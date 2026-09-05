Perú

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

La candidata peruana llegó con poca experiencia internacional, pero terminó entre las veinte mejores del certamen y hasta alcanzó el Top 5 de las Américas y el Caribe dentro de la competencia

La representante peruana avanzó primero al Top 40 del Miss Mundo 2026 y luego ingresó al Top 20 en una gala con 111 candidatas. Video: Miss World
Guardar

La modelo peruana Josiane Sciotti clasificó al Top 20 del Miss Mundo 2026, certamen realizado este sábado 5 de setiembre en la ciudad de Nha Trang, Vietnam, donde la representante dominicana Joheirry Mola se quedó con la corona. Sciotti, de 19 años y estudiante de Medicina, avanzó primero al Top 40 y minutos después fue llamada al grupo de las veinte finalistas, en una gala que reunió a 111 candidatas de distintos países.

La joven peruana no figuraba entre las favoritas señaladas por los especialistas del certamen antes de la gala final, pero su clasificación implicó dejar fuera de competencia a representantes consideradas con mayores opciones, como las de Venezuela, Chile y Bolivia, que no lograron pasar al Top 40.

PUBLICIDAD

El Top 20 dejó fuera a Perú antes de definir a la ganadora

El grupo de las veinte finalistas estuvo integrado por Malasia, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Francia, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil, Islas Cook, China, Vietnam, Senegal, Kenia, Sudáfrica, España, Bélgica, Gibraltar y Ucrania. De ese grupo, la competencia avanzó al Top 12, conformado por Zimbabue, Malasia, Brasil, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Francia, España, Eritrea y Nigeria, estas dos últimas seleccionadas por el voto del público.

El Top 6 quedó compuesto por Eritrea, Malasia, Vietnam, República Dominicana, España y Sudáfrica. Finalmente, Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se impuso sobre España y Malasia, que ocuparon el segundo y el tercer lugar de la noche, respectivamente.

PUBLICIDAD

A la izquierda, una concursante con banda de Perú; a la derecha, la ganadora de Miss Mundo porta una corona, una banda azul y un trofeo
La peruana Josiane Sciotti clasificó al Top 20 del Miss Mundo 2026 en Vietnam y Joheirry Mola ganó el Miss Mundo 2026 para República Dominicana y superó en la final a España y Malasia.

Sciotti no alcanzó a formar parte del Top 12, pero su llegada al Top 20 marcó, según destacó la cuenta de Instagram de Miss Mundo Perú, el mejor resultado del país en el certamen “después de tantos años de espera”, en palabras de la organización. La cuenta Lacorona.pe precisó además que la representante peruana logró el Top 5 de las Américas y el Caribe dentro de la competencia continental.

Una modelo sin experiencia previa en certámenes internacionales

Josiane Sciotti llegó al Miss Mundo 2026 con poca trayectoria en concursos de belleza, un factor que la organización del certamen resaltó como parte de la sorpresa de su clasificación. La modelo se mostró sorprendida en el escenario al ser llamada al Top 20.

Miss Mundo Perú publicó un mensaje de agradecimiento tras conocerse el resultado. “Hoy celebramos con enorme orgullo que Perú se posicionó entre las 20 mejores del Miss World. Un logro que nos emociona profundamente y que representa mucho más que una clasificación”, señaló la organización a través de su cuenta de Instagram. El comunicado agregó que la participación de Sciotti dejó “momentos que quedarán para siempre” en la memoria del público peruano en el certamen.

Composición de dos imágenes de una mujer: a la izquierda con vestido rojo, corona y banda, y a la derecha con un vestido blanco
La representante peruana avanzó primero al Top 40 del Miss Mundo 2026 y luego ingresó al Top 20 en una gala con 111 candidatas.

Joheirry Mola repite la hazaña de 1982 para República Dominicana

La coronación de Joheirry Mola representa la segunda vez que República Dominicana obtiene el título de Miss Mundo. La primera corona para el país la había conseguido Mariasela Álvarez en 1982, 44 años antes de este triunfo.

