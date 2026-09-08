Janet Barboza pidió ir al pódcast de ‘Yaco y el Loco’ y cantante le recordó su regla en ‘América Hoy’: “No se puede mencionar esa palabra”

Loco Wagner hace ácida broma a Janet Barboza por los podcasts: “No se puede mencionar esa palabra”. América Hoy.

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El ‘Loco’ Wagner recordó una frase de Janet Barboza durante la visita de Bareto a ‘América Hoy’. El conductor bromeó con la presentadora al señalar que no podía usar la palabra “pódcast”, en alusión al momento en que ella interrumpió a Suheyn Cipriani cuando intentó promocionar su nuevo proyecto digital en el programa.

La situación ocurrió mientras Janet Barboza conversaba con el integrante de Bareto y le pedía concentrarse en hablar de la agrupación. En ese momento, la conductora comentó que le gustaría ser invitada a su pódcast para divertirse, lo que dio paso a la respuesta de Wagner.

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El intercambio remitió a una escena previa protagonizada por Suheyn Cipriani. La modelo había intentado mencionar que tenía un nuevo pódcast durante su despedida en América Hoy, pero Janet le aclaró que ese tipo de contenidos no se promocionaban en el espacio.

El Loco Wagner recordó en tono de broma la vez que Janet Barboza impidió a Suheyn Cipriani promocionar su pódcast en América Hoy. El músico reaccionó cuando la conductora dijo que quería asistir a su espacio digital. TikTok

El ‘Loco’ Wagner hizo una broma a Janet Barboza

Bareto llegó al magazine de América Televisión para participar en una conversación con los conductores la mañana del 8 de septiembre. Durante la entrevista, Janet Barboza le pidió a El Loco Wagner que hablara sobre la agrupación, aunque luego introdujo una frase que cambió el rumbo de la charla.

“Tienes que invitarme a tu pódcast (con Yaco Eskenazi) para hablar de... Para divertirnos”, dijo Janet Barboza. El Loco Wagner respondió de inmediato y recordó la regla que la conductora había impuesto durante la visita de Suheyn Cipriani.

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“No se puede decir esa palabra, acuérdate”, comentó el músico. La frase provocó risas en el set, ya que hizo referencia a la interrupción que protagonizó Barboza cuando la modelo quiso contar que estaba trabajando en un nuevo proyecto de streaming.

Janet reaccionó sin mostrarse incómoda por la broma y respondió: “Me encanta, está buenazo. Ahora, Loquito, sí se puede, claro que sí”. El Loco Wagner insistió con sorpresa: “¿Ah, sí?”. La conductora cerró el breve intercambio con una frase en tono de broma: “No seas pinche globo”.

La conversación no se extendió más y continuó con la participación de Bareto en el programa. Sin embargo, el comentario del cantante volvió a poner sobre la mesa el momento que protagonizaron Janet Barboza y Suheyn Cipriani en una emisión anterior del magazine.

El Loco Wagner bromeó con Janet Barboza cuando la conductora mencionó la palabra “pódcast” en América Hoy.

La vez que Janet Barboza frenó a Suheyn Cipriani por su pódcast

Suheyn Cipriani fue invitada a ‘América Hoy’ para conversar sobre temas de espectáculos. En los minutos finales de su participación, la modelo recibió la oportunidad de despedirse e invitar al público a seguirla en sus plataformas digitales.

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Antes de ese momento, Janet Barboza se había mostrado receptiva con la presencia de Cipriani en el set. Incluso mencionó la posibilidad de que la modelo se sumara al equipo del programa en algún momento.

“Estamos felices de tenerte y es probable que te sumes a nuestra familia de América Hoy”, manifestó Janet Barboza durante la conversación. Suheyn Cipriani respondió: “Me encanta estar aquí”.

Frank Mendizábal, conocido como Francito, también participó en el diálogo. Janet Barboza le preguntó si veía a Suheyn Cipriani como parte del magazine, y él respondió: “Suheyn ya estaba como predestinada”.

Cuando llegó la despedida, Suheyn Cipriani aprovechó el espacio para mencionar sus redes sociales y añadir que tenía un proyecto en marcha. “En mis redes sociales y también tengo nuevo pódcast”, señaló la modelo.

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Janet Barboza interrumpió la frase de inmediato. “No, no, los pódcasts acá no se promocionan”, indicó la conductora. La respuesta sorprendió a Cipriani, quien optó por tomarse el momento con humor.

“Uy, uy, ya no dije nada”, respondió Suheyn Cipriani entre risas. Después de ello, se limitó a invitar al público a seguirla en sus redes sociales: “Síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”.

Janet Barboza frenó la promoción del podcast de Suheyn Cipriani en América Hoy con la frase: "No, no, los podcasts acá no se promocionan". Video: TikTok @rkt696

La referencia de Bareto al momento con Suheyn Cipriani

La respuesta de El Loco Wagner cobró sentido por ese antecedente. Al escuchar que Janet Barboza hablaba de un pódcast, el integrante de Bareto recordó que la conductora había prohibido que Suheyn Cipriani promocionara su proyecto durante una emisión del mismo programa.

El músico utilizó esa escena como parte de una broma breve, sin profundizar en el episodio ni cuestionar a la presentadora. Janet Barboza, por su parte, siguió el juego y permitió que el intercambio se desarrollara con risas.

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La frase “No se puede decir esa palabra, acuérdate” se convirtió así en una referencia directa a la advertencia que Barboza lanzó a Cipriani. En ambos casos, la conversación se produjo dentro de un tono distendido propio del magazine.

El momento también dejó en evidencia que la escena de Suheyn Cipriani permanecía presente entre quienes participan en América Hoy. El Loco Wagner aprovechó la oportunidad para mencionarla cuando Janet Barboza habló, precisamente, de ser invitada a un pódcast.