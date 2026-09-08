De acuerdo a la ATU, carriles exclusivos para buses reducen a la mitad el tiempo de viaje del transporte público

El carril exclusivo ha permitido reducir entre 14 y 19 minutos los tiempos de viaje en transporte público, de acuerdo con el titular de la ATU. Foto: Andina

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Los carriles exclusivos para buses se vienen utilizando como una alternativa para agilizar los desplazamientos en Lima y Callao, al permitir que las unidades de transporte público tengan prioridad frente al tráfico general. Según el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, estas intervenciones pueden disminuir hasta en 50% el tiempo que los pasajeros emplean para llegar a sus destinos.

Como referencia, Hernández mencionó el plan piloto aplicado en la avenida Arequipa y su par vial, la avenida Petit Thouars. De acuerdo con el funcionario, los usuarios del Corredor Azul pueden completar sus recorridos en un tiempo considerablemente menor al habitual. “Hay que reducir el tiempo de viaje y el tiempo de viaje se ha logrado reducir a la mitad”, señaló a Andina al día.

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Intervenciones que ya reducen los tiempos de viaje

Entre las medidas que ya se encuentran en funcionamiento figura el carril exclusivo de la avenida Abancay. Su implementación ha permitido recortar entre 14 y 19 minutos los recorridos realizados en transporte público, según explicó el titular de la ATU.

Otra de las intervenciones es el denominado Carril Bus Rosado de la avenida Tomás Valle. Este corredor fue habilitado inicialmente entre las avenidas Elmer Faucett y Angélica Gamarra, para luego ampliarse hacia otros tramos de este eje vial.

Hernández señaló que la planificación del transporte urbano no se limita a extender el Metro de Lima, sino a elegir la opción más adecuada según la demanda y las características de cada zona. Foto: AP Noticias

La estrategia también contempla nuevas intervenciones en las avenidas Venezuela, Grau y Sáenz Peña, además de determinados sectores de la avenida Javier Prado. En el Callao, la propuesta considera vías exclusivas en los ejes Venezuela–Miguel Grau, Paseo Japón (Bertello)–Izaguirre y Tomás Valle.

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Buses como alternativa mientras avanzan grandes obras

Hernández explicó que la planificación del transporte urbano no apunta únicamente a ampliar la red de Metro de Lima, sino a determinar qué modalidad resulta más conveniente de acuerdo con las características y la demanda de cada zona.

En ese esquema, los buses con vías exclusivas pueden atender una parte importante de los desplazamientos mientras continúan los proyectos ferroviarios de mayor envergadura. La ATU también busca articular estos servicios con el Metropolitano, los corredores, los teleféricos y un sistema de recaudo integrado.

Nuevo Plan Maestro tendrá horizonte al 2045

El nuevo Plan Maestro de Transporte establecerá las necesidades de movilidad de Lima y Callao con una proyección hasta 2045. Para elaborar este documento, la cooperación técnica japonesa contribuirá con las estimaciones sobre demanda, cantidad de viajes, expansión urbana y elección de los medios de transporte.

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El nuevo Plan Maestro de Transporte proyectará las necesidades de movilidad de Lima y Callao hasta 2045. Foto: difusión

El análisis permitirá evaluar alternativas como metros, teleféricos y buses, con el propósito de definir proyectos técnicamente viables y evitar inversiones que no respondan a las necesidades de la ciudad.

De acuerdo con Hernández, la brecha de infraestructura en transporte pasó de los US$6.000 millones calculados en el plan de 2005 a aproximadamente US$32.000 millones en la actualidad. Ante este escenario, será necesario determinar qué proyectos deben ejecutarse primero y establecer mecanismos que permitan financiarlos.

La ATU estima que la elaboración y definición de los aspectos técnicos del nuevo plan demandará entre siete y ocho meses. El documento tendrá como horizonte de planificación el año 2045.

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Línea 2 apunta a operar por completo en 2029

En cuanto a la Línea 2 del Metro, Hernández indicó que el proyecto registra un avance cercano al 84%. La previsión de la ATU es que el tramo 1B llegue al Centro de Lima en 2028, específicamente hasta la estación Bolognesi.

Hernández informó que la Línea 2 del Metro presenta un avance de aproximadamente 84%. Foto: MTC

El funcionario aclaró que alcanzar ese punto no implica que todas las estaciones estén operativas ese mismo año. La meta es avanzar en la conexión entre Ate, el Centro de Lima y el Callao, mientras que la puesta en funcionamiento de toda la red está prevista para finales de 2029.

A largo plazo, las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro forman parte de las prioridades de planificación debido a su importancia como ejes para distribuir los viajes en la capital.

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La estrategia de la ATU busca que estas grandes obras funcionen de manera complementaria con el Metropolitano, corredores, buses y teleféricos, bajo un sistema integrado que permita reducir los tiempos de viaje, elevar la eficiencia del transporte y disminuir los costos de movilidad.