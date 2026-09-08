Puente Motupe, ruta clave para la visita del papa León XIV, en riesgo de colapso ante el fenómeno de El Niño

El puente Motupe sobre la Panamericana Norte preocupa porque conecta Chiclayo con el norte peruano y podría quedar expuesto a lluvias intensas y desbordes.

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La llegada prevista del papa León XIV a Chiclayo en noviembre coincide con la advertencia sobre un nuevo fenómeno El Niño, que podría afectar la infraestructura vial de Lambayeque. Entre los puntos bajo preocupación figura el puente Motupe, ubicado en la Panamericana Norte, una vía que conectará a la ciudad con el resto del norte peruano y por la que podrían circular miles de peregrinos.

El puente atraviesa el cauce del río Motupe, una zona que puede desbordarse ante lluvias intensas. El escenario no solo plantea dificultades para el tránsito, sino que expone la falta de preparación en una región que aún conserva las consecuencias del fenómeno ocurrido en 2017.

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Según el informe de Contra Corriente, los organismos científicos, entre ellos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), han determinado que el fenómeno El Niño se presentaría entre octubre y abril del próximo año. “No estamos preparados, lo que se viene proyectando con el fenómeno El Niño”, afirmó una de las voces consultadas por el programa.

El puente Motupe conecta Chiclayo con el norte peruano

La Panamericana Norte será una de las rutas de acceso para quienes viajen hacia Chiclayo durante la visita papal. En ese trayecto se encuentra el puente Motupe, debajo del cual pasa el río del mismo nombre.

El cauce luce seco en la actualidad, como ocurre también con el río La Leche. La situación puede cambiar con la llegada de precipitaciones intensas. El reporte televisivo mostró una recreación de las áreas que podrían inundarse si los ríos recuperan su caudal y se desbordan.

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La preocupación sobre el puente Motupe se concentra en la capacidad de respuesta de la zona ante una emergencia. El problema no se limita al aumento del caudal, sino a las condiciones de los alrededores frente a una eventual crecida del río.

En 2017, las lluvias y desbordes afectaron al norte del país y dejaron muertes, destrucción y daños que aún forman parte de la memoria de Lambayeque. Un año después, en 2018, el papa Francisco visitó una región que todavía afrontaba las consecuencias de esa catástrofe.

Ahora, Chiclayo prepara la recepción de León XIV, quien fue obispo en el Perú y mantuvo una relación frecuente con la diócesis. La visita ocurre mientras se han anunciado más de 540 millones de soles para los caminos del Papa, según el reporte de Contra Corriente.

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Olmos también enfrenta el impacto de las lluvias

El recorrido hacia las zonas de riesgo llega hasta Olmos, distrito que León XIV visitaba con frecuencia durante su etapa como obispo. A dos horas de Chiclayo por una ruta de trocha se encuentra el río Olmos, cuyo cauce también permanece seco.

En sectores como La Carpa y Pañalá, el río atraviesa un área agrícola vinculada a la producción de palta y arándanos. La ausencia de estructuras de contención a los lados del cauce eleva la preocupación ante un eventual desborde, que podría alcanzar caseríos y campos de cultivo.

Olmos concentra el 99,9% de los arándanos y el 95% de la palta exportada por Lambayeque. En 2024, las exportaciones regionales de arándanos alcanzaron los 453 millones de dólares, mientras que las de palta superaron los 177 millones de dólares.

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“En Olmos está, pues, la nueva ciudad. Están las nuevas empresas del proyecto Olmos. Imagínese si hubiera el fenómeno del Niño, estas empresas quedarían paralizadas”, señaló una fuente consultada por el programa. La misma persona advirtió que los caminos carrozables sin pavimento impedirían el paso de vehículos y buses.

El reporte indicó que las inundaciones podrían afectar miles de hectáreas de cultivo. La zona integra una parte central de la actividad agroexportadora de Lambayeque, con productos que se comercializan dentro y fuera del país.

La capacidad sanitaria de Olmos también está en cuestión

La eventual emergencia por lluvias pondría a prueba los servicios de salud del distrito. El establecimiento de EsSalud en Olmos funciona en el primer piso de un edificio, en un espacio con acceso para un máximo de 15 personas.

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El local se encuentra en una zona sin asfaltar y cuenta con una puerta de ingreso reducida. Durante el recorrido, una persona afirmó que solo había un médico para atender a la población. Otra señaló: “Yo estoy desde las cuatro de la mañana casi haciendo cola y no ha habido turno, no ha habido médico en la mañana”.

Las lluvias intensas pueden traer dengue, chikungunya, leptospirosis, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, de acuerdo con el reporte. La infraestructura sanitaria actual sería la primera respuesta en caso de que una emergencia afecte al distrito.

EsSalud tiene previsto el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básico de la posta médica de Olmos, con una inversión de 64 millones de soles. Sin embargo, la obra aún no existe.

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En julio de este año, el proyecto registraba un 85% de consolidación técnica. El terreno destinado al futuro centro de salud tiene una condición de reversión fijada para mayo de 2027. Según la respuesta del Seguro Social recogida por el programa, culminar el requerimiento técnico integral resulta determinante para iniciar el proceso de contratación dentro del plazo previsto.