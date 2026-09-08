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Natalia Málaga respondió a Gaby Pérez del Solar tras elogios y criticó el presente del vóley peruano: “Se distraen en el camerino maquillándose”

La excentral sostuvo que no existen entrenadoras con el mismo nivel que su excompañera. La actual técnica de Géminis respondió con una reflexión sobre la situación del vóley nacional

Natalia Málaga respondió los elogios de Gaby Pérez del Solar y criticó los cambios en el vóley.
Natalia Málaga respondió los elogios de Gaby Pérez del Solar y criticó los cambios en el vóley.
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Gaby Pérez del Solar generó repercusión tras una extensa entrevista en un podcast nacional, en la que se refirió al presente de la selección peruana y elogió a Natalia Málaga por su trabajo como entrenadora.

Las declaraciones de la olímpica en Seúl 1988 recibieron una respuesta de su excompañera. Málaga comentó uno de los videos difundidos en Instagram y defendió su metodología de trabajo, además de plantear una reflexión sobre los cambios que observa en el vóley peruano.

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“Hermana Gaby, no te desgastes. Dicen que eso ya es obsoleto, de la edad de piedra, pero todos recuerdan y quieren nuestros resultados. ¿Cómo haríamos? Ahora es un voleibol moderno”, escribió al inicio de su mensaje.

Natalia Málaga le respondió a Gaby Pérez del Solar con un reflexivo mensaje sobre el presente del vóley peruano.
Natalia Málaga le respondió a Gaby Pérez del Solar con un reflexivo mensaje sobre el presente del vóley peruano.

Luego, la actual técnica de Deportivo Géminis cuestionó algunas actitudes que, según su visión, afectan la preparación de las jugadoras antes de los partidos.

“Yo veo que cambió el biotipo del atleta, cosa que jamás lo tendremos. Ahora todas se maquillan, están a la moda, se distraen en el camerino maquillándose antes de salir a un partido, en lugar de memorizar el análisis que se hizo del equipo rival durante toda la semana. Pierden la concentración y lo digo porque vivo cada partido de la liga y se los recalco a diario”, añadió.

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Málaga también se refirió a la carga de trabajo en los entrenamientos. “El valor que le dan a eso es muy poco, mientras menos horas de trabajo es mejor porque están cansadas”.

La entrenadora vinculó esta situación con el momento que atraviesa la selección peruana. “Está de más, parece mentira, pero eso es lo que marca hoy en día lo que está pasando en nuestro vóley nacional”.

Por último, dejó un mensaje dirigido a los cuerpos técnicos: “Cada uno tiene su esencia. Veremos cómo va esta liga y cada director técnico. Hay que sudar todos los días más que la deportista”.

La excentral habló sobre la posibilidad de que su excompañera regrese a dirigir a la 'bicolor'. Créditos: Quinto Set / Youtube.

¿Qué dijo Gaby Pérez del Solar sobre Natalia Málaga?

Gaby Pérez del Solar destacó el trabajo de Natalia Málaga como entrenadora y cuestionó la menor participación práctica que, según su percepción, tienen otros técnicos de la Liga Peruana de Vóley durante las sesiones de entrenamiento.

La excentral sostuvo que Málaga mantiene una metodología más directa con las jugadoras, al involucrarse en ejercicios técnicos y demostraciones dentro de la cancha. “Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída”, afirmó.

Pérez del Solar aclaró que sus comentarios no apuntan a pedir el regreso de su excompañera a la selección peruana. Su reflexión se centró en la necesidad de que los entrenadores tengan una presencia más activa en la enseñanza de fundamentos, como ocurría durante el ciclo de Man Bok Park.

Mr. Park se subía a la mesa aun cuando ya estaba viejo y nos sacaba la mugre encima de la mesa. Eso no hay ahora”, recordó la medallista olímpica de Seúl 1988.

La excentral se refirió a los entrenadores peruanos. Créditos: Quinto Set / Youtube.

Para la exvoleibolista, los cuerpos técnicos actuales pueden aportar desde lo táctico, el análisis de videos y las indicaciones de posicionamiento, pero consideró que no siempre trasladan esa enseñanza a la práctica. También señaló que, en algunos equipos, asistentes jóvenes asumen tareas de entrenamiento sin contar con la experiencia de un técnico principal.

Pérez del Solar volvió a resaltar la capacidad de Málaga para enseñar a partir del ejemplo y consideró que esa actitud puede influir en las deportistas. “Si tu entrenador lo hace y te entrena, tú tienes que hacerlo. En cambio, si está sentado haciendo estadísticas o diciendo ‘no, para allá; no, para acá’, es distinto. Eso es lo que yo pienso”, concluyó.

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