Perú

Proyecto de ley busca reducir el límite de alcohol para conductores y restringir lunas polarizadas

Luis Quispe Candia, diputado de Ahora Nación, anunció dos iniciativas para reforzar la seguridad vial ante la persistencia de los accidentes de tránsito

Antes de culminar el 2022, cifra de conductores en estado de ebriedad preocupa a los ciudadanos y autoridades. (ANDINA)
Guardar

El diputado Luis Quispe Candia, de la bancada Ahora Nación, anunció que presentará dos proyectos de ley orientados a prevenir accidentes de tránsito y reforzar las medidas de seguridad vial. Entre sus propuestas figura reducir el límite permitido de alcohol en la sangre para los conductores y restringir la autorización de lunas polarizadas.

Durante la premiación del concurso ‘Cuidemos la vida’, iniciativa impulsada por la ONG Luz Ámbar y la Dirección Regional de Educación de Lima, el parlamentario adelantó que una de las iniciativas buscará modificar el límite actual de alcohol permitido al volante.

PUBLICIDAD

Proponen reducir límite de alcohol para conductores

La propuesta plantearía disminuir de 0,5 a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre el límite permitido para quienes conducen vehículos. La medida busca reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y prevenir siniestros de tránsito.

El planteamiento no es nuevo para Quispe Candia. Antes de asumir su actual función parlamentaria, el representante de la ONG Luz Ámbar ya había defendido la necesidad de establecer un límite de 0,2 gramos por litro de sangre y había señalado a Chile como uno de los países de la región con una regulación más estricta.

La app será capaz de determinar tu "nivel de ebriedad" para funcionar sin que tú lo notes. (foto: Cadena Política)
La app será capaz de determinar tu "nivel de ebriedad" para funcionar sin que tú lo notes. (foto: Cadena Política)

De concretarse, la iniciativa tendría que ser presentada oficialmente ante el Congreso para iniciar el procedimiento legislativo correspondiente.

Lunas polarizadas podrían ser restringidas

La segunda propuesta anunciada por el diputado está relacionada con el uso de lunas polarizadas en los vehículos.

Según explicó, buscará que ya no se autorice este tipo de lunas a los ciudadanos en general y que su uso quede reservado para diplomáticos y altos mandos del Estado.

PUBLICIDAD

Un agente mide la opacidad del vidrio de un automóvil oscuro con un medidor digital junto a un cartel sobre lunas polarizadas
Un agente de la Policía Nacional del Perú mide el nivel de opacidad del vidrio de un automóvil durante una inspección para tramitar el permiso de lunas polarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento está relacionado con la seguridad, debido a que los vidrios oscurecidos dificultan la identificación de las personas que se encuentran dentro de los vehículos.

Anuncio se realizó durante concurso sobre seguridad vial

Las declaraciones de Quispe Candia se produjeron durante la premiación del concurso “Cuidemos la vida”, actividad dirigida a escolares y enfocada en promover, mediante dibujos, una mayor educación y responsabilidad entre peatones y conductores.

La actividad fue organizada por la ONG Luz Ámbar y la Dirección Regional de Educación de Lima, con el objetivo de generar conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Por ahora, las medidas anunciadas se encuentran en etapa de propuesta. No se ha identificado un número de proyecto de ley ni un texto oficial ingresado al Congreso correspondiente a estas dos iniciativas, por lo que todavía no se puede hablar de una modificación de la normativa vigente.

Quispe Candia deberá presentar formalmente ambas propuestas para que puedan ser evaluadas por las comisiones correspondientes y, posteriormente, debatidas por el Pleno del Congreso.

Muertes por accidente de tránsito en Perú

Los accidentes de tránsito se mantienen como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública del país. En lo que va de 2026, 2.241 personas han fallecido por esta causa, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), una cifra que ya supera los fallecimientos registrados por homicidios y convierte a los siniestros viales en la principal causa de muertes violentas en el Perú.

El problema está relacionado con múltiples factores. Entre los principales identificados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) figuran la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad. A ello se suman las distracciones al volante, como el uso del celular, el incumplimiento de las señales de tránsito, las deficiencias en infraestructura y señalización, así como las condiciones de los vehículos.

<br>

Temas Relacionados

accidentes de tránsitoseguridad vialCongreso del Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Carlos Desio asume un reto de exigencia capital en la ‘Ciudad Incontrastable’ con la consigna de mantenerse en los puestos de protagonismo. Del otro lado, los de Richard Pellejero buscarán hacer valer la localía

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Magaly Medina destruye a los nuevos conductores de la Teletón y lanza una indirecta contra América TV

La conductora de ATV criticó con dureza a los presentadores confirmados para la jornada solidaria, cuestionó su vigencia en pantalla y responsabilizó al canal por el quiebre con Gisela Valcárcel

Magaly Medina destruye a los nuevos conductores de la Teletón y lanza una indirecta contra América TV

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

Juzgado de ejecución programó para el lunes 7 la videoconferencia donde los abogados de la conductora, así como los de Jefferson Farfán, expondrá su postura ante el pedido de revocatoria de pena

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’, de muy mal pie en las últimas dos semanas, reciben en casa a unos ‘guerreros’ alicaídos que llevan más de un mes frustrados por pésimos resultados.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

La cantante puertorriqueña y la agrupación peruana presentaron una canción sobre la ausencia de un ser querido, que además abre el camino a 'Matices', el próximo disco del grupo previsto para noviembre

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina destruye a los nuevos conductores de la Teletón y lanza una indirecta contra América TV

Magaly Medina destruye a los nuevos conductores de la Teletón y lanza una indirecta contra América TV

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

DEPORTES

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV