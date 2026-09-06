Gonzalo Bueno debutará en Challenger 125 de Sevilla ante rival proveniente de la ‘qualy’: última prueba antes de la Copa Davis

Gonzalo Bueno jugará el Challenger 125 de Sevilla antes de llegar a Lima para disputar la Copa Davis. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

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Gonzalo Bueno debutará ante un rival proveniente de la ‘qualy’ en el Challenger 125 de Sevilla, torneo que representará su última competencia antes de viajar a Lima para disputar la serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay.

La segunda raqueta nacional ingresó al cuadro principal de la Copa Sevilla, certamen que se juega en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis y que reúne a varios jugadores ubicados entre los principales puestos del circuito Challenger. El sorteo determinó que el trujillano enfrente en su estreno a un tenista surgido de la fase de clasificación.

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El torneo andaluz ofrece 125 puntos para el campeón, por lo que figura entre los Challenger de mayor categoría del calendario. Para Bueno, la competencia supone una oportunidad de sumar unidades para el ranking de la ATP y de recuperar ritmo en la recta final de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El peruano llega a Sevilla después de una participación en el Challenger de Como, donde quedó eliminado en los octavos de final. Ese resultado se produjo luego de su despedida en la primera ronda de la clasificación del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

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Emparejamientos de primera ronda en la Copa Sevilla. Crédito: Challenger Draws.

Bueno afrontará el torneo español con el antecedente de su participación en la edición de 2025, cuando cayó en el debut frente al local Javier Barranco Cosano. En esta ocasión, tendrá como primer obstáculo a uno de los jugadores que logre superar la ‘qualy’.

Bueno podría cruzarse con Jaume Munar en los octavos de final

El cuadro principal dejó a Gonzalo Bueno en la misma zona que Jaume Munar, quien parte como primer preclasificado y recibió una invitación de la organización. Si ambos superan sus respectivos estrenos, podrían enfrentarse en los octavos de final.

En esa parte de la llave también figura el belga Kimmer Coppejans, que jugará contra el español Pablo Llamas Ruiz, octavo preclasificado. La posibilidad de un cruce con Munar agrega una exigencia adicional para Bueno, quien deberá primero resolver un debut sin un rival definido hasta el cierre de la fase clasificatoria.

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Gonzalo Bueno ha cortado una negativa racha frente al brasileño Lucas Reis Da Silva para avanzar a los octavos de final del Challenger de Como 2026. Crédito: X ATPerú.

La Copa Sevilla contará además con nombres como el lituano Vilius Gaubas, sexto favorito; el italiano Marco Trungelliti, cuarto cabeza de serie; el portugués Henrique Rocha, quinto preclasificado; y el español Martín Landaluce, segundo favorito e invitado del torneo.

El cuadro también incluye al argentino Facundo Díaz Acosta, tercer preclasificado, al francés Ugo Blanchet, al chileno Alejandro Moro Cañas y al español Roberto Carballés Baena. La diversidad de jugadores confirma el nivel de una competencia que suele ser una referencia dentro de la temporada de Challengers en España.

Perú defenderá el título que Ignacio Buse ganó en 2025

Bueno buscará que el trofeo se mantenga en manos peruanas después de la consagración de Ignacio Buse en la edición de 2025. El tenista limeño levantó el título la temporada pasada, un resultado que significó un impulso para su progresión en el circuito profesional.

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La actuación de Buse dejó una referencia reciente para la delegación peruana en Sevilla. Ahora, Bueno intentará prolongar ese antecedente en un torneo que entrega puntos relevantes para quienes buscan avanzar en la clasificación mundial y acceder a competencias de mayor nivel.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

La participación del trujillano adquiere importancia también por su cercanía con la Copa Davis. Bueno forma parte de la convocatoria de Luis Horna para enfrentar a Paraguay en una serie que definirá al equipo que avanzará a las Qualifiers.

La Copa Davis ante Paraguay se disputará el 18 y 19 de septiembre

Una vez que termine su presencia en Sevilla, Bueno viajará a Lima para sumarse al equipo peruano. La serie ante Paraguay se jugará el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú.

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El año pasado, el conjunto peruano consiguió el pase a las ‘Qualifiers’ tras imponerse a Portugal en el Club Lawn Tennis. La llave frente a Paraguay será el siguiente desafío para el plantel convocado por Horna, con Bueno como una de sus alternativas para los partidos de singles.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.