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Voleibolista brasileña revela por qué decidió dejar Europa y jugar en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tiene mucha repercusión en Brasil”

La atacante Milena Vilela disputó la temporada pasada en el SC Braga de Portugal y afrontará por primera vez el campeonato nacional

Milena Vilela disputará el campeonato nacional por primera vez en su carrera. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.
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La Liga Peruana de Vóley sumará una nueva jugadora extranjera para la temporada 2026/2027. La brasileña Milena Vilela, quien jugó la última campaña en el SC Braga de Portugal, será refuerzo de Deportivo Soan.

La punta receptora habló con La Cátedra Deportes y explicó los motivos que la llevaron a dejar Europa para competir en el torneo peruano. Vilela aseguró que seguía el campeonato desde Brasil, donde, según contó, tiene amplia repercusión.

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“Es una liga que está creciendo mucho. Veo que la liga peruana tiene mucha repercusión en Brasil, así que también la seguía. Noté que es una competencia en pleno crecimiento y me entusiasmó mucho la oportunidad de venir, junto con Deportivo Soan, que también está creciendo. Creo que es una oportunidad para que ambos podamos crecer juntos”, expresó.

La voleibolista también describió las cualidades que busca aportar dentro de la cancha. “Creo que mi principal característica no es tanto una cuestión técnica, sino más bien la presencia de espíritu. Soy muy celebrativa, muy aguerrida y persistente. Creo que eso es lo que más me define. Soy mucha garra, garra y sangre. Me gusta eso; creo que es lo que mejor me representa”.

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Sobre las metas para la próxima campaña, Vilela señaló que el plantel aspira a mejorar la ubicación que obtuvo la temporada pasada y llegar en buenas condiciones a los playoffs.

“Es lograr cada vez más. La temporada pasada tuvimos un resultado que no era el objetivo de todos aquí. Mi meta, y también lo que percibo de mi técnico y de mis compañeras, es mejorar nuestra posición en la tabla para llegar bien a los playoffs”.

Por último, la brasileña afirmó que busca aprender español para fortalecer su vínculo con los hinchas peruanos. “Me apasiona tener ese intercambio con la hinchada. Por eso quiero mejorar mi español: deseo mucho poder comunicarme con la gente. En todos los lugares a los que voy, procuro generar esa identificación con la hinchada, porque me parece muy importante”.

Voleibolista brasileña revela el motivo por el que dejó Europa para jugar en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Voleibolista brasileña revela el motivo por el que dejó Europa para jugar en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La trayectoria de Milena Vilela, nuevo refuerzo de Soan

En otro pasaje de la entrevista, Milena Vilela repasó el recorrido que realizó antes de incorporarse a la Liga Peruana de Vóley. La jugadora de 26 años desarrolló gran parte de su carrera en Brasil y luego tuvo experiencias en Europa, con pasos por Hungría y Portugal.

Mi trayectoria comenzó a los 12 años, en Paraná. Empecé en las divisiones inferiores de Paraná Clube y, a los 13, ya estaba en el Club Curitibano. Jugué allí hasta los 16 años. Terminé mi formación en Pinheiros, donde estuve hasta los 20. Jugué en Curitiba Vôlei, tuve la oportunidad de ir a Sesc Flamengo, jugué en Sesi Bauru y entrené con Barueri. Luego tuve la oportunidad de salir del país: fui a Hungría, después a Portugal, y este es mi tercer país. Ahora estoy aquí, en Perú”, finalizó.

Milena Vilela es uno de los refuerzos de Deportivo Soan para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Milena Vilela es uno de los refuerzos de Deportivo Soan para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Los refuerzos de Deportivo Soan para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Deportivo Soan buscará mejorar el octavo lugar que ocupó en la temporada 2025/2026. Para ello, renovó su comando técnico y reforzó el plantel de cara a la próxima campaña.

Mauro Boasso no continuará como entrenador y será reemplazado por el brasileño Vinícius Fernandes. Junto con el técnico llegaron sus compatriotas Pamella Oliveira, armadora; Milena Vilela y Ana Caroline Figueredo, ambas puntas; y Linda Costa, central que regresará al club tras una temporada.

El equipo también incorporó a la opuesta francesa Fanta Fofana y a las peruanas Johany Tucto, central procedente de Túpac Amaru, y Susana Castro, opuesta que llega desde Deportivo Wanka.

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