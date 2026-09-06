Gol de Flavio Alcedo, de cabeza, para el 2-1 de Comerciantes Unidos vs Universitario por Torneo Clausura 2026

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El sábado 5 de septiembre, Universitario de Deportes enfrentó a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ igualaron el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de César Inga, pero las ‘águilas cutervinas’ volvieron a tomar la ventaja gracias a un cabezazo de Flavio Alcedo.

Ocurrió a los 53 minutos del encuentro. La ‘U’ acababa de igualar con un remate de César Inga, pero la visita respondió y obtuvo un tiro de esquina. Rodrigo Vilca ejecutó el balón detenido desde el sector cercano a la tribuna occidente.

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El envío fue al primer palo, donde Flavio Alcedo anticipó a la defensa ‘merengue’ y conectó de cabeza. El defensor cambió la dirección del balón y venció al portero Diego Romero, que estaba parado sobre la línea de su portería.

Las imágenes de L1 Max mostraron que Caín Fara tenía la marca de Alcedo. Alex Valera, ubicado en el palo, también pudo evitar que el defensor de Comerciantes Unidos anotara el 2-1 en el estadio Monumental de Ate.

A diferencia del primer gol, los festejos del equipo de Cutervo fueron mesurados, pues todavía quedaba mucho partido para sostener la ventaja ante el vigente tricampeón del fútbol peruano.

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Flavio Alcedo marcó gol para el 2-1 de Comerciantes Unidos ante Universitario por Torneo Clausura 2026.

Los goles en el Universitario vs Comerciantes Unidos

Las ‘águilas cutervinas’ sorprendieron a la ‘U’ desde el inicio y marcaron el primer gol del partido en el estadio Monumental. El equipo de Héctor Cúper no encontró espacios para superar el bloque defensivo de la visita y, por pasajes, cedió la posesión.

La presión por romper la igualdad llevó a los ‘cremas’ a adelantar sus líneas. Andy Polo perdió el balón en el mediocampo y Jean Carlo Olivares, con pasado en Universitario, lo recuperó antes de filtrar un pase.

La defensa del cuadro de Ate quedó expuesta por su posición adelantada. Jhon Jairo Sánchez aprovechó el espacio, avanzó sin marca hacia el arco y definió cruzado ante Diego Romero, que salió tarde a achicar.

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Revive el emocionante gol de Jhon Jairo Sánchez que le dio la ventaja a Comerciantes Unidos sobre Universitario. Una jugada de contragolpe perfecta, llena de velocidad y una definición precisa para silenciar el Estadio Monumental. - L1 MAX

Al inicio del complemento, a los 50 minutos, César Inga recibió un preciso cambio de frente de Jairo Concha. El lateral controló el balón, se acomodó y sacó un potente remate de derecha, que se abrió en su trayectoria e ingresó junto al segundo palo.

El arquero Matías Córdova voló, pero no logró rozar el esférico. Inga desató la celebración en el estadio Monumental y confirmó su buen momento. No obstante, la alegría duró poco: minutos después, Comerciantes Unidos volvió a ponerse en ventaja con el 2-1.

Revive el emocionante momento en que César Inga, con una brillante definición de derecha, marca el gol del empate 1-1 para Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. - L1 MAX

Gol de Gianluca Lapadula para el 2-2 de Universitario

A los 81 minutos, Michael Espinoza fue llamado por el VAR para revisar una posible falta contra Williams Riveros dentro del área. Tras observar la jugada, el árbitro sancionó penal a favor de Universitario por un jalón de Piero Guzmán sobre el defensor ‘crema’.

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Gianluca Lapadula asumió la ejecución y convirtió con un potente remate de izquierda. Matías Córdova adivinó la dirección del disparo del ‘Bambino’, pero no pudo evitar el gol. Así se estableció el 2-2 en el Monumental.

Con un potente y preciso cobro de tiro libre, Gianluca Lapadula anotó el gol del empate para Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos, desatando la euforia en el Estadio Monumental. - L1 MAX

Próximo partido de Universitario

Universitario tendrá una prueba exigente en la fecha 9 del Torneo Clausura, cuando enfrente a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. El duelo se jugará el sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva.

Próximo partido de Comerciantes Unidos

Por su lado, Comerciantes Unidos será local ante Sport Huancayo por la siguiente jornada del campeonato. El partido está programado para el sábado 12 de septiembre, a las 13:00 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

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