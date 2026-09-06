Cámaras registraron los últimos movimientos del suboficial Diego Vela: llegó a casa, subió las escaleras e intentó ingresar a su departamento

Las cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos del suboficial Diego Vela durante la madrugada en Trujillo. Las imágenes permiten reconstruir parte de su recorrido tras regresar a su vivienda y aportan nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de su muerte. Fuente: Exitosa Noticias

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Las últimas horas de vida del suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años, quedaron registradas parcialmente por cámaras de seguridad de la vivienda donde residía en Trujillo. Las imágenes, difundidas por Exitosa Noticias, muestran al joven agente llegando a su inmueble durante la madrugada del 30 de agosto y subiendo las escaleras hasta el lugar donde intentó ingresar a su departamento.

Diego Vela se encontraba de franco y, según contó su familia, había salido con algunos compañeros para celebrar su cumpleaños. Regresó aproximadamente a las 4 de la madrugada, pocas horas después de una jornada marcada por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en la ciudad. Cerca de dos horas después, el suboficial fue encontrado sin vida en la vía pública.

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El nuevo material audiovisual permite reconstruir parte de esos momentos. En las imágenes, el agente aparece con dificultades para caminar, llega hasta la puerta de su vivienda y utiliza la luz de su celular mientras intenta abrirla. La grabación dentro del inmueble se corta en ese punto. Después, una cámara exterior registra su caída desde la parte alta del edificio. La secuencia vuelve a colocar bajo análisis la hipótesis de una caída accidental, aunque todavía persisten interrogantes sobre lo ocurrido.

Las cámaras de seguridad de un inmueble en Trujillo registran el ingreso del suboficial Diego Vela antes de caer desde la parte alta del edificio. (Composición: Infobae Perú / Cosmos Noticias)

Últimos movimientos de Diego Vela en Trujillo quedaron registrados por cámaras de seguridad

La primera parte de la secuencia ocurre dentro del inmueble. La cámara registra el momento en que Diego Vela ingresa a su vivienda y comienza a subir las escaleras para dirigirse hacia su departamento. Durante el trayecto, el suboficial llega a trastabillar, aunque continúa avanzando hasta alcanzar el nivel donde se encontraba su habitación.

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Según la información difundida por Exitosa Noticias, los familiares del joven señalaron que había estado en una discoteca antes de regresar a casa y que aparentemente había consumido bebidas alcohólicas. Las imágenes muestran precisamente que tenía dificultades para mantener el equilibrio mientras subía por las escaleras.

Al llegar a la puerta de su departamento, Vela utiliza la luz de su celular para intentar abrir la chapa. Busca las llaves y realiza varios movimientos frente al acceso, pero aparentemente no consigue ingresar. En ese momento termina la grabación de la cámara instalada dentro del inmueble.

La siguiente escena aparece en una cámara ubicada en el exterior. Esta registra el instante en que el suboficial cae desde la parte alta de la vivienda hasta la vía pública. Su cuerpo quedó cerca de la motocicleta en la que había llegado minutos antes.

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El suboficial de la policía Diego Vela intenta abrir la puerta de su vivienda en Trujillo antes de sufrir una caída desde la parte alta del edificio. (Composición: Infobae Perú / Cosmos Noticias)

La versión de la familia sobre los últimos momentos de Diego Vela

La familia de Diego Vela sostiene que el joven tuvo problemas para abrir la puerta de su departamento. Manuel Vela, padre del suboficial, explicó a Exitosa que la chapa presentaba desperfectos y que su hijo no pudo ingresar por el acceso habitual.

Ante esa situación, según el relato de su padre, el agente habría decidido subir hasta la azotea para buscar otra forma de entrar a su vivienda. La familia considera que, mientras intentaba acceder desde esa zona, perdió el equilibrio y terminó cayendo desde el inmueble.

“Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresa a la casa a eso de las 4 de la mañana”, relató Manuel Vela al medio. El padre también señaló que las imágenes permiten observar el momento en que su hijo llega, revisa su celular y sube hacia su departamento.

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La madre del policía respaldó esta versión y descartó que su hijo haya sido asesinado. La hipótesis familiar apunta a que el estado en el que regresó a casa, sumado a las dificultades para ingresar a su vivienda, pudo contribuir al accidente.

El documento, hasta ahora desconocido públicamente, fue difundido por el programa Beto a Saber y lleva la firma de una fiscal adjunta

Las dudas que persisten sobre la muerte de Diego Vela tras las nuevas imágenes

Aunque las imágenes aportan nuevos elementos sobre la caída, la muerte de Diego Vela todavía genera preguntas debido a otros indicios incorporados a la investigación. Entre ellos figura un brazalete celeste que el suboficial llevaba entre sus pertenencias y que correspondería a la misma discoteca donde estuvieron las víctimas del secuestro y la masacre.

La coincidencia fue difundida por el programa Contracorriente, de Willax, y generó interrogantes debido a que el cuerpo del policía apareció pocas horas después y en una zona cercana a los otros hechos. La Fiscalía, sin embargo, señaló que la presencia del brazalete por sí sola no permite establecer una conexión entre el agente y el ataque.

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A ello se suman discrepancias en documentos relacionados con las lesiones que sufrió el suboficial. Mientras un registro policial consignó una versión sobre la atención médica recibida, otro documento hizo referencia a un traumatismo craneoencefálico severo atribuido a múltiples impactos de bala. La diferencia llevó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a plantear la necesidad de esclarecer el caso mediante una investigación especializada.

Incluso se evaluó la posibilidad de una exhumación para determinar con precisión si el cuerpo presenta lesiones ocasionadas por proyectiles. Paralelamente, el periodista Beto Ortiz difundió otra hipótesis: Vela habría estado en la discoteca siguiendo a Johan Lara, hermano de Jens, y podría haber confundido a ambos. Esta versión sostiene que el supuesto error pudo tener consecuencias posteriores, aunque hasta el momento permanece como una línea que deberá ser corroborada por las autoridades.

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Las nuevas imágenes permiten conocer cómo fueron los últimos momentos de Diego Vela antes de su caída, pero todavía quedan aspectos por esclarecer. La investigación deberá determinar qué ocurrió después de que el suboficial intentó ingresar a su departamento y si su muerte tuvo alguna relación con el secuestro y el asesinato de cuatro personas registrados aquella misma madrugada en Trujillo.