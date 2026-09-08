Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

López aborda la relación con su expareja Christian Cueva, específicamente su pedido de que Cueva se encargue de sus hijos los fines de semana. También se revelan detalles sobre la nueva relación de López con Franco Portales.

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Pamela López reveló que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos algunos fines de semana, ante la carga laboral que asegura asumir dentro y fuera de su hogar. La trujillana explicó que busca que los menores compartan más tiempo con su padre, pese a los procesos legales que mantiene con el futbolista.

Durante una entrevista con Amor y Fuego, Pamela López afirmó que conversó con Christian Cueva, actual jugador de Sport Boys, para solicitarle que la apoye con el cuidado de sus hijos durante determinados fines de semana.

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La influencer señaló que su pedido responde a la necesidad de compatibilizar sus obligaciones laborales con la crianza de los menores. Según explicó, no siempre cuenta con apoyo de las personas que trabajan en su vivienda durante las noches de los sábados y domingos.

López sostuvo que, más allá de las diferencias con su expareja, intenta mantener un trato que priorice la relación entre el deportista y sus hijos. Para ella, ese vínculo debe preservarse a largo plazo.

Pamela López declara en una entrevista que solicitó a Christian Cueva encargarse del cuidado de sus hijos los fines de semana debido a su carga de trabajo.

“Yo estoy tratando, como siempre, levantar la bandera de paz. Lo he venido diciendo hace mucho tiempo, a pesar que la conciliación dice otra cosa, pero yo creo que es un vínculo que tiene que fortalecerse”, manifestó en declaraciones al programa de espectáculos.

La trujillana remarcó que su intención no es apartar a los menores de su padre. Por el contrario, indicó que considera necesario que Cueva participe de forma más cercana en su rutina y comparta espacios con ellos fuera de los compromisos puntuales que pueda tener.

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“Estoy moviéndome muchísimo, trabajo muchísimo, no solamente dentro de casa, sino fuera de ella. Para mí es importante que pase tiempo de calidad con su progenitor, con su papá”, expresó López.

La figura pública añadió que la relación paterno-filial tendrá continuidad más allá de los desacuerdos entre ambos adultos. “Ese vínculo va a ser de por vida. Entonces, le pedí por favor que me ayude los fines de semana”, comentó.

Pamela López solicita al futbolista Christian Cueva que asuma el cuidado de sus hijos durante los fines de semana debido a sus compromisos de trabajo.

Pamela López aclara sus procesos legales con Christian Cueva

El acercamiento que describió Pamela López no implica el fin de los reclamos judiciales contra Christian Cueva. La influencer precisó que ambos mantienen varios expedientes en curso y que esos procedimientos avanzan de manera independiente a cualquier coordinación vinculada con los hijos.

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“Mis procesos legales siguen. Tengo más de siete procesos con él”, afirmó la trujillana ante las cámaras de Amor y Fuego.

López también sostuvo que los menores atravesaron situaciones complejas desde el final de su relación con el futbolista. De acuerdo con su versión, Cueva no conocería por completo lo ocurrido en ese período porque no habría acompañado a los niños en esos momentos.

“Mis hijos han pasado por muchos procesos muy dolorosos y que él de repente hasta el día de hoy no lo sabe, porque él nunca ha estado, nunca pasó ese proceso con ellos y nunca se ha tomado el tiempo de conversar con ellos hasta el día de hoy”, declaró.

Pamela López ofrece declaraciones ante la prensa sobre las responsabilidades familiares y económicas de Christian Cueva.

La madre de los hijos del jugador afirmó además que asume la mayor parte de las responsabilidades económicas del hogar. En ese sentido, negó que Cueva la mantenga o cubra sus gastos personales.

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“A mí no me da dinero, a mí no me mantiene, a mí no me compra nada. Yo trabajo y trabajo muchísimo, y gasto más de lo que la pensión que manda el padre de mis hijos”, sostuvo.

López indicó que está a cargo de tres menores y que también mantiene responsabilidades con una hija mayor que cursa estudios universitarios en Trujillo. Según dijo, su rol como madre no se limita a la atención cotidiana de los niños más pequeños.

“Yo me ocupo al 100% de tres menores y tengo una cuarta hija que es universitaria, que está ahí en Trujillo, que no he dejado de ser mamá”, señaló.

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Por último, afirmó que tras los tres años de matrimonio con el futbolista no conserva bienes registrados a su nombre. “No tengo nada a mi nombre, a mí no me dejaron nada. Estuve tres años casada y no tengo absolutamente nada que me respalde”, concluyó.