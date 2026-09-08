Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

Gregorio Pernía abordó el Corredor Azul de Lima para ir a Larcomar, en Miraflores, y compartió el recorrido en Instagram con el mensaje "conociendo mi bello Perú".

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El actor colombiano Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores al abordar el Corredor Azul de Lima para trasladarse hacia el centro comercial Larcomar, en Miraflores, en lugar de utilizar un taxi o movilidad privada. El intérprete, conocido por su personaje ‘El Titi’ en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, documentó el recorrido en un video publicado en su cuenta de Instagram, con el mensaje “conociendo mi bello Perú”.

En la grabación, Pernía relató su experiencia a bordo de la unidad de transporte público. “Estamos aquí en la ruta número trescientos uno. Si hay que conocer Perú, toca montarse en el Corredor. Vamos para Larcomar. Si quiere conocer Perú, usted tiene que ir a los centros, tiene que ir a Miraflores, tiene que ir al Callao, tiene que ir a Puerto Maldonado, Trujillo. Y hay que montarse en un corredor para saber cómo se vive aquí en Perú sabroso”, expresó el actor en el video.

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El actor viajó acompañado de su equipo musical

El recorrido en el bus del Corredor Azul no fue una experiencia solitaria para el actor. Pernía compartió el trayecto con Cristofer Mera, cantante chileno que lo acompaña en sus presentaciones musicales, y con Jayko Real, productor y mánager encargado de la logística de sus giras internacionales. En un segundo video publicado en sus historias de Instagram, el actor bromeó sobre la primera vez que Real utilizó este tipo de transporte.

“El que va aquí atrás se llama Jayko y es la primera vez en treinta años que se monta en esto”, comentó Pernía entre risas. Durante el trayecto, el grupo protagonizó un momento musical dentro de la unidad. Pernía invitó a Mera a interpretar una canción, y el cantante chileno entonó parte de un tema popular ante los pasajeros.

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El actor Gregorio Pernía compartió su emocionante experiencia recorriendo Lima en el bus corredor, asegurando que es la mejor forma de conocer la verdadera cultura peruana. ¡Acompáñalo en su ruta hacia Larcomar! Video: Instagram Gregorio Pernía

Al finalizar la interpretación, ambos artistas simularon recolectar una colaboración económica entre los presentes, en tono de broma. “Cualquier colaboración voluntaria será bien recibida”, señaló Mera durante la grabación. El video generó una amplia reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron sorpresa por ver al actor en un medio de transporte masivo.

“Qué suerte subirte al corredor y encontrarte con el Titi la leyenda”, escribió un usuario, mientras otro comentó, “el Titi ya sabe cómo moverse por Lima”. Varios seguidores lamentaron no haber coincidido con el artista durante su recorrido por la ciudad.

Una gira que ya recorrió cuatro ciudades del país

El paseo en el Corredor Azul ocurrió este 7 de setiembre, en medio de la gira que Pernía realiza por el Perú con su espectáculo ‘Adicto a sus Catalinas’, que combina música, baile y referencias a los personajes que lo hicieron popular en la televisión latinoamericana. El recorrido del actor por el país comenzó el 28 de agosto en Trujillo y continuó al día siguiente, el 29 de agosto, con una presentación en Puerto Maldonado, realizada en La Finca de La Joya, en Tambopata, bajo el nombre de show ‘El Titi, la Leyenda’.

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Antes de su paso por Lima, el actor también se presentó el 5 de setiembre en las ciudades de Pisco y Chincha, como parte de las fechas programadas dentro de su primera gira nacional por el país.

El popular actor Gregorio Pernía, el Titi, se subió junto a su producción al Corredor Azul que va toda la Av. Arequipa para ir hacia Larcomar. El actor no dudó en mostrarles a sus fans cómo vive el transporte peruano. Video: Instagram Gregorio Pernía

Las próximas presentaciones en Lima y Pucallpa

La gira de Pernía por el Perú continuará este jueves 10 de setiembre, con una presentación en el restobar La Industria, en Miraflores, según había confirmado la productora IS2Easy Entertainment, encargada de organizar su recorrido por el país. Un día después, el 11 de setiembre, el actor se presentará en la ciudad de Pucallpa, en lo que constituiría la última fecha confirmada de esta primera etapa de su gira nacional.

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Ante la respuesta del público peruano, Pernía y su equipo ya anunciaron una segunda etapa de presentaciones en el país. Durante su paso por el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, el actor confirmó que retornará al Perú entre el 15 de octubre y el 2 de noviembre para completar las presentaciones en las ciudades que quedaron pendientes en su primera gira.

Un cartel promocional de Gregorio Pernía anuncia las fechas y ciudades de su gira de espectáculos en Perú.

“Perú está lleno de Catalinas, hemos visitado varios lugares y el cariño que vengo recibiendo es increíble, no me lo esperaba. Y justamente hablando con todo el equipo de trabajo decidimos regresar en unas semanas para terminar de presentarnos en las ciudades que faltaron”, declaró el actor.

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La productora IS2Easy Entertainment informó que el primer encuentro de esta segunda etapa se realizará el sábado 24 de octubre en la provincia de Tingo María, en un evento organizado por Praga. Durante su aparición televisiva, Pernía también aprovechó para confirmar que la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, compuesta por 60 capítulos, se estrenará en noviembre de 2026 a través de la cadena Telemundo.