, escribió. Acurio cerró su despedida con una frase que resumió el vínculo con su padre.

“Quizás uno nunca termina de despedirse de su padre. Quizás uno aprende a llevarlo adentro. Y allí te llevaré yo, mientras viva. Gracias, papá. Por tu mano, tu ejemplo, tu amor. Don Gastón Acurio Velarde. Para muchos, un gran señor. Para mí, simplemente, mi papá. Descansa en paz”, concluyó.

Condolencias desde el tenis peruano por el vínculo con Ignacio Buse

La Federación Peruana de Tenis también emitió un mensaje de condolencias dirigido al tenista Ignacio Buse, nieto del fallecido exsenador. “La Federación Peruana de Tenis expresa sus más sentidas condolencias a nuestro tenista Ignacio Buse Acurio y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su abuelo, Gastón Acurio Velarde”, señaló la institución en su comunicado.

Comunicado en fondo negro con el escudo de la Federación Peruana de Tenis, un crespón negro y un texto de condolencias por Gastón Acurio Velarde
La Federación Peruana de Tenis expresa sus condolencias al tenista Ignacio Buse por el fallecimiento de su abuelo, el exsenador Gastón Acurio Velarde.

La federación destacó además el vínculo personal de Acurio Velarde con ese deporte a lo largo de su vida. “Fue, además, una persona muy allegada al tenis, deporte que practicó durante toda su vida en el Club Lawn Tennis de la Exposición”, indicó la entidad, que extendió su acompañamiento a Buse y al resto de la familia “en estos difíciles momentos”.

Congreso y Acción Popular expresan sus condolencias por la muerte del exsenador

El Congreso de la República publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de X dirigido a los familiares y allegados del extinto legislador. “El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del exsenador de la República, Gastón Acurio Velarde”, señaló la institución.

Retrato en blanco y negro de Gastón Acurio Velarde con un lazo negro, un mensaje de pésame y el logotipo del Congreso del Perú
Un comunicado del Congreso del Perú transmite sus condolencias por el fallecimiento del exsenador y dirigente político Gastón Acurio Velarde.

Acción Popular, partido que Acurio Velarde ayudó a fundar y en el que ejerció como dirigente histórico, difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que resaltó su rol dentro de la agrupación.

“La familia acciopopulista lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Gastón Acurio Velarde, fundador y líder histórico de nuestro partido. Su invaluable trayectoria como exsenador, exministro y pilar de nuestros ideales deja una huella imborrable en el Perú”, indicó el partido.

En el mismo comunicado, firmado por Juan José Abad Cabrera, representante legal de la agrupación, Acción Popular reafirmó su compromiso de continuidad con el legado del dirigente.

Comunicado institucional con una paloma blanca, el nombre de Gastón Acurio Velarde y el logotipo del partido Acción Popular sobre fondo gris
El partido Acción Popular difundió un mensaje de condolencias tras el fallecimiento del exsenador peruano Gastón Acurio Velarde.

“Hoy honramos su memoria, su vocación de servicio y reafirmamos nuestro compromiso de mantener vivo su gran legado trabajando con unidad. Nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia y seres queridos. Descanse en paz, correligionario”, concluyó el mensaje, difundido junto a una imagen institucional del partido con el nombre completo de Acurio Velarde y su cargo de exsenador de la República.

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