Magaly Medina destruye a los nuevos conductores de la Teletón y lanza una indirecta contra América TV

Tras la salida de Gisela Valcárcel como figura principal, la Teletón presentó a sus nuevos anclas, y Magaly Medina opinó al respecto. Desde Ismael La Rosa, Virna Flores o Cristian Rivero, nadie se salvó de sus fulminantes comentarios. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Magaly Medina cuestionó con dureza la nómina de conductores confirmados para la Teletón 2026 y aseguró que la organización “resucitó” a figuras que el público ya no recordaba. Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora calificó a los nuevos anclas del evento benéfico como “pura chauchilla de la televisión” y lanzó una indirecta contra América Televisión, al que responsabilizó de la ruptura con Gisela Valcárcel, histórica figura de la jornada solidaria.

Las declaraciones de Medina llegan en medio de la polémica que rodea a la edición 2026 de la Teletón, marcada por la exclusión de Ethel Pozo como conductora ancla y la posterior salida de su madre, Valcárcel, de la conducción del evento. La periodista aprovechó su programa para cuestionar quiénes ocuparán ese vacío y adelantó su propia lista de nombres que, a su juicio, hubieran sido más representativos.

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Medina califica a los conductores confirmados como figuras del pasado

La conductora de ATV repasó uno por uno a los presentadores anunciados para la Teletón 2026 y cuestionó su vigencia en la televisión peruana. “Miren a quiénes ha resucitado la Teletón. Estas son sus anclas. Quiero llorar, porque mucha gente ya ni se acuerda de ellos, no los conoce. Nosotros pensábamos que ya estaban en un sarcófago y han salido”, sentenció Medina en su programa.

Mónica Zevallos, conocida como “la Suavecita”, fue una de las primeras en recibir las críticas de la conductora. Medina recordó que la presentadora lleva más de una década alejada de la televisión nacional. “¿Hace cuántos años Mónica Zevallos no aparece en la televisión peruana? Más de una década”, cuestionó. La periodista también restó peso a su trayectoria: “No marcó un hito en la televisión nacional como para que uno diga: ‘¡Mónica Zevallos!. No. Tampoco es para tanto’”.

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La conductora Magaly Medina analiza la nueva lista de presentadores de la Teletón y no se guarda nada. Con su característico estilo, critica la elección de figuras que, según ella, ya no están vigentes en la televisión. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La misma suerte corrió Ismael La Rosa, a quien Medina describió como una figura que “ya pasó su época” tras años de ausencia en las pantallas peruanas. “Se fue a los Estados Unidos junto a Virna, su mujer. Vinieron hace años, ya radican en Perú y nadie se percató”, afirmó la conductora, quien remarcó que ni La Rosa ni su esposa, Virna Flores, habían vuelto a la televisión desde su regreso al país.

La crítica se extiende a Adolfo Aguilar y a ‘La Misky’

Adolfo Aguilar, presentador ocasional en diferentes programa, como ‘La Granja VIP’, tampoco escapó de los cuestionamientos de Medina. La conductora lo describió como una figura que “tapa todos los huecos” en la programación del canal, sin representar un atractivo real para el público. “Tampoco es que digamos: wow, qué bruto, yo voy a ver la Teletón porque él me encanta como animador. Tampoco”, afirmó.

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Medina también mencionó a ‘La Misky’, nombre artístico de María Jesús Rodríguez Núñez, conductora de RTP Televisión, y reconoció desconocer su nivel de popularidad fuera de la capital. “De repente la conocen mucho en el interior del país. Acá yo no acostumbro ver televisión, televisión oficial”, ironizó la conductora.

La periodista incluyó en su repaso a Cristian Rivero y a Edson Dávila, a quienes vinculó con la salida de Valcárcel del evento. Según Medina, ambos conductores decidieron mantenerse en la Teletón pese a la ausencia de la ‘Señito’, a diferencia de lo esperado tras el quiebre. “Yo digo: ‘Lo siento, yo la acompaño en el dolor’. No, él se quedó porque dijo: es mi momento de brillar”, comentó Medina sobre Dávila, aunque reconoció su capacidad como animador.

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Magaly Medina afirmó que la Teletón 2026 convocó a figuras del pasado y puso en duda la vigencia televisiva de Mónica Zevallos e Ismael La Rosa.

La ruptura entre Gisela Valcárcel, Teletón y América Televisión

Medina fue directa al abordar la salida de Gisela Valcárcel de la conducción del evento benéfico, a quien identificó como la imagen histórica de la Teletón en Perú. “América Televisión y la presentadora rompieron palitos definitivamente y otras personas que tenemos dignidad no vamos a ir a tapar huecos, eso hay que dejarlo para las que no valen nada, para las mediocres que están diciendo: yo, acá, me apunto”, afirmó la conductora.

La periodista reconoció el peso que tuvo Valcárcel durante décadas al frente del evento, aunque con matices. “El símbolo, la imagen de este programa de todos los años, la Teletón, es y ha sido Gisela. Hay que reconocerlo, con sus disfuerzos, con sus cosas, pero ella era. Tanto le hicieron creer que era la dueña de la Teletón, que ella no quería que ningún otro importante ancla de los canales estuviera en el momento en que ella aparecía”, sostuvo Medina.

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Los nombres que Magaly Medina hubiera preferido en la conducción

La conductora no se limitó a cuestionar a los presentadores confirmados. Propuso una lista alternativa de figuras que, según su criterio, hubieran representado mejor a la televisión peruana en un evento de esta magnitud. Entre los nombres mencionados figuraron Federico Salazar, Verónica Linares, Beto Ortiz y la Chola Chabuca.

Spot sobre la Teletón que se realizará este 11 y 12 de setiembre buscando hacer posible que miles de niñas y niños continúen avanzando en su rehabilitación. La meta es más de nueve millones de soles y cada aporte cuenta. Este 2026 se unen como figuras ancla Mónica Zevallos, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, Ismael La Rosa, Virna Flores y La Miski. Video: Instagram Teletón

Medina destacó especialmente el valor del personaje de la Chola Chabuca por encima de la figura de Ernesto Pimentel, su creador. “Hasta la Chola Chabuca es un personaje mucho más conocido, maneja mucho público, está acostumbrado a improvisar. Es un personaje que le gusta a grandes y chicos”, afirmó.

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La conductora también descartó a Laura Bozzo como alternativa viable, al considerar que la presentadora “no da fuego” en la televisión actual. La Teletón 2026 está programada para el 11 y 12 de septiembre, con una nómina de conductores que no incluye a Ethel Pozo ni a Gisela Valcárcel, tras la polémica que rodeó la exclusión de ambas del evento solidario en las semanas previas a su realización.