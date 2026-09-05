Dengue en Lambayeque: madre e hijo mueren por la enfermedad y elevan a 12 los fallecidos en la región

Este video es una cobertura noticiosa de Exitosa Noticias sobre la situación del dengue en la región Lambayeque. Un funcionario de salud, Rubén Eneque, ofrece declaraciones a dos medios de comunicación frente a un panel con el logo 'Gerencia Regional de Salud'. Se informa sobre el aumento a 12 fallecidos por dengue en la región, incluyendo una madre y su hijo de 20 años. Además, una persona realiza inspecciones en un área exterior, posiblemente buscando criaderos de mosquitos. El distrito de Lagunas registra 159 casos y la región 3679 casos confirmados.

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El dengue continúa generando preocupación en Lambayeque. Una madre de familia y su hijo de 20 años se convirtieron en las dos últimas víctimas mortales de esta enfermedad en la región, elevando a 12 el número de fallecidos durante 2026, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias.

Ambas víctimas eran residentes del distrito de Lagunas, donde se han contabilizado 159 casos de dengue. Ante los nuevos fallecimientos, el sector Salud ha insistido en la importancia de que las personas con síntomas acudan oportunamente a los establecimientos médicos, especialmente para evitar que la enfermedad evolucione hacia cuadros graves.

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El coordinador de Metaxénicas de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, Rubén Eneque, señaló que los fallecimientos pudieron haberse evitado si los pacientes hubieran recibido atención médica a tiempo.

“Los fallecidos que, si hubieran acudido a tiempo a sus establecimientos de salud, se hubieran podido evitar”, manifestó el especialista desde Chiclayo para Exitosa Noticias.

Madre e hijo son las últimas víctimas del dengue

(Andina)

La madre de familia era procedente del sector de Lagunas. Según explicó Eneque, en esta zona ya se realizó una intervención sanitaria a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, como parte de las acciones frente a la presencia del dengue.

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El segundo fallecimiento corresponde a su hijo, un joven de 20 años, cuyo estado de salud se complicó antes de que pudiera recuperarse.

Según la información brindada por el coordinador de Metaxénicas, el paciente fue referido inicialmente al Hospital Luis Heysen de EsSalud. Sin embargo, debido a la complejidad de su condición, posteriormente fue trasladado al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde finalmente falleció.

El joven, además, había sido diagnosticado con una coinfección de dengue y leptospira, de acuerdo con la información difundida durante el reporte periodístico.

Lambayeque roza los 5 mil casos de dengue

Los nuevos fallecimientos ocurren mientras los contagios continúan aumentando en la región. Lambayeque registra actualmente 4.987 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, cifra que la coloca cerca de alcanzar los 5.000 casos.

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Además, 27 pacientes permanecen hospitalizados debido a cuadros de dengue, según la información proporcionada por las autoridades sanitarias.

La situación de Lagunas también requiere especial atención. El distrito donde residían las dos últimas víctimas acumula 159 casos confirmados, por lo que las autoridades ya desplegaron acciones de control sanitario en el sector.

Autoridades piden acudir a tiempo por atención médica

El incremento de fallecimientos ha puesto nuevamente el foco en la importancia de identificar oportunamente los signos de alarma del dengue. Eneque remarcó que una atención tardía puede complicar el estado del paciente y aumentar el riesgo de muerte.

El dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general y dolor detrás de los ojos. Sin embargo, algunos pacientes pueden desarrollar cuadros graves que requieren atención hospitalaria.

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Por ello, ante un cuadro sospechoso, las autoridades recomiendan no esperar a que los síntomas se intensifiquen ni automedicarse, sino acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y seguimiento.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan con las intervenciones en las zonas donde se registra transmisión, incluyendo acciones de control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.