Mola, de 24 años y 1,75 metros de estatura, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y se perfiló como favorita desde el inicio de las actividades del certamen en Vietnam.

Antes de la final, la modelo dominicana ganó el Top Model Challenge para América y el Caribe, competencia en la que superó a las representantes de Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Estados Unidos, lo que le permitió asegurar de forma anticipada su clasificación al Top 40.

La dominicana Joheirry Mola celebra con emoción tras ser proclamada Miss Mundo 2026 en el escenario principal de Nha Trang, Vietnam (Cortesía: @Dainsleif_10).
La dominicana Joheirry Mola celebra con emoción tras ser proclamada Miss Mundo 2026 en el escenario principal de Nha Trang, Vietnam (Cortesía: @Dainsleif_10).

Además de su actividad como modelo profesional, Mola se desempeña como docente de Literatura y Estudios Sociales y como corresponsal de noticias, de acuerdo con su perfil oficial en la organización del certamen. La nueva reina es también fundadora y presidenta de Voices of Tomorrow, un proyecto orientado a mejorar el acceso a la enseñanza del inglés para niños y jóvenes de comunidades vulnerables, iniciativa enmarcada en el programa “Beauty With a Purpose” del Miss Mundo.

La corona fue entregada por la reina saliente, la tailandesa Suchata Chuangsri, durante una ceremonia conducida por el actual Mr. World, el puertorriqueño Danny Mejía, junto a Stephanie Del Valle, Miss World 2016. La organización del certamen ya confirmó que la edición de 2027 se realizará en Tanzania.

Temas Relacionados

Josiane SciottiMiss Perú Mundo 2026Miss Mundo 2026VietnamJoheirry MolaRepública Dominicanaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dengue en Lambayeque: madre e hijo mueren por la enfermedad y elevan a 12 los fallecidos en la región

Los dos fallecidos residían en Lagunas, distrito que registra 159 casos. En toda la región, 27 pacientes permanecen hospitalizados por dengue.

Dengue en Lambayeque: madre e hijo mueren por la enfermedad y elevan a 12 los fallecidos en la región

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ saldrán a defender el liderato frente las ‘águilas cutervinas’ en casa. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Buses o tanques? Transporte público en Perú se protege con cabinas blindadas y vidrios antibalas ante avance de la extorsión

La medida busca reducir el riesgo de ataques contra los conductores, mientras las autoridades reportan cientos de víctimas por atentados vinculados al transporte en Lima y Callao.

¿Buses o tanques? Transporte público en Perú se protege con cabinas blindadas y vidrios antibalas ante avance de la extorsión

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Se trata de Jennifer Contreras, extitular del Midis de la vacada expresidenta, y de Carlos Pareja, el exministro de Relaciones Exteriores del exmandatario interino

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Carlos Desio asume un reto de exigencia capital en la ‘Ciudad Incontrastable’ con la consigna de mantenerse en los puestos de protagonismo. Del otro lado, los de Richard Pellejero buscarán hacer valer la localía

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

Vladimir Cerrón no podrá viajar a Junín: El Poder Judicial negó el viaje del líder de Perú Libre a Huancayo

ENTRETENIMIENTO

“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

Josiane Sciotti tras ataques por la llamerada en el Miss World 2026: “Orgullosa de llevar la cultura de Puno al mundo”

Karla Tarazona apuesta otra vez por un tatuaje ligado a Christian Domínguez y afirma que no se arrepentirá

Agenda cultural en Lima del 3 al 10 de setiembre: Ricky Martin, La Tarumba, ‘La Profesora’ y la apertura del nuevo Paradox Park

Magaly Medina sale en defensa de María Pía Copello por invitar a Gisela Valcárcel a su streaming: “No se puede condicionar la amistad”

DEPORTES

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco: su sorpresivo reencuentro en ‘Enfocados’