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Gol y doblete de Javier Sanguinetti tras polémico penal de Carlos Zambrano en Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

El árbitro Daniel Ureta sancionó la pena máxima tras un empujón del ‘Káiser’ contra un rival. El argentino convirtió desde los 12 pasos y marcó el 2-1. Su celebración desató una batalla campal

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El sábado 5 de septiembre, Sport Boys enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, un polémico penal cometido por Carlos Zambrano permitió que Javier Sanguinetti anotara su doblete y sellara el 2-1 para el ‘rojo matador’ en la Ciudad Incontrastable.

La jugada comenzó cuando Zambrano fue al cruce dentro del área y, antes del contacto con Daniel Porozo, lo empujó con el brazo. El jugador de Huancayo cayó al césped y el árbitro Daniel Ureta, que estaba cerca de la acción, sancionó penal a favor de los locales.

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La decisión provocó los reclamos de Boys. Christian Cueva encaró a Ureta, al igual que Hansell Riojas, Mathías Llontop y el propio Zambrano. Los futbolistas pidieron la revisión de la jugada en el VAR y se produjo un cruce con el juez principal, que incluyó empujones.

Tras varios minutos de reclamos y discusiones entre jugadores de Boys y Huancayo, Javier Sanguinetti tomó el balón y se paró frente al arquero Diego Melián. El argentino remató con potencia, cerca del ángulo, para marcar el 2-1 y firmar su doblete. Antes, había abierto el marcador a los 45′.

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Gol y doblete de Javier Sanguinetti para el 2-1 de Sport Huancayo ante Sport Boys tras polémica penal de Carlos Zambrano.
Gol y doblete de Javier Sanguinetti para el 2-1 de Sport Huancayo ante Sport Boys tras polémica penal de Carlos Zambrano.

Batalla campal el Sport Boys vs Sport Huancayo

Javier Sanguinetti celebró con efusividad su doblete. El argentino se quitó la camiseta y corrió hacia un sector cercano a la ubicación de los hinchas de Sport Boys en el estadio IPD de Huancayo. Los jugadores ‘rosados’ interpretaron que el festejo estuvo dirigido a su afición.

Yuriel Celi fue a encarar a Sanguinetti y el atacante del ‘rojo matador’ respondió con un manotazo. A partir de ese momento se desató una batalla campal en la Ciudad Incontrastable. Los futbolistas de ambos equipos, incluido Christian Cueva, se acercaron al lugar, mientras los compañeros del argentino intentaron apartarlo.

Erick Gonzales también corrió hacia Sanguinetti, pero fue contenido por jugadores de Sport Huancayo. En medio del tumulto, lanzó una bofetada contra uno de los integrantes del cuadro local. La Policía intervino para controlar la situación y evitar nuevas agresiones.

Después de varios minutos, el partido se reanudó. Con apoyo del VAR, el árbitro Daniel Ureta expulsó a Gonzales. Antes, Sanguinetti había recibido su segunda tarjeta amarilla. El encuentro terminó con 10 jugadores por lado y victoria 2-1 para los locales.

Final de infarto en el partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Una presunta provocación en la celebración de un gol desató una pelea masiva en el campo de juego, requiriendo la intervención de la policía para separar a los jugadores. - L1 MAX

Boys pierde el paso en Huancayo

Sport Boys rescataba un empate valioso en la altura de Huancayo, resultado que le permitía mantenerse en los primeros puestos del Torneo Clausura, a la espera de que se disputen los demás partidos de la fecha 8.

Sport Huancayo se había adelantado con un gol de Javier Sanguinetti, pero Boys igualó por medio de Yuriel Celi, tras una asistencia de Christian Cueva. El marcador se mantuvo 1-1 hasta los minutos finales, cuando el penal sancionado cambió el rumbo del encuentro y dejó a los ‘rosados’ sin puntos.

Con este resultado, Boys se quedó con 14 unidades en la cuarta posición, aunque podría descender algunos lugares cuando se complete la jornada. Además, los líderes podrían sacarle hasta cinco puntos de ventaja.

Huancayo, por su parte, subió al sexto lugar con 13 puntos y tomó distancia de la zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la caída de Sport Boys ante Sport Huancayo.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la caída de Sport Boys ante Sport Huancayo.

En la próxima jornada, Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso el domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en el estadio Miguel Grau del Callao. Será un duelo directo entre equipos que buscan mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

Sport Huancayo, por su parte, visitará a Comerciantes Unidos el sábado 12 de septiembre, a las 13:00 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

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