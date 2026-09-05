Perú

Papa León XIV en Perú: Itinerario del sumo pontífice se conocerá desde el 15 de setiembre

La Conferencia Episcopal Peruana espera el programa del Vaticano, mientras el Gobierno transfirió S/ 63,2 millones para cubrir la agenda y el protocolo de la visita papal

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
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El itinerario oficial de la visita del papa León XIV al Perú será difundido desde el 15 de setiembre, según anunció el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín, Carlos García Camader.

La agenda definirá las actividades del pontífice durante su viaje previsto para noviembre, mientras las autoridades y el Gobierno preparan el dispositivo de atención y protocolo.

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“El Vaticano comunicará el programa de actividades del Santo Padre entre el 15 de setiembre y los días siguientes. Durante esa fecha el papa León nos mandará ya el programa oficialmente”, remarcó el prelado a la Agencia Andina.

García Camader sostuvo que esa comunicación permitirá conocer los recorridos, celebraciones y actos públicos que integrarán la visita, aunque no precisó cuáles serán los espacios ni los horarios de cada actividad.

La fecha de la visita presenta, por ahora, una diferencia entre los datos difundidos. El titular de la CEP indicó que León XIV estará en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco del 11 al 16 de noviembre.

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El Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, que autorizó recursos para la organización, señala en cambio que el desplazamiento está previsto del 11 al 17 de noviembre. El programa vaticano deberá precisar la duración y las escalas.

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Gobierno transfiere S/ 63,2 millones

El Gobierno dispuso una transferencia de S/ 63,2 millones para la visita del papa León XIV al Ministerio de Relaciones Exteriores. El dinero procede de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, en la partida de bienes y servicios.

La norma establece que esos fondos solo podrán destinarse a la organización de eventos internacionales y a los compromisos protocolares de la visita.

El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, ordena a la Cancillería aprobar la desagregación de los recursos dentro de los cinco días calendario posteriores a su vigencia. También prohíbe que el monto tenga un uso distinto. La disposición lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular de la cartera de Economía, Elmer Cuba. El Ejecutivo vinculó la partida con la agenda oficial y la acción diplomática derivada de la presencia papal.

También hay una colecta

La CEP inició el 3 de setiembre una colecta nacional para financiar la visita papal, que continuará hasta el 10 de noviembre.

García Camader explicó que las aportaciones cubrirán gastos logísticos, alojamiento y alimentación de misioneros, obispos y laicos que acompañen la visita, además de necesidades administrativas y de comunicación. La Iglesia indicó que las personas pueden contribuir desde un sol y que aún no existe una proyección sobre el total que podría reunirse.

Sobre un eventual saldo, el obispo afirmó que se dirigirá a personas y organizaciones con menos recursos, en particular casas-hogar. “Si quedara un excedente, éste debe ser distribuido entre aquellos hermanos de menos recursos”, afirmó. También pidió que la decisión de aportar sea voluntaria: “Si quieres, da. Pero si no vas a dar, tampoco tienes derecho a criticar”.

El presidente de la Conferencia Episcopal sostuvo que la participación presencial será la forma principal de acompañar las actividades de León XIV en Perú. “Fundamentalmente la mejor colaboración es tu presencia en todas las actividades en las que el papa León XIV asistirá, ofrecerá su bendición y compartirá el mensaje que nos trae”, expresó.

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