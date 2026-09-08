Se reveló que Roberto Mosquera pudo dejar Sporting Cristal tras diferencias con el plantel: “No hay armonía en el equipo”

Se reveló que Roberto Mosquera pudo dejar Sporting Cristal tras diferencias con el plantel.

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La goleada de Sporting Cristal por 5-0 ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo trajo alivio después de una semana con tensión interna. El equipo ‘celeste’ buscará ahora prolongar esa recuperación y terminar con la racha sin triunfos como visitante en la Liga 1 2026 desde febrero.

La victoria frenó, al menos de forma momentánea, una discusión que había escalado tras la derrota frente a Sport Boys en el Callao. Según el periodista Julio Peña en el programa Fútbol Satélite, la directiva evaluó apartar a Roberto Mosquera en medio de discrepancias con el plantel.

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El comunicador indicó luego del partido contra la ‘misilera’ se produjeron cruces entre integrantes del plantel y el comando técnico. “Hay un técnico que se salvó la semana pasada. Hubo un incidente en la semana que le terminó salvando la cabeza a un técnico, y obviamente el fin de semana el resultado de su equipo también. Pero no es que haya armonía, felicidad y comodidad hoy en día en ese equipo”, mencionó.

“Después del partido con Sport Boys hubo cruces entre jugadores y el comando técnico”, señaló Peña, quien agregó que “hay ahí alguna disconformidad con parte del comando técnico”.

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Bajo el mando de Roberto Mosquera, Sporting Cristal ha tenido resultados irregulares en el Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX

Sin embargo, la agresión de un hincha ‘cervecero’ contra Julio César Uribe tomó protagonismo a mitad de semana y dejó en segundo plano el debate sobre la continuidad de Roberto Mosquera, que tiene el siguiente balance en el Torneo Clausura: cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Esto sumado al abultado triunfo ante Los Chankas que hizo que la situación se reestablezca en La Florida.

“Yo lo que sé es que ya se había dicho ‘no va más’. Al final pasó todo este tema con Julio César Uribe, se llevó el tema por otro lado, hubo distracción en el tema, conversaron los jugadores, la cosa se calmó un poco. Jugaron en contra Los Chankas y le ganaron, pero hay que ver ahora qué sucede con Cristal jugando de visita”, precisó el periodista acerca del desenlace del asunto.

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Por su parte, el comentarista Diego Rebagliati interpretó que la capacidad de la dirigencia para tomar una medida contra el DT peruano puede estar condicionada por el peso de los futbolistas. “Yo creo que la fuerza la tienen los jugadores en el club en estos momentos”, manifestó Rebagliati, quien aseguró que los altos mandos de Sporting Cristal han respaldado con mayor frecuencia al plantel antes que a los entrenadores en los últimos años.

El periodista Julio Peña dio a conocer las diferencias que se dieron entre el técnico y los jugadores del cuadro 'rimense'. (Video: Fútbol Satélite)

¿Qué dijo Roberto Mosquera tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Los Chankas?

Luego del partido ante Los Chankas, Roberto Mosquera afirmó en conferencia de prensa que su equipo tenía “deudas de puntos de visita”, aunque rechazó que existiera una falta de juego o entrega. Además, el entrenador vinculó la campaña irregular con circunstancias puntuales y defendió el proceso que comenzó a mitad de temporada.

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“No hay deuda de juego ni de entrega”, dijo. El técnico sostuvo que el plantel ‘bajopontino’ atraviesa un periodo de trabajo que debe permitirle acercarse a los equipos que iniciaron sus proyectos desde inicios de la temporada.

El DT de 70 años también evitó profundizar sobre el episodio con Julio César Uribe. “Ese tema ya está cerrado”, indicó ante la consulta del periodista al considerar que el caso había pasado a la instancia judicial.

Por último, Mosquera Vera reconoció que la asignatura pendiente se mantiene en los partidos de visitante. Aun así, evitó anticipar las decisiones tácticas que aplicará, con el argumento de que no quería entregar información a los próximos rivales por el Torneo Clausura.

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