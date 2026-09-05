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DT de Montevideo City prepara medidas de contingencia para su visita a Cienciano por partido de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Marcelo Méndez ha ofrecido algunos detalles de su estrategia a la guarida del ‘papá’. Ha reconocido, además, que la altura es un factor condicionante. “Eso no lo podemos evitar”, ha dicho

Marcelo Méndez lleva las riendas de un Montevideo City que buscará asestar el golpe a su visita a Cienciano. - Crédito: FocoUy
Marcelo Méndez lleva las riendas de un Montevideo City que buscará asestar el golpe a su visita a Cienciano. - Crédito: FocoUy
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Marcelo Méndez se enfoca en su arduo desafío. El entrenador de Montevideo City aprovecha el mayor tiempo posible para perfilar un plan que le permita salir bien librado de su visita a la guarida de Cienciano, que supone una enorme complejidad al contar con la altura como aspecto determinante.

Durante una entrevista con DSports, Méndez ha dado pequeñas luces de la estrategia a volcar contra el ‘papá’. Eso sí, ha remarcado que bajo ninguna circunstancia su equipo se va a agazapar; todo lo contrario, propondrán lucha desde el silbatazo inicial.

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Cienciano y Montevideo City Torque chocarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano y Montevideo City Torque chocarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Trataremos de manejar los tiempos. La idea nuestra también es ir a buscar el partido, con inteligencia sabiendo que enfrentamos a un gran rival, sabiendo que los últimos partidos por Copa Sudamericana con Lanús y Botafogo les hizo 10 goles. Entonces, eso habla de un poderío ofensivo”, sostuvo Marcelo.

“Nosotros también tenemos nuestras armas, entonces eso va a agilizar un poco el juego y trataremos de acostumbrarnos pero también nosotros ir a resistir el partido va a ser difícil. Cuando tengamos la pelota trataremos de hacerle daño a un equipo que también es fuerte”, complementó.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

A la pregunta de si la altura es un factor condicionante, el DT de Montevideo City aclaró que “sabemos que eso es algo que sucede y que no lo podemos evitar. Y bueno, vamos a ver como convivimos con esa sensación de ahogo”.

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A nivel doméstico, los de Marcelo Méndez avanzan a paso fulgurante, ubicándose en zona superior de la clasificación. Entretanto, en Copa Sudamericana llegaron a cuartos de final tras dejar en el camino a Club Atlético Tigre.

Franco Pizzichillo, de Montevideo City Torque, celebra un gol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Tigre y Montevideo City Torque en el estadio José Dellagiovanna de Victoria (Argentina). EFE/ Adan González
Franco Pizzichillo, de Montevideo City Torque, celebra un gol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Tigre y Montevideo City Torque en el estadio José Dellagiovanna de Victoria (Argentina). EFE/ Adan González

Cienciano, recorrido ilusionante

Cienciano ha demostrado una participación sobresaliente en la Copa Sudamericana 2026. No es mentira decir que es un candidato potencial para luchar por la consecución del trofeo CONMEBOL. Desde que hizo su aparición en la Fase de Grupos, el ‘papá’ dejó muy en claro que sería un oponente muy complicado.

El camino empezó con mucha ilusión cuando los de Horacio Melgarejo se hicieron de un empate valioso contra Juventud Las Piedras, en uno de esos estadios difíciles de asaltar unidades como lo es el estadio Centenario. A partir de entonces, el desempeño del elenco ‘imperial’ fue de dulce.

El delantero abrió el marcador en Cusco por la tercera jornada del torneo Conmebol - Crédito: DSports.

Con mucha autoridad, Cienciano superó a Academia Puerto Cabello, en su primera participación en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, y en su siguiente lance, jugando como local, se hizo respetar al desmarcar a Atlético Mineiro con un muy buen gol obrado por Neri Bandiera.

Tras cerrar el primer tramo de la serie invicto, el conjunto de Melgarejo se sumergió en aguas bravas al concatenar dos caídas, originando tensión con respecto a su pase a la siguiente instancia. Para su última evaluación, contra el rival con el que inició su andadura, sacó un empate a uno que le aseguró un boleto a los dieciseisavos de final.

Cienciano sigue acrecentando su premio en la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano sigue acrecentando su premio en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: AFP

Allí se cruzó contra Lanús, hueso muy complicado que supuso complicaciones en el duelo de ida. Con un 2-0 dio un paso importante para acceder a octavos de final, pero se descarriló nada más empezar la revancha en Cusco. En esa ciudad se vio sobrepasado tanto por la altura como por el nivel fulgurante del ‘papá’, que remontó la llave con un 4-2 final.

Para seguir en carrera, Cienciano se enfrentó a un Botafogo que naufragó muy rápido al acudir al estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde sufrió una goleada de proporciones máximas. Un 6-1 liquidó prácticamente la serie. La revancha no pasó de una renta mínima y con ello los peruanos clasificaron a cuartos de final, donde se citarán a doble partido ante Montevideo City Torque.

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