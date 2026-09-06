Perú

JNE descarta reelección encubierta y aclara que alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores

Roberto Burneo señaló que no existe una prohibición expresa para que burgomaestres participen en listas de regidores. El Pleno aún no define qué ocurrirá si un alcalde en funciones termina en posición de asumir nuevamente el cargo

Presidente del JNE a favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.
Presidente del JNE a favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.
Guardar

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descartó que exista una modalidad de “reelección encubierta” en el Perú y precisó que los alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El magistrado aclaró que el organismo electoral resolvió un punto concreto sobre el derecho de participación política, aunque dejó pendiente otra discusión: una eventual asunción de la alcaldía tras los comicios.

PUBLICIDAD

Las declaraciones surgen luego de que varios burgomaestres se inscribieran como primeros regidores de listas cuyos candidatos a alcaldes presentaron renuncias. Estos casos abrieron el debate sobre si esa fórmula podría permitir el retorno inmediato de autoridades impedidas de postular otra vez al mismo cargo por la normativa vigente.

Burneo se pronunció durante la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio para los comicios del próximo 4 de octubre. En esa actividad, sostuvo que la controversia debe analizarse según la Constitución, la ley y las decisiones que adopte el Pleno del JNE ante cada caso concreto.

PUBLICIDAD

En principio, no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta”, afirmó el titular del organismo electoral. El magistrado cuestionó que se utilice esa expresión para describir las candidaturas de alcaldes que buscan integrar concejos municipales como regidores.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

JNE resolvió que los alcaldes pueden postular como regidores

El presidente del JNE explicó que la decisión adoptada hasta el momento se limitó a definir si una autoridad edil en funciones tiene impedimento para inscribirse como candidata a regidora. La respuesta del Pleno fue afirmativa respecto de la participación electoral, debido a que no existe una restricción expresa.

Lo que el Jurado Nacional de Elecciones y muchos de los jurados electorales especiales han indicado es que, en el marco del derecho de participación política, no hay una prohibición expresa en la Constitución y en la ley respecto de aquellos candidatos que tienen el cargo de alcaldes en ejercicio que puedan participar como regidores”, señaló Burneo.

El pronunciamiento respalda la posibilidad de que un alcalde figure en una lista municipal, incluso en el primer lugar de candidatos a regidurías.

Esa ubicación suele corresponder al futuro teniente alcalde si la organización política gana la elección. Aun así, la inscripción como regidor no equivale a una autorización anticipada para ejercer otra vez la alcaldía.

Burneo remarcó que los Jurados Electorales Especiales resuelven las controversias presentadas en primera instancia y que sus decisiones reciben respeto institucional. “Ellos actúan con probidad, independencia y profesionalismo. Son magistrados y se respetan sus decisiones”, sostuvo.

Las listas inscritas afrontan procedimientos distintos según cada expediente. Las renuncias, exclusiones y apelaciones requieren evaluación de los organismos electorales antes de que las candidaturas queden firmes. El JNE publicará la relación definitiva de postulantes luego de que concluyan las etapas previstas en el cronograma electoral.

Pleno no definió si un primer regidor podrá asumir la alcaldía

El JNE todavía no debatió qué ocurrirá si una lista obtiene el triunfo y el primer regidor, que además ocupa una alcaldía en ejercicio, debe asumir el cargo de alcalde por la ausencia, renuncia o impedimento del candidato principal.

Lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico, que es si puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor, y la respuesta es sí, porque no hay [una prohibición] expresa en la Constitución, en las leyes ni en otro marco normativo”, indicó Burneo.

El magistrado evitó adelantar una posición sobre la entrega de credenciales en ese escenario. Esa decisión requeriría una controversia formal, un análisis del Pleno y la revisión de las normas aplicables al caso. Por ahora, el pronunciamiento solo reconoce la inscripción de alcaldes como candidatos a regidurías.

Temas Relacionados

JNEERM 2026Roberto Burneoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La ‘U’ trastabilló en su fortín. En dos ocasiones apareció por detrás en el score. Jhon Sánchez y Flavio Alcedo anotaron para la visita. César Inga y Gianluca Lapadula respondieron. Arbitraje controversial de Michael Espinoza junto con el VAR

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Kábala del sábado 5 de septiembre: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del sábado 5 de septiembre: ganadores del último sorteo

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Boys cayó ante Sport Huancayo. Universitario empató con Comerciantes Unidos en el Monumental. Sporting Cristal y Alianza Lima juegan el domingo 6 de setiembre

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Flavio Alcedo, de cabeza, para el 2-1 de Comerciantes Unidos vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Caín Fara perdió la marca del exSporting Cristal, quien se impuso en el juego aéreo y venció al arquero Diego Romero en el estadio Monumental de Ate

Gol de Flavio Alcedo, de cabeza, para el 2-1 de Comerciantes Unidos vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la octava jornada con duelos cruciales: Universitario empató sorpresivamente con Comerciantes Unidos; Deportivo Garcilaso saldrá por la punta; Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a buscar la victoria para seguir en carrera rumbo al título nacional

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

ENTRETENIMIENTO

André Bankoff dedicó emotivo mensaje a Carol Reali tras su boda civil: “Seguiré orando por el regalo que Jesús me dio”

André Bankoff dedicó emotivo mensaje a Carol Reali tras su boda civil: “Seguiré orando por el regalo que Jesús me dio”

Katy Jara anuncia el nacimiento de su tercer bebé a los 41 años tras complicado diagnóstico: “Con la bendición de Dios”

Sergio Galliani se emociona al hablar del talento y vitalidad de su hija Airam: “Me hace recordar cuando yo tenía esa edad”

Brytiago en Perú: fenomeno puertorriqueño llegó a Lima para promocionar nuevo tema

Tilsa Salazar Condos habla sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “Es frustrante”

DEPORTES

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Flavio Alcedo, de cabeza, para el 2-1 de Comerciantes Unidos vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Gonzalo Bueno debutará en Challenger 125 de Sevilla ante rival proveniente de la ‘qualy’: última prueba antes de la Copa Davis