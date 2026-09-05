Golazo de Javier Sanguinetti con remate al ángulo tras pifia de Luis Urruti en Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

Revive el emocionante gol de Javier Sanguinetti que le dio la ventaja a Sport Huancayo. Tras una serie de rebotes en el área, el delantero conectó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo, haciendo inútil la estirada del portero de Sport Boys. - L1 MAX

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El sábado 5 de septiembre, Sport Boys visitó a Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro local tomó la ventaja con un gol de Javier Sanguinetti, tras un error de Luis Urruti dentro del área.

La jugada ocurrió cerca del final del primer tiempo, a los 45 minutos. Huancayo atacó por la banda derecha y Hugo Ángeles envió un centro al área, que impactó en el taco de Emilio Saba.

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El balón se desvió y cayó cerca del punto de penal. Allí estaba Luis Urruti, quien intentó despejar, pero un bote irregular del campo lo complicó. El jugador ‘rosado’ pifió y dejó el esférico para el rival.

Javier Sanguinetti aprovechó el error: controló con la izquierda, giró y, sin mirar el arco, remató de zurda. La pelota se elevó y entró en el ángulo del arco ‘rosado’.

El arquero Diego Melián se lanzó, pero no logró tocar el balón. Así llegó el 1-0 en el IPD de Huancayo, ante el festejo de los jugadores e hinchas del ‘rojo matador’.

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Golazo de Javier Sanguinetti para el 1-0 de Sport Huancayo ante Sport Boys por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Polémica en Sport Boys vs Sport Huancayo: ¿La pelota ingresó?

Antes del gol de Sport Huancayo, a los 34 minutos, una acción polémica pudo terminar en el 1-0 de Sport Boys. Luis Urruti recibió un centro al segundo palo y conectó de cabeza, pero el arquero Ángel Zamudio salvó sobre la línea.

Las imágenes no permitieron establecer con claridad si el balón ingresó por completo al arco. El árbitro Daniel Ureta detuvo el partido durante unos minutos para revisar la jugada, aunque luego reanudó el encuentro sin convalidar el tanto.

La decisión provocó los reclamos de los integrantes de Boys, quienes consideraban que el remate de Urruti había cruzado la línea. Pese a las protestas, el juego continuó y, poco después, Huancayo rompió la igualdad para irse al descanso con ventaja.

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El periodista Eddie Fleischman cuestionó la falta de imágenes concluyentes del VAR para resolver la acción. “Se juega Sport Huancayo vs Sport Boys y ante una pelota polémica y un posible gol rosado no se convalida porque el VAR no ofrece una imagen que lo permita dilucidar. Toma abierta, sin nitidez, sin cercanía, una vergüenza el pésimo nivel tecnológico del VAR en Perú”, escribió en X.

Sport Boys empató con golazo de Yuriel Celi

En el segundo tiempo, Sport Boys mantuvo su postura ofensiva en busca del empate y encontró respuesta. Los ‘rosados’ movieron el balón para desordenar a la defensa de Sport Huancayo y abrir espacios.

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Christian Cueva recibió por la derecha, con una marca encima, y se apoyó en Yuriel Celi, quien apareció desde atrás con velocidad. El volante se animó a rematar desde fuera del área.

El exjugador de Universitario de Deportes sacó un potente disparo de zurda que sorprendió al arquero Ángel Zamudio. Así marcó el 1-1 momentáneo a los 55 minutos.

Con este empate parcial, Boys se mantendría en los primeros puestos del Torneo Clausura, con 15 puntos, a la espera de los resultados de los demás equipos que pelean en la parte alta. Huancayo, por su parte, permanecería en la décima posición, sin opciones de escalar en la tabla.

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Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en el estadio Miguel Grau del Callao.

Próximo partido de Sport Huancayo

Sport Huancayo, en tanto, visitará a Comerciantes Unidos en la próxima jornada. El partido está programado para el sábado 12 de septiembre, a las 13:00 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.