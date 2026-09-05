Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

La representante peruana avanzó primero al Top 40 del Miss Mundo 2026 y luego ingresó al Top 20 en una gala con 111 candidatas. Video: Miss World

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La modelo peruana Josiane Sciotti clasificó al Top 20 del Miss Mundo 2026, certamen realizado este sábado 5 de setiembre en la ciudad de Nha Trang, Vietnam, donde la representante dominicana Joheirry Mola se quedó con la corona. Sciotti, de 19 años y estudiante de Medicina, avanzó primero al Top 40 y minutos después fue llamada al grupo de las veinte finalistas, en una gala que reunió a 111 candidatas de distintos países.

La joven peruana no figuraba entre las favoritas señaladas por los especialistas del certamen antes de la gala final, pero su clasificación implicó dejar fuera de competencia a representantes consideradas con mayores opciones, como las de Venezuela, Chile y Bolivia, que no lograron pasar al Top 40.

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El Top 20 dejó fuera a Perú antes de definir a la ganadora

El grupo de las veinte finalistas estuvo integrado por Malasia, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Francia, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil, Islas Cook, China, Vietnam, Senegal, Kenia, Sudáfrica, España, Bélgica, Gibraltar y Ucrania. De ese grupo, la competencia avanzó al Top 12, conformado por Zimbabue, Malasia, Brasil, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Francia, España, Eritrea y Nigeria, estas dos últimas seleccionadas por el voto del público.

El Top 6 quedó compuesto por Eritrea, Malasia, Vietnam, República Dominicana, España y Sudáfrica. Finalmente, Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se impuso sobre España y Malasia, que ocuparon el segundo y el tercer lugar de la noche, respectivamente.

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La peruana Josiane Sciotti clasificó al Top 20 del Miss Mundo 2026 en Vietnam y Joheirry Mola ganó el Miss Mundo 2026 para República Dominicana y superó en la final a España y Malasia.

Sciotti no alcanzó a formar parte del Top 12, pero su llegada al Top 20 marcó, según destacó la cuenta de Instagram de Miss Mundo Perú, el mejor resultado del país en el certamen “después de tantos años de espera”, en palabras de la organización. La cuenta Lacorona.pe precisó además que la representante peruana logró el Top 5 de las Américas y el Caribe dentro de la competencia continental.

Una modelo sin experiencia previa en certámenes internacionales

Josiane Sciotti llegó al Miss Mundo 2026 con poca trayectoria en concursos de belleza, un factor que la organización del certamen resaltó como parte de la sorpresa de su clasificación. La modelo se mostró sorprendida en el escenario al ser llamada al Top 20.

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Miss Mundo Perú publicó un mensaje de agradecimiento tras conocerse el resultado. “Hoy celebramos con enorme orgullo que Perú se posicionó entre las 20 mejores del Miss World. Un logro que nos emociona profundamente y que representa mucho más que una clasificación”, señaló la organización a través de su cuenta de Instagram. El comunicado agregó que la participación de Sciotti dejó “momentos que quedarán para siempre” en la memoria del público peruano en el certamen.

La representante peruana avanzó primero al Top 40 del Miss Mundo 2026 y luego ingresó al Top 20 en una gala con 111 candidatas.

Joheirry Mola repite la hazaña de 1982 para República Dominicana

La coronación de Joheirry Mola representa la segunda vez que República Dominicana obtiene el título de Miss Mundo. La primera corona para el país la había conseguido Mariasela Álvarez en 1982, 44 años antes de este triunfo.

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Mola, de 24 años y 1,75 metros de estatura, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y se perfiló como favorita desde el inicio de las actividades del certamen en Vietnam.

Antes de la final, la modelo dominicana ganó el Top Model Challenge para América y el Caribe, competencia en la que superó a las representantes de Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Estados Unidos, lo que le permitió asegurar de forma anticipada su clasificación al Top 40.

La dominicana Joheirry Mola celebra con emoción tras ser proclamada Miss Mundo 2026 en el escenario principal de Nha Trang, Vietnam (Cortesía: @Dainsleif_10).

Además de su actividad como modelo profesional, Mola se desempeña como docente de Literatura y Estudios Sociales y como corresponsal de noticias, de acuerdo con su perfil oficial en la organización del certamen. La nueva reina es también fundadora y presidenta de Voices of Tomorrow, un proyecto orientado a mejorar el acceso a la enseñanza del inglés para niños y jóvenes de comunidades vulnerables, iniciativa enmarcada en el programa “Beauty With a Purpose” del Miss Mundo.

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La corona fue entregada por la reina saliente, la tailandesa Suchata Chuangsri, durante una ceremonia conducida por el actual Mr. World, el puertorriqueño Danny Mejía, junto a Stephanie Del Valle, Miss World 2016. La organización del certamen ya confirmó que la edición de 2027 se realizará en Tanzania.