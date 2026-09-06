Perú

Golazo de César Inga con remate colocado para decretar empate parcial en Universitario vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El carrilero izquierdo del conjunto de Héctor Cúper desenvainó un notable remate desde su botín diestro para batir la portería de Matías Córdova

Revive el emocionante momento en que César Inga, con una brillante definición de derecha, marca el gol del empate 1-1 para Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. - L1 MAX
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Universitario de Deportes encontró muy rápido la paridad luego de un primer tiempo muy deslucido. Por medio de un soberbio remate de César Inga, la escuadra ‘merenguepuso tablas al juego ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Inga apareció con libertad para controlar el envío. El futbolista acomodó el balón, encaró a su marcador y eligió su perfil derecho para definir con dirección. Su disparo superó a Matías Córdova y permitió que Universitario pusiera el 1-1 transitorio.

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El gol mostró una de las características que el carrilero ha exhibido durante la temporada: la posibilidad de resolver acciones ofensivas con ambas piernas. Inga recibió sobre la izquierda, pero no necesitó perfilarse hacia su pie natural para sacar el remate.

La anotación le dio un impulso a Universitario, que buscaba reaccionar tras el tanto inicial de Comerciantes Unidos. El conjunto visitante había logrado incomodar a la defensa crema y aprovechó sus aproximaciones para ponerse en ventaja.

Golazo de César Inga con remate colocado para decretar empate parcial en Universitario vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026.
Golazo de César Inga con remate colocado para decretar empate parcial en Universitario vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

No obstante, la paridad tuvo poca duración. Flavio Alcedo se impuso en un balón aéreo dentro del área de Universitario y convirtió el 2-1 para el elenco de Cutervo. El defensor encontró espacio ante la falta de marca de los jugadores ‘cremas’ y conectó el envío para devolverle la ventaja a Comerciantes Unidos.

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César Inga sumó su segundo gol de la temporada en la Liga 1

El tanto ante Comerciantes Unidos significó el primer gol de César Inga en la temporada 2026. El carrilero había tenido incidencia ofensiva en las últimas presentaciones de Universitario fuera de casa, sobre todo durante las visitas a Cajamarca.

Antes de este partido, Inga registraba dos asistencias y un tanto en los dos últimos encuentros que disputó Universitario en esa ciudad. Su participación en ataque había aportado alternativas por la banda izquierda, con recorridos que le permitieron llegar a posiciones de definición o abastecer a los delanteros.

El lateral puso el primero de los 'cremas' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca - Crédito: L1MAX.

El futbolista había atravesado una baja en su rendimiento después de que no se concretara su posible transferencia a la Major League Soccer (MLS). Desde el inicio del Torneo Clausura, sin embargo, recuperó continuidad y volvió a tener presencia en el funcionamiento del equipo.

Ante Comerciantes Unidos, esa mejora se reflejó en una acción individual dentro del área. Inga controló, encaró y definió con su pierna derecha para vencer a Córdova y marcar un gol que devolvió momentáneamente a Universitario a la disputa del resultado.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes afrontará su próximo desafío el sábado 12 de septiembre, cuando visite a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Universitario
Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Universitario

El compromiso comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se jugará desde las 22:00 horas.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en las distintas cableoperadoras del país. Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la plataforma L1 Play.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del clásico, con las incidencias previas, el minuto a minuto, las alineaciones, las declaraciones de los protagonistas y las reacciones posteriores al partido.

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