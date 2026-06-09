Programación de la Semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) inaugura su Semana 1 con una programación intensa y distribuida en tres sedes de alto nivel competitivo: Ottawa, Brasilia y Linyi. Desde el primer día, las 18 mejores selecciones del circuito internacional comienzan su participación en la fase de grupos, donde cada encuentro adquiere un valor clave en la carrera hacia la clasificación.
El formato del prestigioso torneo que impone un desafío adicional al combinar partidos en distintos continentes y husos horarios, obligando a las selecciones a gestionar no solo el nivel deportivo, sino también la adaptación física y el descanso. Desde Asia hasta América, el torneo arranca con cruces de alto nivel y gran expectativa internacional.
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Los grupos de la VNL Masculina 2026 en Semana 1
Los grupos de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 se encuentran distribuidos en seis selecciones por zona a lo largo de las tres semanas de la fase preliminar, con sedes repartidas en distintos continentes para garantizar una competencia equilibrada y de alto nivel. Para la Semana 1, del 10 al 14 de junio, la acción se concentra en tres ciudades anfitrionas con los equipos distribuidos de la siguiente manera:
- Grupo 1 (Ottawa, Canadá): Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Turquía.
- Grupo 2 (Brasilia, Brasil): Brasil, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Irán y Serbia.
- Grupo 3 (Linyi, China): China, Cuba, Eslovenia, Japón, Polonia y Ucrania.
Programación de la VNL Masculina 2026 – Semana 1
La Semana 1 de la VNL Masculina 2026 se disputará del miércoles 10 al domingo 14 de junio, con una agenda de 36 partidos en distintas sedes alrededor del mundo. A continuación, se detallan los encuentros y horarios correspondientes a esta primera semana de competencia, en horario de Perú:
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Miércoles 10 de junio
- Cuba vs Polonia – 00:00 horas (Grupo 3)
- China vs Eslovenia – 03:30 horas (Grupo 3)
- Ucrania vs Japón – 07:00 horas (Grupo 3)
- Turquía vs Estados Unidos – 10:00 horas (Grupo 1)
- Bélgica vs Bulgaria – 11:00 horas (Grupo 2)
- Serbia vs Argentina – 14:30 horas (Grupo 2)
- Francia vs Italia – 15:00 horas (Grupo 1)
- Brasil vs Irán – 18:00 horas (Grupo 2)
- Canadá vs Alemania – 18:30 horas (Grupo 1)
Jueves 11 de junio
- China vs Ucrania – 03:30 horas (Grupo 3)
- Eslovenia vs Polonia – 07:00 horas (Grupo 3)
- Bulgaria vs Irán – 14:30 horas (Grupo 2)
- Alemania vs Italia – 15:00 horas (Grupo 1)
- Brasil vs Bélgica – 18:00 horas (Grupo 2)
- Canadá vs Francia – 18:30 horas (Grupo 1)
Viernes 12 de junio
- Ucrania vs Cuba – 03:30 horas (Grupo 3)
- Japón vs Polonia – 07:00 horas (Grupo 3)
- Bélgica vs Serbia – 14:30 horas (Grupo 2)
- Alemania vs Estados Unidos – 15:00 horas (Grupo 1)
- Irán vs Argentina – 18:00 horas (Grupo 2)
- Turquía vs Francia – 18:30 horas (Grupo 1)
Sábado 13 de junio
- China vs Japón – 03:30 horas (Grupo 3)
- Cuba vs Eslovenia – 07:00 horas (Grupo 3)
- Brasil vs Serbia – 09:00 horas (Grupo 2)
- Bulgaria vs Argentina – 13:30 horas (Grupo 2)
- Canadá vs Estados Unidos – 15:00 horas (Grupo 1)
- Turquía vs Italia – 18:30 horas (Grupo 1)
Domingo 14 de junio
- Ucrania vs Polonia – 00:00 horas (Grupo 3)
- China vs Cuba – 03:30 horas (Grupo 3)
- Eslovenia vs Japón – 07:00 horas (Grupo 3)
- Bélgica vs Irán – 09:00 horas (Grupo 2)
- Alemania vs Francia – 10:00 horas (Grupo 1)
- Bulgaria vs Serbia – 12:30 horas (Grupo 2)
- Canadá vs Turquía – 13:30 horas (Grupo 1)
- Brasil vs Argentina – 16:00 horas (Grupo 2)
- Estados Unidos vs Italia – 17:00 horas (Grupo 1)
Dónde ver la VNL 2026 EN VIVO: canales TV del torneo
La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming VBTV, que ofrecerá la transmisión de todos los encuentros del torneo a nivel internacional. En el caso de Brasil, los partidos de la selección local también serán emitidos por Sportv 2 y GE TV, mientras que algunos encuentros seleccionados estarán disponibles en señal de DirecTV Sports y DGO, según la programación de cada país.
Con esta primera semana, la VNL 2026 inicia un recorrido exigente que reunirá a las principales potencias del voleibol mundial en la lucha por el título, actualmente en manos de Polonia, campeona de la edición anterior tras vencer a Italia en una final de alto nivel.
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