Perú

Cortes de luz este 9 de septiembre: estos son los sectores que se quedarán sin servicio

La interrupción del servicio se realizará en horarios diferentes y comprenderá únicamente sectores específicos de los distritos incluidos en la programación.

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
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Diversos sectores de Lima, Callao y otras localidades tendrán interrupciones temporales del servicio eléctrico este miércoles 9 de septiembre. Los cortes de luz han sido programados en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según el sector comprendido.

La programación contempla zonas específicas de Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Callao, San Martín de Porres y Lurigancho-Chosica. Además, se ha previsto una interrupción en comunidades ubicadas en el distrito de Oyón. Por ello, el corte no afectará necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 9 de septiembre?

Estos son los sectores incluidos en la programación para este miércoles:

Los Olivos — 08:30 a 18:30

  • Urb. Pro 5to Sector: av. Confraternidad cuadras 4, 5 y 6.
  • Calle 43, manzanas A5, AA5, E5 y EE5.

San Juan de Lurigancho — 09:30 a 17:30

  • C.P. Jicamarca, Anexo 8.
  • Av. 5 de Agosto / carretera Media.

Carabayllo — 09:00 a 18:00

  • Asociación Propietarios San Lorenzo, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.
  • Asociación Productores Pecuarios Pampa San Antonio ASPPPS, manzanas B prima, C prima, D prima, E prima, F prima, G prima, H prima, I prima, J prima, K prima y L prima.
  • Asociación Propietarios del Programa Residencial Villa Torre Blanca, manzanas B, E, G, I y L.
  • Asociación Propietarios Residencial La Planicie de Carabayllo, Mz. B.

Callao — 10:00 a 17:30

  • Proviv. Bahía Blanca de Oquendo, manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • Proviv. La Encantada del Valle, Mz. L.

San Martín de Porres — 08:00 a 19:30

  • Asociación de Vivienda Virgen del Rosario, manzanas A, B, C, D, H, Q y Q1.
  • Pro. Viv. Señor de los Milagros, manzanas A prima, B, E, G, H, J, K, L, M, N y U.
  • Urb. Los Jardines de Naranjal, manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
  • Asociación Monte de los Olivos, manzanas A, A prima, B, C y D.
  • Asociación Propietarios Los Olivos, manzanas F, J, L, M, N y U.
  • Asociación de Vivienda Ojihua, manzanas B, D, E y F.
  • Asociación Villa San Remo, manzanas A, B y C.

Lurigancho-Chosica — 15:00 a 16:00

  • Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, Anexo 8 Jicamarca, manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.

San Juan de Lurigancho — 10:00 a 15:00

  • Asociación de Pobladores Sector Villa Esperanza, manzanas A, A1, A2, B, B1, B2, B5, B8, B10, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, DP13, DP3, DP4, DP5, DP6, E, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, N, N1, O, O1, P, P1A, Q, R, T, U, V, V1, X, Y, Y1, Z, Z1, Z2 y Z3.

Oyón — 08:30 a 18:00

  • Comunidades de Nava, Mallay y Tinta, ubicadas en el distrito de Oyón.

¿Cómo prepararse ante un corte de luz?

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la interrupción, se recomienda cargar celulares, laptops y otros equipos que puedan ser necesarios durante el periodo sin electricidad. También es útil tener linternas con baterías disponibles y evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar la temperatura de los alimentos.

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Asimismo, conviene desconectar equipos eléctricos sensibles antes del inicio del corte y volver a conectarlos de manera progresiva una vez que se restablezca el suministro.

Los horarios corresponden únicamente a los sectores incluidos en la programación, por lo que el corte no implica que todo el distrito vaya a quedarse sin electricidad. La duración también puede variar de acuerdo con los trabajos previstos en cada zona.

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