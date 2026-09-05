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Miguel Rondelli aclara que Melgar “está en un momento bajo, no irregular”, tras los resultados discontinuos en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El entrenador argentino, que lleva cerca de seis meses al mando del club de Arequipa, no comparte la idea de la existencia de una crisis en el plantel, aunque reconoce que “es una campaña floja”

Miguel Rondelli aclara que la actualidad de FBC Melgar no debe etiquetarse como irregular. - Crédito: El Pueblo
Miguel Rondelli aclara que la actualidad de FBC Melgar no debe etiquetarse como irregular. - Crédito: El Pueblo
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Miguel Rondelli pone paños fríos al presente de FBC Melgar. Aunque los resultados no estén acompañando en la actual campaña liguera, el entrenador argentino ha sido enfático al remarcar que, bajo su lectura, no existen anormalidades, pero sí una suerte adversa de la que está seguro que zafarán pronto.

Estamos en un momento bajo, no es irregular. Cuando nosotros ganamos cuatro de cinco partidos y perdimos uno, decíamos que no éramos irregulares. Cuando en los últimos cinco partidos solamente ganas uno, tampoco es irregular. Es una mala racha que tenemos que superar”, sostuvo.

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Miguel Rondelli ha quedado desconcertado por la repartición de minutos adicionales en el FBC Melgar vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Pueblo
Miguel Rondelli ha quedado desconcertado por la repartición de minutos adicionales en el FBC Melgar vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Pueblo

Para contextualizar su argumento, Rondelli detalló el recorrido de las últimas semanas: “De los últimos cinco partidos, si no me equivoco, solamente ganamos uno, que fue el de Chankas. Después empatamos y perdimos, empatamos dos y perdimos dos. Entonces eso no es una campaña irregular, es una campaña floja. Tenemos que sumar de a tres, no nos sirve sumar de a uno o no sumar”.

El argentino se refirió también a un aspecto capital que está trayendo varios dolores de cabeza a Melgar. “No se puede practicar la eficacia. La eficacia no se practica. Uno es eficaz o no es eficaz dependiendo de muchas situaciones”.

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Empate 1-1 entre limeños y arequipeños por la fecha 6 del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

“Hay que trabajar de la misma manera y hay que ser más contundentes. ¿Tenemos que mejorar? , obvio que tenemos que ser más finos, estar más finos. Pero me deja tranquilo que por lo menos las situaciones se generan”, añadió.

Consultado acerca del próximo reto contra Asociación Deportiva Tarma, Miguel Rondelli aseguró que su elenco se encuentra al 100%, sin la presencia de lesionados o golpeados: “Hasta el día de hoy estamos todos bien. Nos queda todavía un día más de entrenamiento y habrá que ver si hay algún cambio, una rotación de titulares o del banco”.

Luis Advíncula en duelo individual con Jhonny Vidales. - Crédito: A Presión
Luis Advíncula en duelo individual con Jhonny Vidales. - Crédito: A Presión

Rondelli se descarrila

El mal desenvolvimiento de FBC Melgar con Juan Reynoso ocasionó que las autoridades que integran el directorio de la institución decidieran cortar el proceso del peruano. Por más que había un cariño por el ‘Ajedrecista’, la medida para intentar levantar al equipo pasaba por desvincularlo, algo que entendió sin mayores problemas.

En la búsqueda de un nuevo profesional que logre encaminar a los ‘rojinegros’ hubo un acuerdo general para abrochar un acuerdo con Miguel Rondelli. Su experiencia en el fútbol peruano y estilo de juego, desde las oficinas, era anhelado en Arequipa. Las negociaciones avanzaron a paso firme y la contratación se cristalizó tras su separación personal de Cusco FC.

Desde finales de marzo, el técnico argentino ha recorrido un camino más que difícil con FBC Melgar. A pesar de que hubo mejoras puntuales en enfrentamientos aislados, lo cierto es que la falta de regularidad y los desajustes en defensa han marcado negativamente el desempeño de los arequipeños.

A Rondelli, a estas alturas de la temporada, se le responsabiliza por no lograr explotar el potencial de un plantel reformado por él y, sobre todo, por tropezar en lances que sobre el papel eran sencillos. Con el tiempo en contra, el estratega necesita sacar resultados favorables para hacerse de un cupo a un torneo internacional, porque la lucha por el Torneo Clausura se hace complicada.

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