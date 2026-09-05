Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

'Cueste lo que cueste' aborda el duelo por la pérdida de una persona amada y el proceso de seguir adelante.

Guardar

La cantante puertorriqueña Olga Tañón y la agrupación peruana Corazón Serrano estrenaron este viernes 4 de setiembre ‘Cueste lo que cueste’, su primera colaboración musical conjunta. El tema, disponible desde hoy en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, aborda la ausencia de una persona amada y el proceso de aprender a continuar después de esa pérdida. El videoclip se estrena a las 8 p. m. en YouTube, a través de las cuentas oficiales de la agrupación piurana.

La canción funciona como primer adelanto de ‘Matices’, el próximo álbum de Corazón Serrano, previsto para fines de noviembre, que incluirá temas inéditos y nuevas colaboraciones internacionales. El proyecto llega después de un rodaje realizado a fines de julio en las playas de Chorrillos, en Lima, donde ambos artistas grabaron las escenas del videoclip.

PUBLICIDAD

La legendaria Olga Tañón y la icónica agrupación Corazón Serrano unen sus talentos en 'Cueste lo que cueste', una canción llena de sentimiento y fuerza sobre la superación y el amor incondicional. ¡No te pierdas el videoclip oficial! Video: Instagram Corazón Serrano

Una canción sobre el duelo, filmada a orillas del Pacífico

El videoclip de ‘Cueste lo que cueste’ fue dirigido por Nuno Gómez, realizador venezolano con más de 130 videoclips en su carrera y trabajos junto a artistas como Daddy Yankee, Ozuna, Maluma y Karol G. La producción se filmó el 29 de julio en distintas locaciones de la playa limeña, con un enfoque que combinó escenarios naturales y una puesta visual orientada a mantener la carga emocional del tema.

Sobre el resultado audiovisual, Tañón destacó el trabajo del director. “Es uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida”, afirmó la cantante. La artista también describió el enfoque narrativo del videoclip. “El video también me encanta porque acompaña esa misma emoción de principio a fin, sin adornos, muy real”, señaló.

PUBLICIDAD

Olga Tañón y Corazón Serrano estrenaron 'Cueste lo que cueste' como su primera colaboración musical.

Respecto al contenido de la canción, Tañón explicó que la letra remite a la experiencia universal de perder a alguien querido. “Lo que más amo de esta canción es lo honesta que es. Habla de una pérdida, de ese momento en que alguien a quien amas se va, y de todo lo que uno siente cuando tiene que aprender a seguir adelante con ese vacío”, comentó la intérprete.

Sobre a quién dedicaría el tema, indicó que se la dedicaría “a esa persona amada que ya no está, y a todos los que en algún momento han sentido esa misma pérdida, esa ausencia que de un día para otro cambia todo”.

PUBLICIDAD

El encuentro entre dos generaciones de música tropical

La colaboración entre Olga Tañón y Corazón Serrano se gestó semanas antes del estreno, durante el rodaje en Chorrillos y una presentación conjunta en el escenario de Costa 21, en Lima, donde la artista puertorriqueña apareció por sorpresa e interpretó junto a las vocalistas de la agrupación los temas ‘El frío de tu adiós’ y ‘Es mentiroso’ ante cerca de 18.000 asistentes.

Tañón se refirió a la experiencia de trabajar con el grupo peruano en términos de la afinidad encontrada durante el proceso. “Me sorprendieron muchísimo su energía, su profesionalismo y el gran amor que sienten por lo que hacen. Compaginamos muy bien desde el primer momento y se conformó un excelente equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita compartir esta canción y unir nuestras voces”, señaló la cantante.

PUBLICIDAD

Nuno Gómez dirigió el videoclip de Olga Tañón y Corazón Serrano con locaciones en la playa limeña y una propuesta centrada en la emoción del tema.

La artista también valoró el momento que atraviesa la música tropical peruana en el escenario internacional. “Lo veo con mucho orgullo. Siento que la música tropical peruana está viviendo un momento hermoso; hay muchísimo talento y cada vez más oídos fuera del Perú que se están dando cuenta de la riqueza que tiene”, sostuvo.

Sobre su participación en el proyecto, agregó que “es un honor ser parte de este proyecto y poder llevar estos sonidos a todo el público que nos escucha, aquí y afuera”.

‘Matices’, el álbum que marcará una nueva etapa para Corazón Serrano

‘Cueste lo que cueste’ se convierte en la carta de presentación de ‘Matices’, el álbum con el que Corazón Serrano busca proyectar una nueva etapa internacional en su trayectoria, con canciones inéditas y colaboraciones con artistas de distintos países de la región. La producción discográfica está prevista para su lanzamiento a fines de noviembre.

PUBLICIDAD

La canción de Olga Tañón y Corazón Serrano ya está disponible en Spotify y Apple Music, y su videoclip se estrena en YouTube.

El acercamiento entre ambos proyectos musicales se dio en un contexto de creciente visibilidad de la cumbia y la música tropical peruana en circuitos internacionales, un fenómeno que la propia Tañón identificó como parte del interés que motivó su participación en el proyecto.