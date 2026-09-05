Proyecto de ley busca reducir el límite de alcohol para conductores y restringir lunas polarizadas

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El diputado Luis Quispe Candia, de la bancada Ahora Nación, anunció que presentará dos proyectos de ley orientados a prevenir accidentes de tránsito y reforzar las medidas de seguridad vial. Entre sus propuestas figura reducir el límite permitido de alcohol en la sangre para los conductores y restringir la autorización de lunas polarizadas.

Durante la premiación del concurso ‘Cuidemos la vida’, iniciativa impulsada por la ONG Luz Ámbar y la Dirección Regional de Educación de Lima, el parlamentario adelantó que una de las iniciativas buscará modificar el límite actual de alcohol permitido al volante.

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Proponen reducir límite de alcohol para conductores

La propuesta plantearía disminuir de 0,5 a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre el límite permitido para quienes conducen vehículos. La medida busca reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y prevenir siniestros de tránsito.

El planteamiento no es nuevo para Quispe Candia. Antes de asumir su actual función parlamentaria, el representante de la ONG Luz Ámbar ya había defendido la necesidad de establecer un límite de 0,2 gramos por litro de sangre y había señalado a Chile como uno de los países de la región con una regulación más estricta.

La app será capaz de determinar tu "nivel de ebriedad" para funcionar sin que tú lo notes. (foto: Cadena Política)

De concretarse, la iniciativa tendría que ser presentada oficialmente ante el Congreso para iniciar el procedimiento legislativo correspondiente.

Lunas polarizadas podrían ser restringidas

La segunda propuesta anunciada por el diputado está relacionada con el uso de lunas polarizadas en los vehículos.

Según explicó, buscará que ya no se autorice este tipo de lunas a los ciudadanos en general y que su uso quede reservado para diplomáticos y altos mandos del Estado.

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Un agente de la Policía Nacional del Perú mide el nivel de opacidad del vidrio de un automóvil durante una inspección para tramitar el permiso de lunas polarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento está relacionado con la seguridad, debido a que los vidrios oscurecidos dificultan la identificación de las personas que se encuentran dentro de los vehículos.

Anuncio se realizó durante concurso sobre seguridad vial

Las declaraciones de Quispe Candia se produjeron durante la premiación del concurso “Cuidemos la vida”, actividad dirigida a escolares y enfocada en promover, mediante dibujos, una mayor educación y responsabilidad entre peatones y conductores.

La actividad fue organizada por la ONG Luz Ámbar y la Dirección Regional de Educación de Lima, con el objetivo de generar conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Por ahora, las medidas anunciadas se encuentran en etapa de propuesta. No se ha identificado un número de proyecto de ley ni un texto oficial ingresado al Congreso correspondiente a estas dos iniciativas, por lo que todavía no se puede hablar de una modificación de la normativa vigente.

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Quispe Candia deberá presentar formalmente ambas propuestas para que puedan ser evaluadas por las comisiones correspondientes y, posteriormente, debatidas por el Pleno del Congreso.

Muertes por accidente de tránsito en Perú

Los accidentes de tránsito se mantienen como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública del país. En lo que va de 2026, 2.241 personas han fallecido por esta causa, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), una cifra que ya supera los fallecimientos registrados por homicidios y convierte a los siniestros viales en la principal causa de muertes violentas en el Perú.

El problema está relacionado con múltiples factores. Entre los principales identificados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) figuran la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad. A ello se suman las distracciones al volante, como el uso del celular, el incumplimiento de las señales de tránsito, las deficiencias en infraestructura y señalización, así como las condiciones de los vehículos.

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