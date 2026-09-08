“Hace 5 meses que no sabemos nada de él”: familiares exigen a Cancillería ayuda para ubicar a peruanos desaparecidos en Rusia

Familiares de peruanos que viajaron a Rusia con falsas ofertas de trabajo protestan frente a la Cancillería en Lima. Exigen al gobierno ayuda para localizar a sus seres queridos, muchos de los cuales estarían muertos o desaparecidos en medio de la guerra con Ucrania. Panamericana Televisión

Guardar

El pedido de un grupo de familias llegó hasta los exteriores de la Cancillería en Lima ante la falta de información sobre peruanos que viajaron a Rusia bajo ofertas laborales y después perdieron contacto con sus allegados. Algunos parientes aseguran que llevan meses sin conocer el paradero de sus hijos, esposos o familiares.

Una de las madres relató que su hijo dejó de comunicarse después de informarle sobre la muerte de compañeros, personas heridas y desaparecidas dentro de la unidad a la que pertenecía. Según su testimonio, desde ese momento las respuestas obtenidas por la familia no permitieron conocer si el joven continúa con vida.

PUBLICIDAD

La preocupación también alcanza a familias que buscan determinar si sus parientes figuran entre los fallecidos cuyos cuerpos permanecen en morgues de Rusia. Una ciudadana peruana que viajó hasta ese país para buscar el cuerpo de su esposo fallecido durante la guerra reportó la presencia de numerosos cadáveres y planteó la necesidad de realizar pruebas genéticas para facilitar las identificaciones.

Frente a este escenario, los familiares reclaman una intervención directa de las autoridades peruanas. El pedido incluye información sobre los desaparecidos, apoyo para las gestiones en Rusia, identificación mediante ADN y eventual repatriación de los restos. Las familias también cuestionan las respuestas recibidas durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

Familias denuncian meses sin información sobre sus parientes

Familiares de jóvenes que viajaron a Rusia bajo ofertas laborales aseguran que llevan meses sin noticias y cuestionan las respuestas recibidas de las autoridades peruanas. Composición: Infobae

Una de las madres señaló que su hijo viajó a Rusia junto con otros jóvenes. Después de una comunicación en la que él le pidió tranquilidad, recibió información de que dentro de su grupo existían personas fallecidas y desaparecidas. La mujer también relató que consiguió contactar a un sobreviviente que pertenecía a la misma unidad de su hijo, pero luego perdió la comunicación con él.

Otra madre afirmó que lleva cinco meses sin noticias de su hijo. Según su testimonio, cada consulta ante las autoridades termina con la misma respuesta: todavía no existe información sobre su paradero. “Hace cinco meses que está, está, o sea, no sabemos nada de él”, declaró durante el reclamo frente a la Cancillería.

El reclamo también incluye a familiares que recibieron información sobre posibles fallecidos. La prioridad para ellos consiste en conocer si sus parientes están vivos o muertos y obtener una identificación oficial en caso de fallecimiento.

PUBLICIDAD

Las familias sostienen que la asistencia institucional resulta insuficiente frente al tiempo transcurrido. Una de las mujeres afirmó que desde abril espera respuestas y cuestionó que funcionarios mencionen limitaciones presupuestarias para enviar personal a Rusia.

“Ellos nos dicen que sí, que ya les vamos a dar respuesta, que esperen, pero es mentira”, declaró una de las familiares al referirse a las respuestas que recibió durante sus gestiones. También señaló que los familiares necesitan una intervención que permita conocer qué ocurrió con los peruanos que viajaron al país.

El grupo solicitó que una comitiva de la Cancillería viaje a Rusia para realizar gestiones relacionadas con la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de posibles cuerpos. Durante la protesta, otro grupo de aproximadamente 40 personas ingresó a la sede de la Cancillería para reunirse con funcionarios.

Identificación mediante ADN forma parte del pedido

Familias desesperadas exigen respuestas sobre sus parientes, quienes habrían sido reclutados con falsas promesas para terminar como carne de cañón en el conflicto ucraniano. Créditos: DNews

La identificación genética aparece como una de las principales necesidades expuestas por las familias. La ciudadana peruana que viajó a Rusia para buscar a su esposo explicó que las familias pueden remitir documentación, fotografías y muestras genéticas para establecer coincidencias con perfiles disponibles en las morgues.

PUBLICIDAD

Según la información entregada por la mujer, el proceso requiere tiempo y acceso a laboratorios con capacidad para realizar comparaciones genéticas. “Lo que necesitan es que ese laboratorio tenga acceso internacional donde pueda hacer los análisis con perfil genético”, afirmó.

También indicó que las pruebas representan un gasto para los familiares. El monto mencionado durante su testimonio se ubicó entre 1.300 y 1.400, aunque la información proporcionada no precisa la moneda. La mujer pidió respaldo del Gobierno peruano para facilitar el acceso a estos análisis.

Familias enfrentan gastos para buscar a sus parientes

La falta de información también obliga a algunos familiares a considerar viajes por cuenta propia. La mujer que llegó a Rusia para buscar a su esposo explicó que el proceso implica gastos por pasajes, alojamiento, alimentación, traducción de documentos, notarías, transporte y otros trámites.

Según su testimonio, un pasaje puede costar entre 1.300 y 1.400 dólares. También señaló que el alquiler de una vivienda puede requerir contratos por más de un mes y que existen gastos adicionales desde el momento de la llegada al país.

PUBLICIDAD

La ciudadana peruana también cuestionó el respaldo recibido durante sus gestiones. “Yo he sido la que he ido al consulado peruano a dar información desde el día uno”, declaró. Además, afirmó: “Ni el gobierno peruano, ni la cancillería, ni ninguna ONG, señorita. Nadie”.

Las familias que permanecen en Lima solicitan información sobre sus parientes y asistencia para las gestiones que requieren presencia en Rusia. El reclamo incluye apoyo para las pruebas de ADN, identificación de cuerpos, recuperación de restos y eventual traslado al Perú.